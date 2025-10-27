Jaggery In High Uric Acid: हाई यूरिक एसिड में गुड़ खा सकते हैं या नहीं? जानिए क्या है एक्सपर्ट की राय 

2 . यूरिक एसिड में गुड़ खाना चाहिए या नहीं?

2

हेल्थ एक्सपर्ट्स गठिया या गाउट और हाई यूरिक एसिड के मरीजों को गुड़ का सेवन नहीं करने या कम करने की सलाह देते हैं. इसमें भले ही प्यूरिन नहीं होता है, पर इसमें मौजूद फ्रुक्टोज हाई यूरिक एसिड के रोगियों के लिए नुकसानदायक होती है. यह शरीर में प्यूरिन के टूटने की प्रक्रिया को एक्टिव कर देती है.