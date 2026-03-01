Iron Supplements लेने का क्या है सबसे सही समय? Nutritionist से जानें 

5 . आयरन के नेचुरल स्रोत क्या हैं?

5

आयरन कई तरह के खाने में पाया जाता है. मांस और समुद्री भोजन में मिलने वाला आयरन शरीर आसानी से अवशोषित कर लेता है. वहीं, मेवे, दालें और हरी सब्जियों में भी आयरन होता है, लेकिन शरीर इसे थोड़ा कम अवशोषित करता है. ब्रेड, अनाज और सीरियल जैसी चीजों में भी आयरन मिल सकता है. इसलिए डाइट में इन चीजों को शामिल किया जा सकता है. (Image: AI Generated)

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.