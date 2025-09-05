क्या Vitamin B12 Deficiency की कमी बन सकती है हार्ट अटैक की वजह? जानें क्या हैं इसके लक्षण 

3 . शरीर के लिए कितना जरूरी है विटामिन-बी12

3

विटामिन-B12 शरीर के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है और यह रेड ब्लड सेल्स को बनाने, नर्वस सिस्टम के काम और DNA सिंथसिस के लिए जरूरी है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह ब्लड में अमीनो एसिड, होमोसिस्टीन के रेगुलेशन का भी काम करता है. ऐसे में जब होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाता है तो यह हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और दिल के दौरे का रिस्क फैक्टर बन जाता है.