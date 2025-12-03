घर पर कैसे जानें कि हार्ट की आर्टरीज में प्लाक तो नहीं जमा है? ये हैं जांच करने के 5 सरल तरीके

5 . एंकल-ब्रेकियल इंडेक्स (एबीआई) परीक्षण का उपयोग करें

एबीआई परीक्षण परिधीय धमनी रोग (पीएडी) की पहचान करने के लिए आपके हाथ और टखने के बीच रक्तचाप के स्तर का मूल्यांकन करता है, जो हृदय से परे धमनियों में प्लाक के संचय को दर्शाता है. इस परीक्षण को करने के लिए होम ब्लड प्रेशर कफ, स्टेथोस्कोप या डॉपलर डिवाइस की आवश्यकता होती है. अपने हाथ से रक्तचाप की रीडिंग लेकर शुरू करें, इसके बाद अपने टखने से माप लें. एबीआई स्कोर आपके टखने के दबाव को आपके हाथ के दबाव की रीडिंग से विभाजित करने पर प्राप्त होता है. एबीआई स्कोर की सामान्य सीमा 1.0 और 1.4 के बीच होनी चाहिए. एबीआई स्कोर धमनियों के माध्यम से कम रक्त प्रवाह को इंगित करता है, जब यह 0.9 से नीचे चला जाता है जो प्लाक बिल्डअप से धमनी रुकावटों के कारण हो सकता है. 1.4 से ऊपर के स्कोर कठोर धमनियों का संकेत दे सकते हैं. परीक्षण डॉक्टरों को पैर की धमनियों में प्लाक बिल्डअप की पहचान करने में मदद करता



