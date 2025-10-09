FacebookTwitterYoutubeInstagram
पोस्ट ऑफिस की टॉप 5 योजनाएं, जहां मिलेगा सबसे बेहतर रिटर्न

Ideal Dinner Time: कब खाना चाहिए दिन का आखिरी खाना, जानें डिनर करने का सही समय और देर रात खाने के नुकसान

बिट्स पिलानी से UPSC टॉपर तक, मिलिए MP की उन IAS अधिकारी से जिनकी पालकी में हुई विदाई

कौन हैं सऊदी के पहले नागरिक जिन्होंने जीता नोबेल पुरस्कार? कसाई के बेटे ने पूरी दुनिया में यूं मनवाया अरब का लोहा

Karwa Chauth 2025: बादलों में छिपने के चलते नजर नहीं आ रहा चांद तो न हो परेशान, जानें कैसे पूरा होगा करवा चौथ का व्रत 

बार-बार रिजेक्ट हो रहा है Personal Loan? जानिए वो जरूरी बातें जो लोन अप्रूवल की राह आसान बनाएंगी

Karwa Chauth 2025: प्रियंका चोपड़ा ने फ्लॉन्ट की निक के नाम की मेहंदी, पति संग विदेश में मनाएंगी त्योहार? शुरू की तैयारियां

सेहत

Ideal Dinner Time: कब खाना चाहिए दिन का आखिरी खाना, जानें डिनर करने का सही समय और देर रात खाने के नुकसान

हम सभी ने सुना है कि "आप जैसा खाते हैं, वैसे ही बनते हैं", लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि आप कब खाते हैं, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है. देर रात का नाश्ता चुपचाप सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज़ किए जाने वाले स्वास्थ्य खतरों में से एक बन गया है. खासकर शहरी जीवनशैली में जहां देरी से खाया जाता है.

नितिन शर्मा | Oct 09, 2025, 11:52 AM IST

1.देरी से खाया जाता है

देरी से खाया जाता है
1

पोषण और ब्लड प्रेशर के विशेषज्ञ कई डॉक्टर आपके आखिरी भोजन के लिए सबसे उपयुक्त समय बता सकते हैं. यह समझना ज़रूरी है कि रात का खाना जल्दी खत्म करने से आपकी सेहत में क्या बदलाव आ सकते हैं। आइए, इसके कारणों को समझते हैं.

2.रात के खाने के लिए सुनहरा समय: रात 8 बजे से पहले

रात के खाने के लिए सुनहरा समय: रात 8 बजे से पहले
2

एक्सपर्ट डॉक्टर बताते हैं कि अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो रात के 8 बजे तक खाना खा लें, बेहतर होगा कि शाम 6 से 7 बजे के बीच खा लें. कोशिश करें कि रात 8 बजे के बाद पानी के अलावा कुछ भी न खाएं."

3.मरम्मत पर ध्यान देता है शरीर

मरम्मत पर ध्यान देता है शरीर
3

उनके अनुसार, सोने से पहले अपने पाचन तंत्र को पर्याप्त आराम देने से शरीर पाचन पर नहीं, बल्कि मरम्मत पर ध्यान केंद्रित कर पाता है. वे बताते हैं, "आपकी आंत, लीवर और अग्न्याशय को भी आराम की ज़रूरत होती है, जब आप देर से खाते हैं, तो आपका पाचन तंत्र ज़्यादा देर तक सक्रिय रहता है. इससे आपकी नींद का चक्र बाधित होता है और रात भर वसा जलने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है."

4.सोने से पहले खाना खाने से आपके वसा-जलाने वाले हार्मोन अवरुद्ध हो सकते हैं

सोने से पहले खाना खाने से आपके वसा-जलाने वाले हार्मोन अवरुद्ध हो सकते हैं
4

अमेरिका स्थित कायरोप्रैक्टर और इंटरमिटेंट फास्टिंग के विशेषज्ञ डॉ. एरिक बर्ग बताते हैं कि सोने से पहले खाना खाने से ग्रोथ हार्मोन पर असर पड़ता है. यह शरीर के सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक फैट बर्नर में से एक है. डॉ. बर्ग चेतावनी देते हैं, "सोने से पहले खाना खाने से ग्रोथ हार्मोन बेअसर हो सकते हैं. यह फैट बर्न करने वाला और बुढ़ापा रोकने वाला प्रमुख हार्मोन है और रात भर इस अद्भुत हार्मोन का स्तर बढ़ता रहता है, लेकिन अगर आप सोने से पहले खाते हैं तो यह हार्मोन बेअसर हो जाता है."

5.जल्दी खाना खाने के पाचन संबंधी लाभ

जल्दी खाना खाने के पाचन संबंधी लाभ
5

गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन डॉ. सौरभ दमानी कहते हैं कि जल्दी भोजन करने से सिर्फ बेहतर मेटाबॉलिज्म ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ होता है. वे बताते हैं "शाम 7 बजे से पहले भोजन करने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और सीने में जलन या अपच की संभावना कम हो जाती है."

6.जल्दी खाना खाने के फायदे

जल्दी खाना खाने के फायदे
6

डॉ. दमानी कहते हैं कि जल्दी खाना खाने से ब्लड शुगर, इंसुलिन संवेदनशीलता और ट्राइग्लिसराइड का लेवल कंट्रोल में रहता है. इससे ब्लड प्रेशर स्वास्थ्य बेहतर होता है और सूजन कम होती है. वे कहते हैं, "यह वज़न प्रबंधन में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जब सोने से पहले पाचन क्रिया पूरी हो जाती है तो आपका शरीर एसिड रिफ्लक्स से लड़ने के बजाय, मरम्मत पर ध्यान केंद्रित कर सकता है."

7.देर रात में खाना खाने पर होते हैं ये नुकसान

देर रात में खाना खाने पर होते हैं ये नुकसान
7

देर रात में खाना खाने से ब्लड प्रेशर से लेकर इंसुलिन का लेवल हाई रहता है. इससे वसा का विघटन धीमा हो जाता है. इसके साथ ही नींद की गुणवत्ता खराब होती है. एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है. सूजन में वृद्धि अध्ययनों से पता चला है कि देर रात का भोजन करने से सी-रिएक्टिव प्रोटीन (सीआरपी) का लेवल बढ़ जाता है, जो सूजन का सूचक है.

Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉकक्टर से संपर्क करें. 

Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉकक्टर से संपर्क करें.

