Brain Power: दिमाग में आइडियाज बिजली की तरह कौंधेंगे अगर अपना ली आपने ये आदतें, मेमोरी पावर कभी नहीं होगी कम

12 . नियमित आहार का पालन करना

अंत में, न्यूरोसर्जन डॉ. अरुण कहते हैं कि मस्तिष्क के लिए फायदेमंद खाद्य पदार्थों से भरपूर नियमित आहार का पालन करने से सूजन कम हो सकती है और दीर्घकालिक रूप से संज्ञानात्मक क्षमता में सुधार हो सकता है. 2024 के एक अध्ययन में पाया गया कि जिन व्यक्तियों में सूजन की संभावना अधिक होती है (जैसे कि प्रसंस्कृत मांस, तले हुए खाद्य पदार्थ और कम अनाज आदि का सेवन करने वाले), उनमें कम सूजन वाले आहार का सेवन करने वालों की तुलना में संज्ञानात्मक गिरावट का खतरा काफी अधिक होता है.

इसके विपरीत, कम सूजन पैदा करने वाले आहार (सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें, स्वस्थ वसा) का पालन करने वाले लोगों में संज्ञानात्मक हानि की संभावना कम थी.

