Uric Acid: यूरिक एसिड से हड्डियों में जमा क्रिस्टल घुटनों को घिस रहा है? तो डाइट में ये चेंज करने से बढ़ेगा बोन्स में ग्रीस  

7 . बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने के लिए क्या खाना चाहिए?

7

कम वसा वाले डेयरी उत्पाद - दही और स्किम्ड मिल्क - यूरिक एसिड को नियंत्रित करने में मदद करते हैं.

ताजे फल - चेरी, स्ट्रॉबेरी, सेब और नींबू - यूरिक एसिड को कम करने और रक्तचाप को बनाए रखने में मदद करते हैं.

सब्जियां - मिल्क थीस्ल, तोरी, कद्दू, टमाटर और पालक जैसी हरी सब्जियां शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करती हैं.

अनाज - भूरे चावल, जई और साबुत अनाज का आटा रक्तचाप को स्थिर रखने में मदद करता है.

सूखे मेवे - बादाम, अखरोट और अलसी के बीज में अच्छे वसा और फाइबर होते हैं.