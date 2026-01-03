Uric Acid: यूरिक एसिड से हड्डियों में जमा क्रिस्टल घुटनों को घिस रहा है? तो डाइट में ये चेंज करने से बढ़ेगा बोन्स में ग्रीस  

सेहत
ऋतु सिंह | Jan 03, 2026, 07:24 AM IST
1.यूरिक एसिड से बढ़ता है गठिया और उच्च रक्तचाप का खतरा
शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से गठिया और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. शरीर में यूरिक एसिड जमा होने पर जोड़ों में पथरी बन सकती है. इससे दर्द और सूजन होती है. इसके कारण रक्तचाप असंतुलित हो सकता है और हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है. यूरिक एसिड को बढ़ने से रोकने के लिए उचित आहार बहुत जरूरी है. आइए जानते हैं कि कौन से खाद्य पदार्थ यूरिक एसिड बढ़ाते हैं और कौन से खाद्य पदार्थ इसे नियंत्रित रखते हैं.
2.शराब और बीयर से बढ़ता है यूरिक एसिड
शराब, विशेषकर बीयर, न केवल यूरिक एसिड का स्तर बढ़ाती है, बल्कि निर्जलीकरण और रक्तचाप में वृद्धि भी कर सकती है.
3. लाल मांस और अंग मांस
इनमें प्यूरीन की मात्रा अधिक होती है, जिससे यूरिक एसिड का स्तर तेजी से बढ़ सकता है.
4.मीठे पेय पदार्थ और फ्रक्टोज सिरप
मीठे पेय पदार्थ और फ्रक्टोज सिरप जैसे शीतल पेय और पैकेटबंद जूस यूरिक एसिड और मोटापे दोनों को बढ़ाते हैं.
5.सी फूड्स
सार्डिन, मैकेरल, एंकोवी, झींगा - में भी प्यूरीन पाए जाते हैं और ये रक्तचाप पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं.
6.फास्ट फूड और तले हुए खाद्य पदार्थ
इनमें ट्रांस फैट और नमक की मात्रा अधिक होती है, जो यूरिक एसिड और रक्तचाप दोनों के लिए हानिकारक हैं.
7.बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने के लिए क्या खाना चाहिए?
कम वसा वाले डेयरी उत्पाद - दही और स्किम्ड मिल्क - यूरिक एसिड को नियंत्रित करने में मदद करते हैं.
ताजे फल - चेरी, स्ट्रॉबेरी, सेब और नींबू - यूरिक एसिड को कम करने और रक्तचाप को बनाए रखने में मदद करते हैं.
सब्जियां - मिल्क थीस्ल, तोरी, कद्दू, टमाटर और पालक जैसी हरी सब्जियां शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करती हैं.
अनाज - भूरे चावल, जई और साबुत अनाज का आटा रक्तचाप को स्थिर रखने में मदद करता है.
सूखे मेवे - बादाम, अखरोट और अलसी के बीज में अच्छे वसा और फाइबर होते हैं.
8.स्वस्थ आहार संबंधी सुझाव -
तैलीय और अत्यधिक तले हुए खाद्य पदार्थों से परहेज करें, इसके बजाय भाप में पकाए, ग्रिल किए या उबले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करें. अपने भोजन में कम नमक और कम सोडियम वाले मसालों का प्रयोग करें.
9.इन चीजों का सेवन पर ध्यान दें
ज्यादा नमक का इस्तेमाल न करें, इसके बजाय नींबू के रस, जड़ी-बूटियों और मसालों से स्वाद बढ़ाने की कोशिश करें. शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए खूब पानी पिएं.
डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
