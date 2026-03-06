शरीर में Hormonal Imbalance का पता कैसे चलता है? जानिए इसके लक्षण 

5 . इसके अलावा दिखते हैं ये लक्षण

5

इसके अलावा नींद से जुड़ी समस्याएं, जैसे अनिद्रा, देर से नींद आना या बार-बार नींद टूटना, अचानक मुंहासे बढ़ना, त्वचा का ज्यादा ऑयली या ड्राई होना और बाल झड़ना, पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं या बहुत ज्यादा या कम ब्लीडिंग हो सकती है. इसके अलावा हार्मोन असंतुलन के कारण पेट फूलना, गैस या कब्ज जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं. अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है. (Photo: AI Generated)

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

