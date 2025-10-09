Ideal Dinner Time: कब खाना चाहिए दिन का आखिरी खाना, जानें डिनर करने का सही समय और देर रात खाने के नुकसान

4 . सोने से पहले खाना खाने से आपके वसा-जलाने वाले हार्मोन अवरुद्ध हो सकते हैं

4

अमेरिका स्थित कायरोप्रैक्टर और इंटरमिटेंट फास्टिंग के विशेषज्ञ डॉ. एरिक बर्ग बताते हैं कि सोने से पहले खाना खाने से ग्रोथ हार्मोन पर असर पड़ता है. यह शरीर के सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक फैट बर्नर में से एक है. डॉ. बर्ग चेतावनी देते हैं, "सोने से पहले खाना खाने से ग्रोथ हार्मोन बेअसर हो सकते हैं. यह फैट बर्न करने वाला और बुढ़ापा रोकने वाला प्रमुख हार्मोन है और रात भर इस अद्भुत हार्मोन का स्तर बढ़ता रहता है, लेकिन अगर आप सोने से पहले खाते हैं तो यह हार्मोन बेअसर हो जाता है."