सेहत

क्या Vitamin B12 Deficiency की कमी बन सकती है हार्ट अटैक की वजह? जानें क्या हैं इसके लक्षण 

Vitamin B12 Deficiency: आज के समय में कम उम्र के युवा भी तेजी से हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं. इसके पीछे कई कारण हैं, इनमें खराब जीवनशैली, खानपान की गलत आदतें समेत अन्य कई कारण भी शामिल हैं. लेकिन, क्या आप जानते शरीर में विटामिन बी12 की कमी के कारण भी हार्ट अटैक झेलना पड़ सकता है... 

Abhay Sharma | Sep 05, 2025, 02:28 PM IST

1.क्या कहती है स्टडी? 

क्या कहती है स्टडी? 
1

हाल ही में आई एक स्टडी के मुताबिक विटामिन बी12 की कमी से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट में प्लाक के लिए डाइट स्ट्रेस और नींद की कमी को जिम्मेदार मानते हैं, विटामिन-बी12 की कमी भी एक कारण हो सकती है.  

2.विटामिन-बी12 की कमी

विटामिन-बी12 की कमी
2

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक विटामिन-बी12 की कमी वर्षों से ब्लड प्रेशर और हार्ट रिस्क को चुपचाप बढ़ाने में भूमिका निभा रहा है. ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर की रोकथाम और उपचार जरूरी है, दुनिया भर में करोड़ों लोगों में विटामिन बी12 की कमी पाई जाती है. इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. 

3.शरीर के लिए कितना जरूरी है विटामिन-बी12

शरीर के लिए कितना जरूरी है विटामिन-बी12
3

विटामिन-B12 शरीर के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है और यह रेड ब्लड सेल्स को बनाने, नर्वस सिस्टम के काम और DNA सिंथसिस के लिए जरूरी है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह ब्लड में अमीनो एसिड, होमोसिस्टीन के रेगुलेशन का भी काम करता है. ऐसे में जब होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाता है तो यह हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और दिल के दौरे का रिस्क फैक्टर बन जाता है. 

4.क्या हैं विटामिन-बी12 की कमी के लक्षण? 

क्या हैं विटामिन-बी12 की कमी के लक्षण? 
4

इस स्थिति में आपको बहुत थकान या कमजोरी महसूस होना, मतली, उल्टी या दस्त होना,  सामान्य से कम भूख लगना, वजन कम होना, मुंह या जीभ में दर्द, त्वचा का पीला पड़ना, हाथों और पैरों में सुन्नपन या झुनझुनी होना, विजन संबंधी समस्याएं, चीजों को याद रखने में कठिनाई होना,  बोलने में कठिनाई होना, उदास महसूस करना, चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं.  

5.कैसे दूर करें विटामिन बी12 की कमी

कैसे दूर करें विटामिन बी12 की कमी
5

इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करें जो विटामिन-बी12 की कमी दूर करने में मददगार हो. इसके अलावा विटामिन बी12 सप्लीमेंट भी लिया जा सकता है. हालांकि इससे पहले हेल्थ एक्सपर्ट्स से सलाह जरूर लेनी चाहिए...

6.कैसे होनी चाहिए डाइट

कैसे होनी चाहिए डाइट
6

कैसे होनी चाहिए डाइट
इस स्थिति में आपको डेयरी प्रोडक्ट्स जरूर शामिल करना चाहिए, जिसमें दूध, दही, पनीर और छाछ में विटामिन-बी2 होता है. इसके अलावा अंडे विटामिन-बी12 के सबसे अच्छे सोर्स में गिना जाता है.  फोर्टिफाइड फूड्स में सोया मिल्क, बादाम मिल्क आदि शामिल है. 

