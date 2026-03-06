FacebookTwitterYoutubeInstagram
सेहत

शरीर में Hormonal Imbalance का पता कैसे चलता है? जानिए इसके लक्षण 

Hormonal Imbalance Signs: शरीर में हार्मोनल असंतुलन (Hormonal Imbalance) की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में हर किसी के लिए यह जान लेना जरूरी है कि शरीर में Hormonal Imbalance होने पर क्या लक्षण दिखते हैं. आइए जानें इसके बारे में...

Abhay Sharma | Mar 06, 2026, 05:23 PM IST

1.हार्मोनल इंबैलेंस के लक्षण 

हार्मोनल इंबैलेंस के लक्षण 
1

हार्मोन शरीर के कई जरूरी कामों को नियंत्रित करते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, मूड, नींद और प्रजनन क्षमता, ऐसे में जब हार्मोन का स्तर असंतुलित हो जाता है, तो शरीर में कई तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं. आइए जानें इन लक्षणों के बारे में...(Photo: AI Generated)

2.अचानक वजन बढ़ना, कम होना

अचानक वजन बढ़ना, कम होना
2

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हार्मोनल गड़बड़ी होने पर बिना किसी खास वजह के वजन तेजी से बढ़ या घट सकता है. खासतौर से कमर के आसपास. अगर आपको भी ये लक्षण दिखते हैं तो आपको एक बार जांच करा लेना चाहिए. (Photo: AI Generated) 

3.लगातार थकान महसूस होना

लगातार थकान महसूस होना
3

इसके अलावा अगर पर्याप्त आराम के बाद भी शरीर में कमजोरी और थकान बनी रहती है, तो यह हार्मोनल इंबैलेंस का संकेत हो सकता है. लंबे समय तक अगर ये समस्या बनी रहे तो एक्सपर्ट से जरूर मिलें. (Photo: AI Generated)

4.मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन

मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन
4

बार-बार मूड बदलना, तनाव या बिना वजह गुस्सा आना भी हार्मोनल बदलाव का लक्षण हो सकता है. इस तरह के लक्षण कई बार शरीर में हार्मोनल बदलाव की वजह से भी दिखते हैं.  (Photo: AI Generated)

 

5.इसके अलावा दिखते हैं ये लक्षण

इसके अलावा दिखते हैं ये लक्षण
5

इसके अलावा नींद से जुड़ी समस्याएं, जैसे  अनिद्रा, देर से नींद आना या बार-बार नींद टूटना, अचानक मुंहासे बढ़ना, त्वचा का ज्यादा ऑयली या ड्राई होना और बाल झड़ना, पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं या बहुत ज्यादा या कम ब्लीडिंग हो सकती है. इसके अलावा हार्मोन असंतुलन के कारण पेट फूलना, गैस या कब्ज जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं. अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है. (Photo: AI Generated)

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है.  अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

