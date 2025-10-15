पैरों में दर्द या खिंचाव से चलना हो गया है मुश्किल तो समझ लें टांगों में ब्लड सर्कुलेशन है बाधित, इन संकेतों पर रखें नजर

1 . रक्त संचार में रुकावट से होती हैं कई दिक्कतें

शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ और फिट रहने के लिए खून की जरूरत होती है. इसके साथ ही यह भी उतना ही जरूरी है कि शरीर के सभी अंगों तक सही मात्रा में खून पहुंचे. शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है रक्त संचार. अगर शरीर में सभी अंगों तक खून सही तरीके से पहुंचता है, तो शरीर में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आती. लेकिन कई बार लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने या दिमाग से जुड़ी समस्याओं के कारण रक्त संचार में कई तरह की रुकावटें पैदा हो जाती हैं. इससे शरीर से जुड़ी कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं. इसका असर पैरों पर तुरंत दिखाई देता है. धमनियों में ब्लॉकेज, डायबिटीज , नसों में तनाव आदि शरीर के रक्त प्रवाह में रुकावट पैदा करते हैं. इसलिए आज हम आपको रक्त संचार में रुकावट आने पर पैरों में दिखाई देने वाले लक्षणों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

