पैरों में दर्द या खिंचाव से चलना हो गया है मुश्किल तो समझ लें टांगों में ब्लड सर्कुलेशन है बाधित, इन संकेतों पर रखें नजर

सेहत
ऋतु सिंह | Oct 15, 2025, 10:53 AM IST
1.रक्त संचार में रुकावट से होती हैं कई दिक्कतें
शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ और फिट रहने के लिए खून की जरूरत होती है. इसके साथ ही यह भी उतना ही जरूरी है कि शरीर के सभी अंगों तक सही मात्रा में खून पहुंचे. शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है रक्त संचार. अगर शरीर में सभी अंगों तक खून सही तरीके से पहुंचता है, तो शरीर में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आती. लेकिन कई बार लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने या दिमाग से जुड़ी समस्याओं के कारण रक्त संचार में कई तरह की रुकावटें पैदा हो जाती हैं. इससे शरीर से जुड़ी कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं. इसका असर पैरों पर तुरंत दिखाई देता है. धमनियों में ब्लॉकेज, डायबिटीज , नसों में तनाव आदि शरीर के रक्त प्रवाह में रुकावट पैदा करते हैं. इसलिए आज हम आपको रक्त संचार में रुकावट आने पर पैरों में दिखाई देने वाले लक्षणों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.
2.एड़ियों और पैरों में सूजन:
पैरों की एड़ियों में दर्द तब होता है जब रक्त संचार में रुकावट आ जाती है. इसके अलावा, कई बार पैरों में सूजन भी आ जाती है. खराब रक्त संचार के कारण एड़ियों और पैरों के ऊतकों में तरल पदार्थ जमा हो जाता है. जिसके कारण कभी-कभी खड़े होने पर पैरों में तेज दर्द होता है. साथ ही, जब आप अपनी उंगली से त्वचा पर दबाते हैं, तो गड्ढे पड़ जाते हैं. यह समस्या बहुत आम लगती है. पैरों और एड़ियों में दर्द हार्ट फेलियर, किडनी की समस्या या नसों में कमजोरी बढ़ने के कारण होता है.
3.पैर हमेशा ठंडे रहते हैं:
अक्सर पैरों को छूने पर बहुत ठंड लगती है. रक्त संचार में रुकावट होने पर पैर बहुत ठंडे हो जाते हैं. गर्म रक्त पैरों तक ठीक से न पहुँच पाने के कारण पैर हर समय ठंडे रहते हैं. इसे थायरॉइड या परिधीय धमनी रोग भी कहते हैं. इसलिए, रक्त संचार में रुकावट होने पर शरीर में दिखाई देने वाले लक्षणों को नज़रअंदाज़ न करें.
4.मांसपेशियों में दर्द:
रक्त संचार में रुकावट आने पर जांघों, पिंडलियों या पैरों के तलवों में अचानक ऐंठन होने लगती है और दर्द होने लगता है. इसके अलावा, पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और दर्द बढ़ जाता है. मांसपेशियों में बढ़ते दर्द से राहत पाने के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार उचित दवा लेनी चाहिए.
5.रक्त परिसंचरण में सुधार के उपाय:
शरीर के बिगड़े रक्त संचार को सुधारने के लिए नियमित व्यायाम ज़रूरी है. इसके अलावा, नियमित रूप से टहलना, तैरना, साइकिल चलाना या जॉगिंग आदि करना चाहिए. इससे हृदय गति बढ़ती है और शरीर के रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद मिलती है. इसके अलावा, ताज़ी सब्ज़ियाँ, पत्तेदार साग, फल, अनाज और एंटी-ऑक्सीडेंट आदि को दैनिक आहार में शामिल करना चाहिए.
6.परिसंचरण तंत्र कैसे काम करता है?
यह प्रणाली मुख्यतः तीन रक्त वाहिकाओं (धमनियों, शिराओं और केशिकाओं) से बनी होती है. रक्त वाहिकाओं का यह नेटवर्क शरीर के सभी भागों में रक्त की आपूर्ति करता है. रक्त शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुँचाता है.
7.रक्त संचार सुचारू रखने के लिए क्या करें?
विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं, जो रक्त संचार को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. अपने आहार में टमाटर, सूखे मेवे और हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ शामिल करें. पर्याप्त पानी पिएं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
