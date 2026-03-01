Iron Supplements लेने का क्या है सबसे सही समय? Nutritionist से जानें 

सेहत
Abhay Sharma | Mar 01, 2026, 05:51 PM IST
1.शरीर के लिए कितना जरूरी है आयरन
न्यूट्रिशनिस्ट नमामी अग्रवाल के अनुसार, आयरन शरीर के लिए जरूरी मिनरल है, जो ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है और ऊर्जा बनाए रखता है. आयरन की कमी होती है, तो पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बन पाती हैं और इससे थकान, चक्कर और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. (Image: AI Generated)
2.एनीमिया की समस्या
एक्सपर्ट के मुताबिक आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया सबसे आम समस्या है, जिसमें शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है. इस स्थिति में कई बार आयरन सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं. हालांकि कई लोगों को यह पता नहीं होता कि आयरन सप्लीमेंट सही तरीके से और किस समय लेना चाहिए. आइए जानें इसके बारे में... (Image: AI Generated)
3.कब लें आयरन सप्लीमेंट?
आयरन सप्लीमेंट खाली पेट लेना ज्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए इसे खाने से कम से कम एक घंटा पहले लेना चाहिए. न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, चाय, कॉफी और दूध जैसी चीजें आयरन के अवशोषण में बाधा डालती हैं, इसलिए आयरन सप्लीमेंट इनके साथ नहीं लेना चाहिए. इससे शरीर को पूरा फायदा मिलता है और थकान कम करने में मदद मिलती है. (Image: AI Generated)
4.आयरन के फायदे
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक आयरन शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है. यह खून बनाने में मदद करता है, थकान कम करता है, इम्यूनिटी मजबूत करता है और त्वचा व बालों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है. गर्भावस्था में भी आयरन बहुत जरूरी माना जाता है. खासतौर से महिलाओं में इसकी कमी ज्यादा देखी जाती है. इसलिए इन्हें समय-समय पर आयरन की जांच और डॉक्टर की सलाह पर आयरन सप्लीमेंट जरूर लेनी चाहिए. (Image: AI Generated)
5.आयरन के नेचुरल स्रोत क्या हैं?
आयरन कई तरह के खाने में पाया जाता है. मांस और समुद्री भोजन में मिलने वाला आयरन शरीर आसानी से अवशोषित कर लेता है. वहीं, मेवे, दालें और हरी सब्जियों में भी आयरन होता है, लेकिन शरीर इसे थोड़ा कम अवशोषित करता है. ब्रेड, अनाज और सीरियल जैसी चीजों में भी आयरन मिल सकता है. इसलिए डाइट में इन चीजों को शामिल किया जा सकता है. (Image: AI Generated)
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.