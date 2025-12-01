उम्र के हिसाब से दिन में कितनी बार पेशाब आना सही होता है और कब माना जाता है रिस्की?

संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत | संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी | संसद के शीतकालीन सत्र में कई नए बिल पेश होंगे | संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा | दिल्ली ब्लास्ट को लेकर NIA की रेड, NIA की 2 टीमें लखनऊ में शाहीन के घर पहुंची | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे, कहा- शीतकालीन सत्र उर्जा भरने का काम करेगा, विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकले, संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए | सदन में गुस्सा नहीं, सार्थक चर्चा हो-PM | विपक्ष अपनी रणनीति में सुधार करे- PM | ड्रामा करने के लिए देश में बहुत जगह-PM | संसद में नारे नहीं, नीति पर बल दें-PM मोदी
सेहत
ऋतु सिंह | Dec 01, 2025, 08:58 AM IST
1.पेशाब का कम या ज्यादा आना दोनों ही किसी न किसी बीमारी का संकेत होता है
किडनी ब्लड से शरीर में जमा अपशिष्ट पदार्थों को छानकर पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं. इसलिए आप कितनी बार पेशाब करते हैं, यह आपके स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है. कुछ लोग रात में कई बार शौचालय जाने के लिए उठते हैं, जबकि अन्य दिन में केवल एक बार, वह भी ऑफिस में बैठे हुए. डॉक्टरों का कहना है कि अगर यह आदत सामान्य से कम या ज़्यादा है तो यह शरीर में किसी बदलाव या बीमारी का संकेत हो सकता है. तो इसकी सही मात्रा क्या है?
2.छोटे बच्चे (3-12 वर्ष):
दिन में 6 से 14 बार पेशाब आना बिल्कुल सामान्य है. जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, यह संख्या घटकर 6-12 हो जाती है. अगर वे इससे ज़्यादा बार जा रहे हैं, तो यह ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीने, कब्ज़ या एलर्जी के कारण हो सकता है, डॉक्टर ने बताया.
3.किशोर (13-19 वर्ष):
दिन में केवल 4 से 6 बार पेशाब आना सामान्य है. हार्मोन के कारण कुछ समय के लिए यह बार-बार हो सकता है, लेकिन यह अपने आप ठीक हो जाएगा. अगर यह लंबे समय तक बार-बार होता रहे, तो डॉक्टरों का कहना है कि यह मधुमेह या मूत्र मार्ग में संक्रमण (यूटीआई) हो सकता है.
4.वयस्क (60 वर्ष से कम आयु):
दिन में 5 से 8 बार और रात में सिर्फ़ एक बार पेशाब आना सामान्य है. गर्भावस्था के दौरान बच्चे के दबाव के कारण महिलाओं को पुरुषों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा बार पेशाब आता है और यूटीआई होने की संभावना भी ज़्यादा होती है. डॉक्टरों के अनुसार, कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक और शराब भी बार-बार पेशाब आने का कारण बन सकते हैं.
5.वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक):
उम्र बढ़ने के साथ, हमारा मूत्राशय और गुर्दे कमज़ोर होते जाते हैं. इसलिए दिन में 7-8 बार और रात में 2 बार पेशाब के लिए उठना सामान्य है. पुरुषों को प्रोस्टेट बढ़ने और महिलाओं को हार्मोन में कमी के कारण ज़्यादा परेशानी होती है. अक्सर, हम जो दवाएँ लेते हैं, उनसे भी पेशाब बढ़ जाता है.
6.आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए?
अगर आपको सामान्य से कम या ज़्यादा बार पेशाब आ रहा है, पेशाब करते समय जलन, दर्द, खून आ रहा है, या रात में 2-3 बार से ज़्यादा उठना पड़ रहा है, तो तुरंत किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलें. डॉक्टरों का कहना है कि यह मधुमेह, प्रोस्टेट की समस्या, कैंसर या संक्रमण का संकेत हो सकता है.
7.आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए?
अगर आपको सामान्य से ज़्यादा बार पेशाब आ रहा है (जैसे, दिन में 10 बार से ज़्यादा) या सामान्य से कम, पेशाब करते समय जलन या दर्द हो रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, या रात में 2-3 बार से ज़्यादा उठना पड़ रहा है, तो आपको तुरंत किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए. यह मधुमेह, संक्रमण, प्रोस्टेट की समस्या या किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से