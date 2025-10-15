पैरों में दर्द या खिंचाव से चलना हो गया है मुश्किल तो समझ लें टांगों में ब्लड सर्कुलेशन है बाधित, इन संकेतों पर रखें नजर

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Pankaj Dheer Death: नहीं रहे महाभारत के कर्ण पंकज धीर, कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद 68 की उम्र में ली अंतिम सांस

SSC CGL Answer Key 2025: एसएससी सीजीएल की आंसर की पर अपडेट, ssc.gov.in पर ऐसे कर सकेंगे ऑब्जेक्शन

High Blood Pressure: आंखें देती हैं हाई ब्लड प्रेशर का पहला संकेत, दिखने लगे ऐसे संकेत तुरंत करें बीपी चेक

शाहरुख खान की वायरल हुई 'सीक्रेट रील', क्या आर्यन खान के प्रोजेक्ट से है कोई कनेक्शन?

Mental Health Risk: क्या रात में नींद नहीं आती या लगातार गुस्से में रहते हैं? यहां जानें मानसिक बीमारी के ये 7 बड़े संकेत

सिर्फ 18, 22 या 24 कैरेट में ही क्यों मिलता है Gold? जानें 19, 21 या 25 कैरेट में क्यों नहीं मिलता सोना

Diwali 2025: दिवाली पर मां लक्ष्मी की मूर्ति चुनते समय रखें इन 4 नियमों का ध्यान, घर में बरसेगी धन की देवी की कृपा

दिल्ली में किन शर्तों के साथ पटाखे जलाने की मिली इजाजत? जानें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर CM रेखा गुप्ता ने क्या कहा

Diwali 2025 in Delhi: इस बार पटाखों से मनेगी दिल्ली की दिवाली, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के लिए दी हरी झंडी

पिता के सपने को पूरा करने के लिए 9-10 घंटे की पढ़ाई, जानें 95वीं रैंक लाकर IPS बनने वालीं सृष्टि मिश्रा की कहानी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Pankaj Dheer Death: नहीं रहे महाभारत के कर्ण पंकज धीर, कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद 68 की उम्र में ली अंतिम सांस

नहीं रहे महाभारत के कर्ण पंकज धीर, कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद 68 की उम्र में ली अंतिम सांस

SSC CGL Answer Key 2025: एसएससी सीजीएल की आंसर की पर अपडेट, ssc.gov.in पर ऐसे कर सकेंगे ऑब्जेक्शन

SSC CGL 2025 की आंसर की पर अपडेट, ssc.gov.in पर ऐसे कर सकेंगे ऑब्जेक्शन

High Blood Pressure: आंखें देती हैं हाई ब्लड प्रेशर का पहला संकेत, दिखने लगे ऐसे संकेत तुरंत करें बीपी चेक

आंखें देती हैं हाई ब्लड प्रेशर का पहला संकेत, दिखने लगे ऐसे संकेत तुरंत करें बीपी चेक

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
सिर्फ 18, 22 या 24 कैरेट में ही क्यों मिलता है Gold? जानें 19, 21 या 25 कैरेट में क्यों नहीं मिलता सोना

सिर्फ 18, 22 या 24 कैरेट में ही क्यों मिलता है Gold? जानें 19, 21 या 25 कैरेट में क्यों नहीं मिलता सोना

पिता के सपने को पूरा करने के लिए 9-10 घंटे की पढ़ाई, जानें 95वीं रैंक लाकर IPS बनने वालीं सृष्टि मिश्रा की कहानी

पिता के सपने को पूरा करने के लिए 9-10 घंटे की पढ़ाई, जानें 95वीं रैंक लाकर IPS बनने वालीं सृष्टि मिश्रा की कहानी

पैरों में दर्द या खिंचाव से चलना हो गया है मुश्किल तो समझ लें टांगों में ब्लड सर्कुलेशन है बाधित, इन संकेतों पर रखें नजर

पैरों में दर्द या खिंचाव से चलना हो गया है मुश्किल तो समझ लें टांगों में ब्लड सर्कुलेशन है बाधित, इन संकेतों पर रखें नजर

HomePhotos

सेहत

पैरों में दर्द या खिंचाव से चलना हो गया है मुश्किल तो समझ लें टांगों में ब्लड सर्कुलेशन है बाधित, इन संकेतों पर रखें नजर

Blood Circulation blocked Sign: जब पूरे शरीर में रक्त संचार बाधित होता है, तो पैरों में तेज़ दर्द होने लगता है. कभी-कभी, इस दर्द के कारण खड़ा होना भी असंभव हो जाता है. पैरों में खराब रक्त संचार के लक्षणों के बारे में जानें.

ऋतु सिंह | Oct 15, 2025, 10:53 AM IST

1.रक्त संचार में रुकावट से होती हैं कई दिक्कतें

रक्त संचार में रुकावट से होती हैं कई दिक्कतें
1

शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ और फिट रहने के लिए खून की जरूरत होती है. इसके साथ ही यह भी उतना ही जरूरी है कि शरीर के सभी अंगों तक सही मात्रा में खून पहुंचे. शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है रक्त संचार. अगर शरीर में सभी अंगों तक खून सही तरीके से पहुंचता है, तो शरीर में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आती. लेकिन कई बार लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने या दिमाग से जुड़ी समस्याओं के कारण रक्त संचार में कई तरह की रुकावटें पैदा हो जाती हैं. इससे शरीर से जुड़ी कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं. इसका असर पैरों पर तुरंत दिखाई देता है. धमनियों में ब्लॉकेज, डायबिटीज , नसों में तनाव आदि शरीर के रक्त प्रवाह में रुकावट पैदा करते हैं. इसलिए आज हम आपको रक्त संचार में रुकावट आने पर पैरों में दिखाई देने वाले लक्षणों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.  
 

Advertisement

2.एड़ियों और पैरों में सूजन:

एड़ियों और पैरों में सूजन:
2

पैरों की एड़ियों में दर्द तब होता है जब रक्त संचार में रुकावट आ जाती है. इसके अलावा, कई बार पैरों में सूजन भी आ जाती है. खराब रक्त संचार के कारण एड़ियों और पैरों के ऊतकों में तरल पदार्थ जमा हो जाता है. जिसके कारण कभी-कभी खड़े होने पर पैरों में तेज दर्द होता है. साथ ही, जब आप अपनी उंगली से त्वचा पर दबाते हैं, तो गड्ढे पड़ जाते हैं. यह समस्या बहुत आम लगती है. पैरों और एड़ियों में दर्द हार्ट फेलियर, किडनी की समस्या या नसों में कमजोरी बढ़ने के कारण होता है.
 

3.पैर हमेशा ठंडे रहते हैं:

पैर हमेशा ठंडे रहते हैं:
3

अक्सर पैरों को छूने पर बहुत ठंड लगती है. रक्त संचार में रुकावट होने पर पैर बहुत ठंडे हो जाते हैं. गर्म रक्त पैरों तक ठीक से न पहुँच पाने के कारण पैर हर समय ठंडे रहते हैं. इसे थायरॉइड या परिधीय धमनी रोग भी कहते हैं. इसलिए, रक्त संचार में रुकावट होने पर शरीर में दिखाई देने वाले लक्षणों को नज़रअंदाज़ न करें.
 

4.मांसपेशियों में दर्द:

मांसपेशियों में दर्द:
4

रक्त संचार में रुकावट आने पर जांघों, पिंडलियों या पैरों के तलवों में अचानक ऐंठन होने लगती है और दर्द होने लगता है. इसके अलावा, पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और दर्द बढ़ जाता है. मांसपेशियों में बढ़ते दर्द से राहत पाने के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार उचित दवा लेनी चाहिए.
 

TRENDING NOW

5.रक्त परिसंचरण में सुधार के उपाय:

रक्त परिसंचरण में सुधार के उपाय:
5

शरीर के बिगड़े रक्त संचार को सुधारने के लिए नियमित व्यायाम ज़रूरी है. इसके अलावा, नियमित रूप से टहलना, तैरना, साइकिल चलाना या जॉगिंग आदि करना चाहिए. इससे हृदय गति बढ़ती है और शरीर के रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद मिलती है. इसके अलावा, ताज़ी सब्ज़ियाँ, पत्तेदार साग, फल, अनाज और एंटी-ऑक्सीडेंट आदि को दैनिक आहार में शामिल करना चाहिए.
 

6.परिसंचरण तंत्र कैसे काम करता है?

परिसंचरण तंत्र कैसे काम करता है?
6

यह प्रणाली मुख्यतः तीन रक्त वाहिकाओं (धमनियों, शिराओं और केशिकाओं) से बनी होती है. रक्त वाहिकाओं का यह नेटवर्क शरीर के सभी भागों में रक्त की आपूर्ति करता है. रक्त शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुँचाता है.

7.रक्त संचार सुचारू रखने के लिए क्या करें?

रक्त संचार सुचारू रखने के लिए क्या करें?
7

विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं, जो रक्त संचार को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. अपने आहार में टमाटर, सूखे मेवे और हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ शामिल करें. पर्याप्त पानी पिएं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सिर्फ 18, 22 या 24 कैरेट में ही क्यों मिलता है Gold? जानें 19, 21 या 25 कैरेट में क्यों नहीं मिलता सोना
सिर्फ 18, 22 या 24 कैरेट में ही क्यों मिलता है Gold? जानें 19, 21 या 25 कैरेट में क्यों नहीं मिलता सोना
पिता के सपने को पूरा करने के लिए 9-10 घंटे की पढ़ाई, जानें 95वीं रैंक लाकर IPS बनने वालीं सृष्टि मिश्रा की कहानी
पिता के सपने को पूरा करने के लिए 9-10 घंटे की पढ़ाई, जानें 95वीं रैंक लाकर IPS बनने वालीं सृष्टि मिश्रा की कहानी
पैरों में दर्द या खिंचाव से चलना हो गया है मुश्किल तो समझ लें टांगों में ब्लड सर्कुलेशन है बाधित, इन संकेतों पर रखें नजर
पैरों में दर्द या खिंचाव से चलना हो गया है मुश्किल तो समझ लें टांगों में ब्लड सर्कुलेशन है बाधित, इन संकेतों पर रखें नजर
किन देशों में सबसे ज्यादा मिलते हैं दुर्लभ संसाधनों के भंडार? जानें भारत की स्थिति क्या है
किन देशों में सबसे ज्यादा मिलते हैं दुर्लभ संसाधनों के भंडार? जानें भारत की स्थिति क्या है
Vivah Shubh Muhurat 2025: चार्तुमास खत्म होते ही इस दिन से बजेगी शहनाई, जानें विवाह की तारीख और शुभ मुहूर्त
चार्तुमास खत्म होते ही इस दिन से बजेगी शहनाई, जानें विवाह की तारीख और शुभ मुहूर्त
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE