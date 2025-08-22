Twitter
High Blood Pressure के मरीज न करें इन 4 चीजों को खाने की गलती, वरना बिगड़ जाएगी तबीयत

खराब लाइफस्टाइल के कारण सेहत से संबंधी समस्याएं हो सकती है. इसकी वजह से हाई बीपी की परेशानी हो सकती है. आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो इन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए.

Aman Maheshwari | Aug 22, 2025, 01:09 PM IST

1.हाई बीपी

हाई बीपी
1

ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपको इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए. इन चीजों को खाने से ब्लड प्रेशर और बढ़ सकता है. ऐसे में आपको सावधान रहना चाहिए.

2.कम मात्रा में करें नमक का सेवन

कम मात्रा में करें नमक का सेवन
2

नमक में भरपूर मात्रा में सोडियम होता है जो शरीर में  वाहिकाओं पर दबाव बढ़ाता है. नमक का अधिक सेवन ब्लड प्रेशर को तेजी से बढ़ा सकता है. इसलिए सीमित मात्रा में नमक खाना चाहिए.

3.प्रोसेस्ड फूड्स खाने से परहेज

प्रोसेस्ड फूड्स खाने से परहेज
3

प्रोसेस्ड फूड्स जैसे ब्रेड, बिस्कुट, चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्री, पिज्जा, बर्गर आदि खाने से बीपी बढ़ सकता है.

4.ज्यादा मीठी चीजों को खाने से बचें

ज्यादा मीठी चीजों को खाने से बचें
4

मीठे पेय पदार्थ जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए. यह ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं. शुगर सीधे तौर पर बीपी को बढ़ाती है.

TRENDING NOW

5.शराब पीने से से करें परहेज

शराब पीने से से करें परहेज
5

शराब का सेवन करना भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए घातक होता है. हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए.

6.Disclaimer

Disclaimer
6

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

