FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

India vs Pakistan Final: भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले फैंस में जबरदस्त उत्साह, मैच से पहले दुबई स्टेडियम की हर सीट बुक

विराट ने अनुष्का संग शेयर की रोमांटिक फोटो, कैप्शन देख आप भी कहेंगे 'परफेक्ट कपल'!

इन 5 जानवरों की उनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है जुबान, जानें Animal Kingdom के अजीबोगरीब कारनामे

Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…

थलपति विजय की रैली से पहले भी भारत में हुईं कई दर्दनाक भगदड़, जानें कब-कब और कहां हुए ऐसे हादसे

भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा रहती है Gen Z आबादी, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

कौन हैं 8 साल की बच्ची को अपहरण से बचाने वालीं IPS बिस्मा काज़ी? जानें उनका शिक्षा से लेकर करियर तक का सफर

छात्राओं के यौन शोषण आरोपी बाबा चैत्यानंद को पुलिस ने आगरा से किया गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार

Kanya Puja Vidhi: अष्टमी-नवमी को इस तरीके से करें कन्या पूजा, देवी के आशीर्वाद से फले-फूलेगा घर-परिवार

सेहत की दुश्मन है माइक्रोवेव की आदत! किचन की ये गलतियां आपको कर रही हैं बीमार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
विराट ने अनुष्का संग शेयर की रोमांटिक फोटो, कैप्शन देख आप भी कहेंगे 'परफेक्ट कपल'!

विराट ने अनुष्का संग शेयर की रोमांटिक फोटो, कैप्शन देख आप भी कहेंगे 'परफेक्ट कपल'!

छात्राओं के यौन शोषण आरोपी बाबा चैत्यानंद को पुलिस ने आगरा से किया गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार

छात्राओं के यौन शोषण आरोपी बाबा चैत्यानंद को पुलिस ने आगरा से किया गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार

सेहत की दुश्मन है माइक्रोवेव की आदत! किचन की ये गलतियां आपको कर रही हैं बीमार

सेहत की दुश्मन है माइक्रोवेव की आदत! किचन की ये गलतियां आपको कर रही हैं बीमार

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
इन 5 जानवरों की उनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है जुबान, जानें Animal Kingdom के अजीबोगरीब कारनामे

इन 5 जानवरों की उनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है जुबान, जानें Animal Kingdom के अजीबोगरीब कारनामे

Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…

Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…

थलपति विजय की रैली से पहले भी भारत में हुईं कई दर्दनाक भगदड़, जानें कब-कब और कहां हुए ऐसे हादसे

थलपति विजय की रैली से पहले भी भारत में हुईं कई दर्दनाक भगदड़, जानें कब-कब और कहां हुए ऐसे हादसे

HomePhotos

सेहत

Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…

Heart Attack Risk: दिल की सेहत के लिए प्रोसेस्ड फूड, अधिक नमक और चीनी धीमा जहर की तरह काम करती हैं. कुछ चीजों से आज ही तौबा कर लें, वरना हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा.

Pragya Bharti | Sep 28, 2025, 12:10 PM IST

1.दिल की सेहत के लिए क्यों जरूरी है तौबा?

दिल की सेहत के लिए क्यों जरूरी है तौबा?
1

हमारी जीवनशैली के कुछ छोटे-छोटे फैसले हमारे दिल की लंबी उम्र तय करते हैं. अनहेल्दी चीजें खाने से धमनियों में प्लाक जमा होने लगता है, जिससे रक्त का प्रवाह बाधित होता है. लंबे समय तक ऐसा होने पर हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. इसलिए समय रहते इन 'जहरीली' चीजों से दूरी बनाना अत्यंत आवश्यक है.

Advertisement

2.ट्रांस फैट और डीप फ्राई चीजें

ट्रांस फैट और डीप फ्राई चीजें
2

ट्रांस फैट को दिल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है. ये मुख्य रूप से डीप फ्राई किए गए खाद्य पदार्थों, जैसे फ्रेंच फ्राइज, समोसे और पैकेज्ड बेकरी आइटम में पाए जाते हैं. ट्रांस फैट न केवल बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं, जिससे धमनियों में ब्लॉकेज का खतरा तेजी से बढ़ता है.

3.अधिक नमक और सोडियम वाले फूड्स

अधिक नमक और सोडियम वाले फूड्स
3

ज्यादा नमक सीधे आपके ब्लड प्रेशर को प्रभावित करता है. अत्यधिक सोडियम का सेवन शरीर में पानी जमा करता है, जिससे रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ता है. यह खास तौर पर पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड्स जैसे चिप्स, नमकीन, डिब्बाबंद सूप में छिपा होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर का प्रमुख कारण बनता है.

4.तंबाकू और शराब की लत

तंबाकू और शराब की लत
4

हालांकि यह भोजन नहीं है, लेकिन तंबाकू और अत्यधिक शराब की लत दिल के लिए जहर से कम नहीं है. धूम्रपान रक्त वाहिकाओं को संकरा कर देता है और दिल की धड़कन को अनियमित करता है, जबकि अत्यधिक शराब पीने से हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट फेलियर का जोखिम बढ़ जाता है.

TRENDING NOW

5.प्रोसेस्ड मांस और रेड मीट

प्रोसेस्ड मांस और रेड मीट
5

सॉसेज, बेकन, हॉट डॉग जैसे प्रोसेस्ड मीट और कुछ प्रकार के रेड मीट में सैचुरेटेड फैट और सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है. इनके नियमित सेवन से कोलेस्ट्रॉल और फैट धमनियों में जमा होने लगता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है.

6.शुगर वाली ड्रिंक्स और मीठे खाद्य पदार्थ

शुगर वाली ड्रिंक्स और मीठे खाद्य पदार्थ
6

कोल्ड ड्रिंक्स, फलों के रस, कैंडी और पेस्ट्री जैसे अत्यधिक मीठे खाद्य पदार्थों में अतिरिक्त शुगर होती है. ये शुगर शरीर में सूजन पैदा करती है और मोटापे को बढ़ाती है, जो दोनों ही दिल की बीमारियों के लिए बड़े खतरे हैं.

7.इन चीजों से क्या होता है नुकसान?

इन चीजों से क्या होता है नुकसान?
7

इन चीजों का सेवन करने से मुख्य रूप से आपके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर बढ़ जाता है. ये तीनों कारक मिलकर दिल की बीमारियों का एक घातक चक्र बनाते हैं, जिसके कारण दिल पर स्थायी क्षति हो सकती है.

8.ध्यान रखें

ध्यान रखें
8

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
हवाई अड्डों पर पसरा सन्नाटा, 19 एयरपोर्ट पर महीनों से नहीं आया एक भी पैसेंजर, लिस्ट में श्रीनगर, पटना, भोपाल भी शामिल
हवाई अड्डों पर पसरा सन्नाटा, 19 एयरपोर्ट पर महीनों से नहीं आया एक भी पैसेंजर, लिस्ट में श्रीनगर, पटना, भोपाल भी शामिल
Singham Again के इस रोल पर बनेगी फिल्म, Rohit Shetty ने किया खुलासा
Singham Again के इस रोल पर बनेगी फिल्म, Rohit Shetty ने किया खुलासा
Fraud News: एंट्री कराने के नाम पर जमा की पासबुक, लोगों के खाते से 50 लाख लेकर रफूचक्कर हुआ पोस्टमास्टर
Fraud News: एंट्री कराने के नाम पर जमा की पासबुक, लोगों के खाते से 50 लाख लेकर रफूचक्कर हुआ पोस्टमास्टर
Correct way to Check blood sugar: डायबिटीज में कितनी बार ब्लड शुगर चेक करना चाहिए? जान लें कौन सी उंगली से लेना चाहिए खून
डायबिटीज में कितनी बार ब्लड शुगर चेक करना चाहिए? जान लें सही तरीका
Palmistry Ketu Parvat Signs: हथेलियों में केतु पर्वत के ये निशान देते हैं भाग्यशाली होने का संकेत, जीवन में मिलता है मान सम्मान 
हथेलियों में केतु पर्वत के ये निशान देते हैं भाग्यशाली होने का संकेत, जीवन में मिलता है मान सम्मान
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इन 5 जानवरों की उनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है जुबान, जानें Animal Kingdom के अजीबोगरीब कारनामे
इन 5 जानवरों की उनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है जुबान, जानें Animal Kingdom के अजीबोगरीब कारनामे
Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…
Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…
थलपति विजय की रैली से पहले भी भारत में हुईं कई दर्दनाक भगदड़, जानें कब-कब और कहां हुए ऐसे हादसे
थलपति विजय की रैली से पहले भी भारत में हुईं कई दर्दनाक भगदड़, जानें कब-कब और कहां हुए ऐसे हादसे
भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा रहती है Gen Z आबादी, जानें किस पायदान पर आता है आपका State
भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा रहती है Gen Z आबादी, जानें किस पायदान पर आता है आपका State
कौन हैं 8 साल की बच्ची को अपहरण से बचाने वालीं IPS बिस्मा काज़ी? जानें उनका शिक्षा से लेकर करियर तक का सफर
कौन हैं 8 साल की बच्ची को अपहरण से बचाने वालीं IPS बिस्मा काज़ी? जानें उनका शिक्षा से लेकर करियर तक का सफर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE