आस्था, हिम्मत और इलाज! Polycystic Kidney Disease से जूझ रहे प्रेमानंद जी महाराज कैसे दे रहे हैं इस बीमारी को मात?

5 . क्या दिखते हैं इस बीमारी के लक्षण?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके लक्षण जन्म से पहले या बचपन में ही दिखाई दे सकते हैं. ऐसी स्थिति में हाई ब्लड प्रेशर, पीठ या साइड में दर्द, पेट का बढ़ना, पेशाब में खून आना, किडनी स्टोनबार-बार यूरिन इन्फेक्शन जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं. इस स्थिति में धीरे-धीरे किडनी का काम कम होने लगता है, जिससे क्रॉनिक किडनी डिजीज या किडनी फेलियर की समस्या का सामना करना पड़ सकता है.