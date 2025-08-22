High Blood Pressure के मरीज न करें इन 4 चीजों को खाने की गलती, वरना बिगड़ जाएगी तबीयत

2 . कम मात्रा में करें नमक का सेवन

नमक में भरपूर मात्रा में सोडियम होता है जो शरीर में वाहिकाओं पर दबाव बढ़ाता है. नमक का अधिक सेवन ब्लड प्रेशर को तेजी से बढ़ा सकता है. इसलिए सीमित मात्रा में नमक खाना चाहिए.