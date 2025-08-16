Twitter
High Uric Acid को कंट्रोल करेंगे ये 5 ड्राई फ्रूट्स, खत्म होगा जोड़ों का दर्द और सूजन

हाई यूरिक एसिड जोड़ों के दर्द और सूजन का कारण बनता है. इससे किडनी से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है. आप यूरिक एसिड के स्तर को कम करने के लिए इन ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं.

Aman Maheshwari | Aug 16, 2025, 08:57 AM IST

1.हाई यूरिक एसिड

हाई यूरिक एसिड
1

जोड़ों के दर्द और सूजन से परेशान हैं तो आप इन ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं. चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं.

2.अखरोट

अखरोट
2

अखरोट खाना यूरिक एसिड के मरीज के लिए अच्छा होता है. इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण और ओमेगा-3 फैटी एसिड यूरिक एसिड के स्तर को कम करते हैं.
 

3.बादाम

बादाम
3

आप बादाम को भिगोकर खा सकते हैं. इसे डाइट का हिस्सा बनाने से यूरिक एसिड कम कर सकते हैं. बादाम में डाइटरी फाइबर होते हैं.
 

4.पिस्ता

पिस्ता
4

पिस्ता एंटी-ऑक्सीडेंट्स गुणों और फाइबर से भरपूर होता है. आप यूरिक एसिड को कम करने के लिए पिस्ता का सेवन कर सकते हैं.
 

5.काजू

काजू
5

काजू का सेवन भी सेहत के लिए अच्छा होता है. यूरिक एसिड स्तर को कम करने के लिए काजू का सेवन करना अच्छा होता है.
 

6.खजूर

खजूर
6

खजूर में फाइबर और पोटैशियम भरपूर मात्रा में होता है. शरीर को एनर्जी देने के लिए आप खजूर का सेवन कर सकते हैं. यह यूरिक एसिड को कम करता है.

7.Disclaimer

Disclaimer
7

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

