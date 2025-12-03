घर पर कैसे जानें कि हार्ट की आर्टरीज में प्लाक तो नहीं जमा है? ये हैं जांच करने के 5 सरल तरीके

हिंदुओं की पूजा के लिए सरकार सुरक्षा देती-कबीर | शिमला की संजौली मस्जिद से जुड़ी बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने नगर निगम को दिया नोटिस, 9 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी | यूपी के मुरादाबाद से बड़ी खबर मिलावटी पनीर और नकली दूध नष्ट किया | नए लेबर कोड के खिलाफ संसद परिसर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, सोनिया, राहुल, खरगे प्रदर्शन में शामिल | दिल्ली के रामजस, देशबंधु कॉलेज को धमकी मिली, दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा
सेहत
ऋतु सिंह | Dec 03, 2025, 09:04 AM IST
1.कैसे दिल की आर्टरीज में हो रही दिक्कतों को तुरंत पहचान सकते हैं
धमनियों में वसा जमा होने से वे संकरी हो जाती हैं, जिससे हृदय के ऊतकों और शरीर के अन्य अंगों में रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है. एथेरोस्क्लेरोसिस नामक एक चिकित्सीय स्थिति, दिल के दौरे, स्ट्रोक और विभिन्न हृदय संबंधी रोगों के विकसित होने की संभावना को बढ़ा देती है. इस स्थिति का घातक रूप लेने से पहले ही पता लगाना बेहद ज़रूरी है. एंजियोग्राम और अल्ट्रासाउंड जैसे चिकित्सीय परीक्षण सबसे सटीक परिणाम देते हैं, लेकिन आप कुछ बुनियादी तरीकों से अपने हृदय स्वास्थ्य की जाँच कर सकते हैं, जिनसे घर पर ही धमनी पट्टिका के लक्षणों का पता लगाया जा सकता है. ये जाँच विधियाँ लोगों को संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करने और यह निर्धारित करने में मदद करती हैं कि उन्हें कब चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए. यहाँ ऐसी ही 5 जांचें दी गई हैं जिससे आप दिल की आर्टरीज में हो रही दिक्कतों को तुरंत पहचान सकते हैं.
2.नियमित रक्तचाप की जांच
उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन) धमनियों में प्लाक बनने का एक प्रमुख कारण है और साथ ही धमनियों में प्लाक जमा होने का भी. धमनियों में प्लाक जमा होने की प्रक्रिया धमनियों को संकुचित कर देती है, जिससे आपके हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे आपका रक्तचाप बढ़ जाता है. घर पर ब्लड प्रेशर मॉनिटर का दैनिक उपयोग आपको अपने रक्तचाप के स्तर पर नज़र रखने में सक्षम बनाता है. रक्तचाप की सामान्य सीमा 120/80 mmHg से नीचे रहनी चाहिए, हालाँकि इसमें व्यापक रूप से भिन्नता हो सकती है. लगातार उच्च रक्तचाप का बने रहना यह दर्शाता है कि प्लाक जमा होने के कारण आपकी धमनियाँ अवरुद्ध या सख्त हो गई हैं. आपके डॉक्टर, आपके साथ मिलकर, नियमित रक्तचाप जाँच के माध्यम से आपके हृदय स्वास्थ्य पर नज़र रख सकते हैं ताकि उपचार की सफलता और जोखिम के स्तर का मूल्यांकन किया जा सके.
3.अपनी हृदय गति और लय की जांच करें
आपके हृदय की सामान्य विश्राम अवस्था में हृदय गति 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट के बीच होनी चाहिए. अनियमित हृदय गति और असामान्य हृदय गति पैटर्न, जैसे कि धड़कन रुकना और धड़कन बढ़ना, धमनी प्लाक के कारण हृदय की कार्यप्रणाली में समस्याओं का संकेत हो सकता है. अपनी कलाई या गर्दन को छूकर, एक मिनट के दौरान हृदय की धड़कनों को गिनते हुए अपनी नाड़ी मापें. कई दिनों तक असामान्य हृदय गति, तेज़ या धीमी हृदय गति, आपको चिकित्सा सहायता लेने के लिए प्रेरित करेगी क्योंकि ये हृदय रोग का संकेत हो सकते हैं. स्मार्टवॉच पहनने योग्य उपकरणों के रूप में काम करती हैं, जो हृदय गति को लगातार ट्रैक करती हैं और किसी भी अनियमितता के बारे में अलर्ट भेजती हैं. जब आपको लगातार हृदय गति की समस्या हो, तो आपको तुरंत अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करना चाहिए.
4.सीढ़ी चढ़ने का परीक्षण
आपकी शारीरिक फिटनेस का स्तर, व्यायाम गतिविधियों के प्रति आपके हृदय की प्रतिक्रिया के साथ, आपकी धमनियों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में संकेत देगा. सीढ़ी चढ़ने के परीक्षण में आपको सीढ़ियों की चार मंज़िलें चढ़ने में लगने वाले समय को मापना होगा, जो लगभग 60 सीढ़ियाँ होती हैं. स्वस्थ हृदय वाले लोगों को यह परीक्षण 90 सेकंड के भीतर पूरा करना चाहिए, बिना साँस लेने में कठिनाई या सीने में तकलीफ के. यह परीक्षण व्यायाम के दौरान चक्कर आने, अत्यधिक थकान या सीने में दर्द होने पर संभावित प्लाक निर्माण का संकेत देता है. यह परीक्षण आपको अपने घर के वातावरण में समय के साथ अपने व्यायाम प्रदर्शन और हृदय कार्य प्रगति की निगरानी करने में सक्षम बनाता है.
5.एंकल-ब्रेकियल इंडेक्स (एबीआई) परीक्षण का उपयोग करें
एबीआई परीक्षण परिधीय धमनी रोग (पीएडी) की पहचान करने के लिए आपके हाथ और टखने के बीच रक्तचाप के स्तर का मूल्यांकन करता है, जो हृदय से परे धमनियों में प्लाक के संचय को दर्शाता है. इस परीक्षण को करने के लिए होम ब्लड प्रेशर कफ, स्टेथोस्कोप या डॉपलर डिवाइस की आवश्यकता होती है. अपने हाथ से रक्तचाप की रीडिंग लेकर शुरू करें, इसके बाद अपने टखने से माप लें. एबीआई स्कोर आपके टखने के दबाव को आपके हाथ के दबाव की रीडिंग से विभाजित करने पर प्राप्त होता है. एबीआई स्कोर की सामान्य सीमा 1.0 और 1.4 के बीच होनी चाहिए. एबीआई स्कोर धमनियों के माध्यम से कम रक्त प्रवाह को इंगित करता है, जब यह 0.9 से नीचे चला जाता है जो प्लाक बिल्डअप से धमनी रुकावटों के कारण हो सकता है. 1.4 से ऊपर के स्कोर कठोर धमनियों का संकेत दे सकते हैं. परीक्षण डॉक्टरों को पैर की धमनियों में प्लाक बिल्डअप की पहचान करने में मदद करता
6.लक्षणों की निगरानी करें और घरेलू ईसीजी उपकरणों का उपयोग करें
शारीरिक गतिविधि के दौरान सीने में दर्द, साँस लेने में तकलीफ, थकान, चक्कर आना और असामान्य पसीना आने जैसी किसी भी समस्या पर नज़र रखने के लिए एक लक्षण पत्रिका रखना ज़रूरी जानकारी प्रदान करेगा. इन लक्षणों का होना इस बात का संकेत है कि प्लाक का जमाव एक उन्नत अवस्था में पहुँच गया है, जिससे एनजाइना और हृदय की कार्यक्षमता में गिरावट आती है. व्यक्तिगत हृदय निगरानी के लिए घरेलू इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ईसीजी या ईकेजी) उपकरण अधिक सुलभ और उपयोग में आसान हो गए हैं. पोर्टेबल और पहनने योग्य हृदय निगरानी उपकरण, प्लाक जमाव के कारण होने वाली असामान्य हृदय गति और हृदय की पिछली क्षति का पता लगाने के लिए हृदय के विद्युत संकेतों को ट्रैक करते हैं. घरेलू ईसीजी उपकरण हृदय के तनाव को मापते हैं जो आमतौर पर धमनियों के अवरुद्ध होने पर होता है. अपने परिणामों की पेशेवर व्याख्या के लिए अपने डॉक्टर के साथ अपने परीक्षण परिणाम साझा करें.
7.ध्यान रखें ये बात
ये पांच घरेलू जांच विधियाँ लोगों को रक्तचाप की निगरानी, हृदय गति का आकलन, सीढ़ी चढ़ने की जाँच, टखने-बाह्य सूचकांक का मूल्यांकन और घर पर ईसीजी लक्षणों के अवलोकन के माध्यम से धमनी पट्टिका के संकेतों की जाँच करने की अनुमति देती हैं. ये परीक्षण लोगों को संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करने में मदद करते हैं, जिसके लिए उन्हें उचित मूल्यांकन के लिए डॉक्टर के पास जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए.
जब भी आपको इन स्क्रीनिंग विधियों के माध्यम से असामान्य परिणाम दिखाई दें, तो आपको तुरंत डॉक्टर से चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए. धमनी प्लाक के निर्माण का शीघ्र पता लगने से डॉक्टर उपचार शुरू कर सकते हैं जिससे हृदयाघात, स्ट्रोक और अन्य संबंधित जटिलताओं को विकसित होने से रोका जा सकता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
