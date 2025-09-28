Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…

India vs Pakistan Final: भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले फैंस में जबरदस्त उत्साह, मैच से पहले दुबई स्टेडियम की हर सीट बुक
Pragya Bharti | Sep 28, 2025, 12:10 PM IST
1.दिल की सेहत के लिए क्यों जरूरी है तौबा?
हमारी जीवनशैली के कुछ छोटे-छोटे फैसले हमारे दिल की लंबी उम्र तय करते हैं. अनहेल्दी चीजें खाने से धमनियों में प्लाक जमा होने लगता है, जिससे रक्त का प्रवाह बाधित होता है. लंबे समय तक ऐसा होने पर हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. इसलिए समय रहते इन 'जहरीली' चीजों से दूरी बनाना अत्यंत आवश्यक है.
2.ट्रांस फैट और डीप फ्राई चीजें
ट्रांस फैट को दिल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है. ये मुख्य रूप से डीप फ्राई किए गए खाद्य पदार्थों, जैसे फ्रेंच फ्राइज, समोसे और पैकेज्ड बेकरी आइटम में पाए जाते हैं. ट्रांस फैट न केवल बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं, जिससे धमनियों में ब्लॉकेज का खतरा तेजी से बढ़ता है.
3.अधिक नमक और सोडियम वाले फूड्स
ज्यादा नमक सीधे आपके ब्लड प्रेशर को प्रभावित करता है. अत्यधिक सोडियम का सेवन शरीर में पानी जमा करता है, जिससे रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ता है. यह खास तौर पर पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड्स जैसे चिप्स, नमकीन, डिब्बाबंद सूप में छिपा होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर का प्रमुख कारण बनता है.
4.तंबाकू और शराब की लत
हालांकि यह भोजन नहीं है, लेकिन तंबाकू और अत्यधिक शराब की लत दिल के लिए जहर से कम नहीं है. धूम्रपान रक्त वाहिकाओं को संकरा कर देता है और दिल की धड़कन को अनियमित करता है, जबकि अत्यधिक शराब पीने से हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट फेलियर का जोखिम बढ़ जाता है.
5.प्रोसेस्ड मांस और रेड मीट
सॉसेज, बेकन, हॉट डॉग जैसे प्रोसेस्ड मीट और कुछ प्रकार के रेड मीट में सैचुरेटेड फैट और सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है. इनके नियमित सेवन से कोलेस्ट्रॉल और फैट धमनियों में जमा होने लगता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है.
6.शुगर वाली ड्रिंक्स और मीठे खाद्य पदार्थ
कोल्ड ड्रिंक्स, फलों के रस, कैंडी और पेस्ट्री जैसे अत्यधिक मीठे खाद्य पदार्थों में अतिरिक्त शुगर होती है. ये शुगर शरीर में सूजन पैदा करती है और मोटापे को बढ़ाती है, जो दोनों ही दिल की बीमारियों के लिए बड़े खतरे हैं.
7.इन चीजों से क्या होता है नुकसान?
इन चीजों का सेवन करने से मुख्य रूप से आपके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर बढ़ जाता है. ये तीनों कारक मिलकर दिल की बीमारियों का एक घातक चक्र बनाते हैं, जिसके कारण दिल पर स्थायी क्षति हो सकती है.
8.ध्यान रखें
Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.
