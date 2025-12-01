उम्र के हिसाब से दिन में कितनी बार पेशाब आना सही होता है और कब माना जाता है रिस्की?

1 . पेशाब का कम या ज्यादा आना दोनों ही किसी न किसी बीमारी का संकेत होता है

किडनी ब्लड से शरीर में जमा अपशिष्ट पदार्थों को छानकर पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं. इसलिए आप कितनी बार पेशाब करते हैं, यह आपके स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है. कुछ लोग रात में कई बार शौचालय जाने के लिए उठते हैं, जबकि अन्य दिन में केवल एक बार, वह भी ऑफिस में बैठे हुए. डॉक्टरों का कहना है कि अगर यह आदत सामान्य से कम या ज़्यादा है तो यह शरीर में किसी बदलाव या बीमारी का संकेत हो सकता है. तो इसकी सही मात्रा क्या है?

