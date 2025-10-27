Jaggery In High Uric Acid: हाई यूरिक एसिड में गुड़ खा सकते हैं या नहीं? जानिए क्या है एक्सपर्ट की राय 

Shreyas Iyer: टीम इंडिया के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ICU में भर्ती, रिपोर्ट्स में अंदरूनी ब्लीडिंग के संकेत, जानें ताजा अपडेट
सेहत
Abhay Sharma | Oct 27, 2025, 09:15 AM IST
1.प्यूरिन रिच फूड खाने की मनाही
आमतौर पर हाई यूरिक एसिड की समस्या में प्यूरिन से भरपूर फूड्स जैसे हाई प्रोटीन फूड्स, चिकन, मछली और रेड मीट आदि का सेवन कम करने की सलाह दी जाती है. ऐसे में कई लोग यह सोचते हैं कि हाई यूरिक एसिड की समस्या होने पर गुड़ खाना चाहिए या नहीं? क्योंकि इसमें तो प्यूरिन नहीं होता है.
2.यूरिक एसिड में गुड़ खाना चाहिए या नहीं?
हेल्थ एक्सपर्ट्स गठिया या गाउट और हाई यूरिक एसिड के मरीजों को गुड़ का सेवन नहीं करने या कम करने की सलाह देते हैं. इसमें भले ही प्यूरिन नहीं होता है, पर इसमें मौजूद फ्रुक्टोज हाई यूरिक एसिड के रोगियों के लिए नुकसानदायक होती है. यह शरीर में प्यूरिन के टूटने की प्रक्रिया को एक्टिव कर देती है.
3.बढ़ सकती है समस्या
इसके सेवन से यूरिक एसिड वाले लोगों के लक्षण गंभीर हो सकते हैं. फ्रुक्टोज केवल गुड़ में ही नहीं, बल्कि फल, शहद, चीनी, प्रसंस्कृत और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ, कार्बोनेटिड ड्रिंक्स आदि में भी पाया जाता है. शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ा हुआ है, तो इन सभी चीजों के सेवन से सख्त परहेज करना चाहिए.
4.एक्सपर्ट की सलाह
हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्वस्थ और संतुलित डाइट को फॉलो करके आप शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड के स्तर को आसानी से कम कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में प्यूरीन रिच और फ्रुक्टोज से भरपूर फूड्स के सेवन करने से परहेज करना चाहिए. साथ ही किडनी को स्वस्थ रखने पर भी ध्यान देना चाहिए.
6.कैसे कम होगा यूरिक एसिड?
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यूरिक एसिड के स्तर को कम करने के लिए पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए. वहीं चेरी और खट्टे फल भी यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में कारगर साबित हो सकते हैं. इसके अलावा आप चाहें तो आप लो फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करना भी शुरू कर सकते हैं.