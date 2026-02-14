FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

सेहत

Diabetes Statistics: भारत में कहां हैं सबसे ज्यादा डायबिटीज-शुगर के मरीज? लिस्ट में इस राज्य का नाम सबसे ऊपर

Diabetes Statistics: भारत में डायबिटीज यानी मधुमेह एक गंभीर महामारी का रूप लेती जा रही है. यहां 10 करोड़ से अधिक लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, वहीं लगभग 13.6 करोड़ लोग 'प्री-डायबिटिक यानी मधुमेह की दहलीज पर हैं. आइए जानते हैं भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा डायबिटीज-शुगर के मरीज... 

Abhay Sharma | Feb 14, 2026, 08:08 PM IST

1.ICMR का आंकड़ा

1

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च' (ICMR) के मुताबिक भारत के कुछ राज्यों में डायबिटीज के मामले ऐसे हैं, जो काफी वक्त से स्थिर है. यह ऐसे मामले हैं, जो न बढ़ रहे हैं और न ही घट रहे हैं. दूसरी ओर कुछ राज्यों में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.   

2.भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या

2

रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश की 15.3 फीसदी या लगभग 13.6 करोड़ आबादी प्री-डायबिटीक हैं. वहीं देश की कुल जनसंख्या में 11.4 फीसदी आबादी डायबिटीक है. इसका मतलब यह है कि अभी जिन्हें डायबिटीज नहीं है वह आने वाले वक्त में इससे पीड़ित हो सकते हैं.  
 

3.भारत के इन राज्यों में डायबिटीज के सबसे ज्यादा केस

3

गोवा ऐसा राज्या, जिसे हैप्पी प्लेस माना जाता है. यहां सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं. आंकड़ों की मानें तो गोवा की कुल आबादी में से लगभग 26.4 फीसदी जनसंख्या डायबिटीक हो चुकी है. 

4.लिस्ट में ये नाम भी शामिल

4

गोवा के बाद पुदुच्चेरी है, जहां कुल जनसंख्या में से लगभग 26.3 फीसदी डायबिटीज के मरीज हैं. इसके बाद केरल में 25.5 फीसदी, चंडीगढ़ में 20.4 प्रतिशत डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं. बात करें देश की राजधानी दिल्ली की तो यहां 17.8 प्रतिशत डायबिटीज के मरीज हैं. 

 

5.इन राज्यों में आने वाले समय में बढ़ सकते हैं मामले

5

इसके अलावा रिपोर्ट्स की मानें तो यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में आने वाले कुछ सालों में डायबिटीज विस्टफोट हो सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी जो 60 प्रतिशत लोग प्री-डायबिटीज के शिकार हैं, वह आने वाले 5 सालों में डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

