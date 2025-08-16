High Uric Acid को कंट्रोल करेंगे ये 5 ड्राई फ्रूट्स, खत्म होगा जोड़ों का दर्द और सूजन
सेहत
Aman Maheshwari | Aug 16, 2025, 08:57 AM IST
1.हाई यूरिक एसिड
जोड़ों के दर्द और सूजन से परेशान हैं तो आप इन ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं. चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं.
2.अखरोट
अखरोट खाना यूरिक एसिड के मरीज के लिए अच्छा होता है. इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण और ओमेगा-3 फैटी एसिड यूरिक एसिड के स्तर को कम करते हैं.
3.बादाम
आप बादाम को भिगोकर खा सकते हैं. इसे डाइट का हिस्सा बनाने से यूरिक एसिड कम कर सकते हैं. बादाम में डाइटरी फाइबर होते हैं.
4.पिस्ता
पिस्ता एंटी-ऑक्सीडेंट्स गुणों और फाइबर से भरपूर होता है. आप यूरिक एसिड को कम करने के लिए पिस्ता का सेवन कर सकते हैं.
5.काजू
काजू का सेवन भी सेहत के लिए अच्छा होता है. यूरिक एसिड स्तर को कम करने के लिए काजू का सेवन करना अच्छा होता है.
6.खजूर
खजूर में फाइबर और पोटैशियम भरपूर मात्रा में होता है. शरीर को एनर्जी देने के लिए आप खजूर का सेवन कर सकते हैं. यह यूरिक एसिड को कम करता है.
7.Disclaimer
(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)
