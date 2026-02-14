Diabetes Statistics: भारत में कहां हैं सबसे ज्यादा डायबिटीज-शुगर के मरीज? लिस्ट में इस राज्य का नाम सबसे ऊपर

5 . इन राज्यों में आने वाले समय में बढ़ सकते हैं मामले

5

इसके अलावा रिपोर्ट्स की मानें तो यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में आने वाले कुछ सालों में डायबिटीज विस्टफोट हो सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी जो 60 प्रतिशत लोग प्री-डायबिटीज के शिकार हैं, वह आने वाले 5 सालों में डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.