सेहत

Brain Power: दिमाग में आइडियाज बिजली की तरह कौंधेंगे अगर अपना ली आपने ये आदतें, मेमोरी पावर कभी नहीं होगी कम

दिमाग में आइडियाज बिजली की तरह कौंधेंगे अगर अपना ली आपने ये आदतें

ऋतु सिंह | Dec 15, 2025, 08:26 AM IST

1.हमारी कुछ आदतें ब्रेन को एक्टिवेट करती हैं

हमारी कुछ आदतें ब्रेन को एक्टिवेट करती हैं
1

ऐसा कहा जाता है कि ब्रेन को दोहराव यानी रिपिटिशन से लाभ होता है. जब एक ही कार्य को बार-बार दोहराया जाता है, तो न्यूरॉन्स बार-बार एक ही तरीके से सक्रिय होते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि हमारी स्वस्थ और नियमित आदतें, दिनचर्या बनाने के साथ-साथ मस्तिष्क के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण हैं. ऐसा कहा जाता है कि यदि हम किसी आदत को लगातार बिना छोड़े करते रहें, तो मस्तिष्क उसका उपयोग अपने विकास के लिए करता है.
 

2.AIIMS के डॉक्टर ने बताया दिमाग तेज करने का फर्मूला

AIIMS के डॉक्टर ने बताया दिमाग तेज करने का फर्मूला
2

AIIMS से प्रशिक्षित न्यूरोसर्जन डॉ. अरुण एल नायक ने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया है जिन्हें लगातार अपनाने से हम अधिक बुद्धिमान बनते हैं. अरुण कहते हैं कि मस्तिष्क को दोहराव से लाभ होता है. उनका कहना है कि जब आप एक ही काम को बार-बार करते हैं, तो न्यूरॉन्स बार-बार एक ही तरीके से काम करते हैं.
 

3.नियमित सोने और जागने की आदतें

नियमित सोने और जागने की आदतें
3

अरुण कहते हैं कि अगर आप हर दिन एक ही समय पर उठते और सोते हैं, तो यह आदत आपकी दिनचर्या को नियमित करती है और याददाश्त व एकाग्रता को बेहतर बनाती है. कुछ अध्ययनों से पता चला है कि वरिष्ठ नागरिकों में, नियमित रूप से एक ही समय पर उठने और सोने की आदत उनकी दिनचर्या को बेहतर बनाती है, उनकी याददाश्त बढ़ाती है और उनकी सक्रियता का स्तर बढ़ाती है.
 

4.नियमित अंतराल पर पानी पीना

नियमित अंतराल पर पानी पीना
4

डॉ. अरुण कहते हैं कि हर 2 से 3 घंटे में पानी पीने से न्यूरोट्रांसमीटर का इष्टतम स्तर बना रहता है और मानसिक स्पष्टता बनी रहती है. ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक समीक्षा में पाया गया कि निर्जलीकरण से निरंतर ध्यान और अल्पकालिक स्मृति में कमी आ सकती है.
 

5.प्रतिदिन 20 से 30 मिनट तक किताब पढ़ना

प्रतिदिन 20 से 30 मिनट तक किताब पढ़ना
5

अरुण ने कहा कि प्रतिदिन 20 से 30 मिनट तक किताब पढ़ने से एकाग्रता बढ़ती है, समझ और शब्दावली में सुधार होता है और मस्तिष्क की कार्यक्षमता भी बढ़ती है. हेल्थलाइन में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, पढ़ने से मस्तिष्क के कई क्षेत्र (भाषा, दृश्य प्रसंस्करण, बोध) सक्रिय होते हैं और समय के साथ ग्रे मैटर की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे संज्ञानात्मक क्षमता में सुधार होता है.
 
 

6.रोजाना सुबह टहलना या व्यायाम करना

रोजाना सुबह टहलना या व्यायाम करना
6

रोजाना सुबह की सैर या व्यायाम से ब्रेन-डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर (BDR) बढ़ता है, जो तंत्रिका कोशिकाओं के विकास, जीवित रहने और रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन है. डॉ. अरुण के अनुसार, व्यायाम और सुबह की सैर से कार्यकारी कार्यक्षमता में भी सुधार होता है. एक अध्ययन में, जिसमें 6 सप्ताह तक शारीरिक व्यायाम को संज्ञानात्मक प्रशिक्षण के साथ जोड़ा गया था, व्यायाम करने वाले समूह ने हिप्पोकैम्पस मेमोरी टास्क पर बेहतर प्रदर्शन दिखाया, जो बीडीएनएफ और इंसुलिन-जैसे ग्रोथ फैक्टर 1 में वृद्धि के साथ मेल खाता था.
 

7.एक निश्चित समय पर ध्यान का अभ्यास करना

एक निश्चित समय पर ध्यान का अभ्यास करना
7

न्यूरोसर्जन डॉ. अरुण कहते हैं कि माइंडफुलनेस, या समयबद्ध ध्यान, एकाग्रता, भावनात्मक नियंत्रण और कार्यशील स्मृति में सुधार करता है. पीएमसी के अध्ययन में पाया गया कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन के कुछ ही सत्रों से नियंत्रण समूह की तुलना में दृश्य-स्थानिक प्रसंस्करण, कार्यशील स्मृति और कार्यकारी कार्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ.एक  

8.हर रात अपने विचारों को लिखना

हर रात अपने विचारों को लिखना
8

हर रात अपने विचारों को लिखना
डॉ. अरुण के अनुसार, हर रात अपने विचारों को लिखने से योजना बनाने की क्षमता और भावनात्मक स्पष्टता बढ़ती है. पीएमसी के अनुसार, डायरी लिखना स्मृति, समझ और योजना बनाने में सहायक होता है: दैनिक घटनाओं, लक्ष्यों या विचारों के बारे में लिखने से स्मृति में जानकारी का संचय और पुनः प्राप्ति मजबूत होती है. यह विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करता है और योजना बनाने और कार्यकारी नियंत्रण जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाता है.

 

9.दैनिक कार्यों की योजना बनाना या उनकी सूची बनाना

दैनिक कार्यों की योजना बनाना या उनकी सूची बनाना
9

डॉ. अरुण कहते हैं कि हर सुबह प्लानर या टू-डू लिस्ट का उपयोग करने से निर्णय लेने में सहायता मिलती है और मानसिक कार्यभार कम होता है. 2020 के एक अध्ययन से पता चला कि योजना बनाना और रणनीतिक शिक्षण मानसिक कार्यभार को कम कर सकते हैं.
 

10.हर दिन कुछ नया सीखना

हर दिन कुछ नया सीखना
10

डॉ. अरुण कहते हैं कि प्रतिदिन एक नई चीज सीखना, जैसे कि एक नया शब्द, तथ्य या कौशल, हिप्पोकैम्पस को सक्रिय रखता है और संज्ञानात्मक गिरावट को देरी से होने देता है.
 

11.बार-बार कार्य परिवर्तन से बचना

बार-बार कार्य परिवर्तन से बचना
11

मस्तिष्क एक साथ कई कार्य करने में सक्षम है. लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि जब हम बार-बार कार्यों को बदलते हैं, तो इससे न केवल तात्कालिक प्रदर्शन कम होता है, बल्कि समय के साथ एकाग्रता, स्मृति को व्यवस्थित करने और कार्यकारी नियंत्रण में शामिल तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाते हैं, जिससे दीर्घकालिक मानसिक स्पष्टता और संज्ञानात्मक दक्षता प्रभावित होती है.
 

12.नियमित आहार का पालन करना

नियमित आहार का पालन करना
12

अंत में, न्यूरोसर्जन डॉ. अरुण कहते हैं कि मस्तिष्क के लिए फायदेमंद खाद्य पदार्थों से भरपूर नियमित आहार का पालन करने से सूजन कम हो सकती है और दीर्घकालिक रूप से संज्ञानात्मक क्षमता में सुधार हो सकता है. 2024 के एक अध्ययन में पाया गया कि जिन व्यक्तियों में सूजन की संभावना अधिक होती है (जैसे कि प्रसंस्कृत मांस, तले हुए खाद्य पदार्थ और कम अनाज आदि का सेवन करने वाले), उनमें कम सूजन वाले आहार का सेवन करने वालों की तुलना में संज्ञानात्मक गिरावट का खतरा काफी अधिक होता है.

इसके विपरीत, कम सूजन पैदा करने वाले आहार (सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें, स्वस्थ वसा) का पालन करने वाले लोगों में संज्ञानात्मक हानि की संभावना कम थी. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

