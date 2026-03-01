FacebookTwitterYoutubeInstagram
VIDEO: खामेनेई की मौत के बाद सुलगा पाकिस्तान, 12 की मौत, कराची में US कॉन्सुलेट में लगाई आग

VIDEO: खामेनेई की मौत के बाद सुलगा पाकिस्तान, 12 की मौत, कराची में US कॉन्सुलेट में लगाई आग

T20 World Cup 2026: श्रीलंका के बाहर होने के बाद इस्तीफा देंगे हेड कोच सनथ जयसूर्या, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले छोड़ेंगे पद

T20 World Cup 2026: श्रीलंका के बाहर होने के बाद इस्तीफा देंगे हेड कोच सनथ जयसूर्या, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले छोड़ेंगे पद

Iran New Supreme Leader: कौन हैं अलीरेजा अराफी? जिन्हें खामेनेई की मौत के बाद बनाया गया ईरान का सुप्रीम लीडर

कौन हैं अलीरेजा अराफी? जिन्हें खामेनेई की मौत के बाद बनाया गया ईरान का सुप्रीम लीडर

Iron Supplements लेने का क्या है सबसे सही समय? Nutritionist से जानें 

Iron Supplements लेने का क्या है सबसे सही समय? Nutritionist से जानें

एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 12 साल बाद टूटा विराट कोहली का रिकॉर्ड

एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 12 साल बाद टूटा विराट कोहली का रिकॉर्ड

होली खेलने के बाद चहरे को रगड़े नहीं, ये घरेलू नुस्खे आपके स्किन को बनाएंगे फिर से चमकदार

होली खेलने के बाद चहरे को रगड़े नहीं, ये घरेलू नुस्खे आपके स्किन को बनाएंगे फिर से चमकदार

HomePhotos

सेहत

Iron Supplements लेने का क्या है सबसे सही समय? Nutritionist से जानें 

Iron Supplements: शरीर में लगातार थकान और कमजोरी महसूस होना आयरन की कमी का एक संकेत हो सकता है. शरीर में इसकी कमी दूर करने के लिए इस स्थिति में आयरन सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है. आइए जानते हैं Iron Supplements लेने का क्या है सबसे सही समय... 

Abhay Sharma | Mar 01, 2026, 05:51 PM IST

1.शरीर के लिए कितना जरूरी है आयरन

शरीर के लिए कितना जरूरी है आयरन
1

न्यूट्रिशनिस्ट नमामी अग्रवाल के अनुसार, आयरन शरीर के लिए जरूरी मिनरल है, जो ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है और ऊर्जा बनाए रखता है. आयरन की कमी होती है, तो पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बन पाती हैं और इससे थकान, चक्कर और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. (Image: AI Generated) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nmami Life (@nmamilife)

2.एनीमिया की समस्या

एनीमिया की समस्या
2

एक्सपर्ट के मुताबिक आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया सबसे आम समस्या है, जिसमें शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है. इस स्थिति में कई बार आयरन सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं. हालांकि कई लोगों को यह पता नहीं होता कि आयरन सप्लीमेंट सही तरीके से और किस समय लेना चाहिए. आइए जानें इसके बारे में... (Image: AI Generated)

3.कब लें आयरन सप्लीमेंट? 

कब लें आयरन सप्लीमेंट? 
3

आयरन सप्लीमेंट खाली पेट लेना ज्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए इसे खाने से कम से कम एक घंटा पहले लेना चाहिए. न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, चाय, कॉफी और दूध जैसी चीजें आयरन के अवशोषण में बाधा डालती हैं, इसलिए आयरन सप्लीमेंट इनके साथ नहीं लेना चाहिए. इससे शरीर को पूरा फायदा मिलता है और थकान कम करने में मदद मिलती है. (Image: AI Generated)

4.आयरन के फायदे

आयरन के फायदे
4

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक आयरन शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है. यह खून बनाने में मदद करता है, थकान कम करता है, इम्यूनिटी मजबूत करता है और त्वचा व बालों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है. गर्भावस्था में भी आयरन बहुत जरूरी माना जाता है. खासतौर से महिलाओं में इसकी कमी ज्यादा देखी जाती है. इसलिए इन्हें समय-समय पर आयरन की जांच और डॉक्टर की सलाह पर आयरन सप्लीमेंट जरूर लेनी चाहिए. (Image: AI Generated)

 

5.आयरन के नेचुरल स्रोत क्या हैं?

आयरन के नेचुरल स्रोत क्या हैं?
5

आयरन कई तरह के खाने में पाया जाता है. मांस और समुद्री भोजन में मिलने वाला आयरन शरीर आसानी से अवशोषित कर लेता है. वहीं, मेवे, दालें और हरी सब्जियों में भी आयरन होता है, लेकिन शरीर इसे थोड़ा कम अवशोषित करता है. ब्रेड, अनाज और सीरियल जैसी चीजों में भी आयरन मिल सकता है. इसलिए डाइट में इन चीजों को शामिल किया जा सकता है. (Image: AI Generated)

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

Iron Supplements लेने का क्या है सबसे सही समय? Nutritionist से जानें 
Iron Supplements लेने का क्या है सबसे सही समय? Nutritionist से जानें
एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 12 साल बाद टूटा विराट कोहली का रिकॉर्ड
एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 12 साल बाद टूटा विराट कोहली का रिकॉर्ड
होली खेलने के बाद चहरे को रगड़े नहीं, ये घरेलू नुस्खे आपके स्किन को बनाएंगे फिर से चमकदार
होली खेलने के बाद चहरे को रगड़े नहीं, ये घरेलू नुस्खे आपके स्किन को बनाएंगे फिर से चमकदार
बिहार में एल्विश यादव करेंगे सिस्टम हैंग, होली पर खेसारी लाल संग मनाएंगे जश्न
बिहार में एल्विश यादव करेंगे सिस्टम हैंग, होली पर खेसारी लाल संग मनाएंगे जश्न
Self Control: इन आदतों से खुद पर काबू कर पाना हो जाता है मुश्किल! तरक्की चाहिए तो तुरंत कर लें सुधार
Self Control: इन आदतों से खुद पर काबू कर पाना हो जाता है मुश्किल! तरक्की चाहिए तो तुरंत कर लें सुधार
धर्म
Numerology: इन 10 तारीखों पर क्यों नहीं करना चाहिए गृह प्रवेश? वरना घर की रुकेगी तरक्की और बढ़ेंगी दुर्घटनाएं
इन 10 तारीखों पर क्यों नहीं करना चाहिए गृह प्रवेश? वरना घर की रुकेगी तरक्की और बढ़ेंगी दुर्घटनाएं
इज़रायल और ईरान में किस धर्म के लोग हैं सबसे अधिक? कितनी है वहां हिंदुओं की आबादी?
इज़रायल और ईरान में किस धर्म के लोग हैं सबसे अधिक? कितनी है वहां हिंदुओं की आबादी?
Horoscope 28 February: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
आज करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Surya-Chandrama Gochar: सूर्य और चंद्रमा के व्यतिपात योग से इन 3 राशियों पर मंडराएगा संकट, कलह-मतभेद से बिगड़ेंगे काम
सूर्य और चंद्रमा के व्यतिपात योग से इन 3 राशियों पर मंडराएगा संकट, कलह-मतभेद से बिगड़ेंगे काम
एग्जाम से पहले ये सरस्वती मंत्र पढ़ लें, बढ़ जाएगा आत्मविश्वास और एकाग्रता से मिलेंगे अच्छे नंबर?
एग्जाम से पहले ये सरस्वती मंत्र पढ़ लें, बढ़ जाएगा आत्मविश्वास और एकाग्रता से मिलेंगे अच्छे नंबर?
