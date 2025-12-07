दुनिया में भारत इस बीमारी में तीसरे नंबर पर पहुंचा, कौन सा राज्य है सबसे बड़ा हॉटस्पॉट?

3 . मात्र 5 वर्षों में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि

3

भारत में कैंसर के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं. संसद में सरकार द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, 2020 में देश में अनुमानित 1.392 मिलियन कैंसर रोगी थे, जिनके 2024 तक बढ़कर 1.533 मिलियन होने का अनुमान है. यह मात्र 5 वर्षों में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है. राज्यवार विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि छोटे केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिशत वृद्धि सबसे तेज़ रही है, जबकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे बड़े राज्यों में रोगियों की कुल संख्या अधिक है.

