Herbal Cigarettes: हर्बल सिगरेट का बढ़ा क्रेज, क्या वाकई इससे नहीं होता कोई नुकसान  

सेहत
Abhay Sharma | Feb 01, 2026, 05:46 PM IST
1.100 से 200 करोड़ तक पहुंचा बाजार
ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स से लेकर क्विक कॉमर्स ऐप्स पर इनकी मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है, आंकड़ों की मानें तो इनका बाजार 100 से 200 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. पर सवाल ये है कि क्या हर्बल सिगरेट सच में नुकसानदायक नहीं होता है?
2.क्या आयुर्वेदिक सिगरेट सेफ है?
बता दें कि डॉक्टर किसी भी तरह के धूम्रपान को सुरक्षित नहीं मानते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, किसी भी स्थिति में जब कोई चीज जलाया जाए वो चाहे जड़ी-बूटी ही क्यों न हो उससे टार, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी जहरीली गैस पैदा होती है और इस तरह का धुआं फेफड़ों और सांस की नलियों को नुकसान पहुंचा सकता है. इसे किसी भी स्थिति में पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता है.
3.तंबाकू सिगरेट होगा मंहगा
तंबाकू वाली सिगरेट महंगी हो जाएगी, आज यानी 1 फरवरी से सभी तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी और सेस के साथ 40% का जीएसटी लगेगा. ऐसा माना जा रहा है कि महंगे तंबाकू के विकल्प के रूप में लोग हर्बल विकल्पों की तरफ और ज्यादा आकर्षित होंगे.
4.भांग का प्रभाव और नया मार्केट
हर्बल सिगरेट का चलन बढ़ने के पीछे की एक वजह इसमें इस्तेमाल होने वाला भांग का पौधा भी है. आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा प्रणालियों में भांग के कुछ हिस्सों को औषधि बताया जाता है, इसलिए बाजार में मौजूद कई उत्पाद भांग पर आधारित हैं. हालांकि इनसे बनने वाले सभी उत्पाद नशीले नहीं होते, पर ऐसे ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं जो दर्द, चिंता या अवसाद से राहत पाना चाहते हैं.
5.रोलिंग पेपर से लेकर मेडिकल एटमाइजर
ग्राहकों को रिझाने के कंपनियां नए-नए तरीके अपना रही हैं, अब स्मोकिंग मिक्स और रोलिंग पेपर के साथ-साथ 'मेडिकल एटमाइजर' भी उपलब्ध हैं. इतना ही नहीं ऑर्गेनिक स्मोक्स जैसे ब्रांड मेडिकल डिवाइस के नाम पर इन्हें बेच रहे हैं. जहां 2019 से भारत में वेप्स (Vapes) पर बैन है, वहीं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत रजिस्टर आयुर्वेदिक उत्पादों को इसमें छूट मिली हुई है.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
