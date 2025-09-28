Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…

1 . दिल की सेहत के लिए क्यों जरूरी है तौबा?

1

हमारी जीवनशैली के कुछ छोटे-छोटे फैसले हमारे दिल की लंबी उम्र तय करते हैं. अनहेल्दी चीजें खाने से धमनियों में प्लाक जमा होने लगता है, जिससे रक्त का प्रवाह बाधित होता है. लंबे समय तक ऐसा होने पर हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. इसलिए समय रहते इन 'जहरीली' चीजों से दूरी बनाना अत्यंत आवश्यक है.