Herbal Cigarettes: हर्बल सिगरेट का बढ़ा क्रेज, क्या वाकई इससे नहीं होता कोई नुकसान  

5 . रोलिंग पेपर से लेकर मेडिकल एटमाइजर

ग्राहकों को रिझाने के कंपनियां नए-नए तरीके अपना रही हैं, अब स्मोकिंग मिक्स और रोलिंग पेपर के साथ-साथ 'मेडिकल एटमाइजर' भी उपलब्ध हैं. इतना ही नहीं ऑर्गेनिक स्मोक्स जैसे ब्रांड मेडिकल डिवाइस के नाम पर इन्हें बेच रहे हैं. जहां 2019 से भारत में वेप्स (Vapes) पर बैन है, वहीं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत रजिस्टर आयुर्वेदिक उत्पादों को इसमें छूट मिली हुई है.

