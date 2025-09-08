Fatty Heart Sign: लिवर की तरह हार्ट भी होता है फैटी, दिल पर चर्बी चढ़ते ही शरीर पर दिखते हैं ये लक्षण

Chris Gayle का छलका दर्द! कहा-'मेरे साथ IPL में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था..', जानें क्रिस गेल को क्यों सहना पड़ा था अपमान?
सेहत
ऋतु सिंह | Sep 08, 2025, 10:00 AM IST
1.फैटी हार्ट भी एक गंभीर समस्या है
खराब खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण आज के समय में गंभीर बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं. ऐसे कई लोग होंगे जो कम उम्र में ही गंभीर बीमारियों का शिकार हो गए होंगे. जिसका सबसे बड़ा खतरा दिल से जुड़ी समस्याओं का है. पिछले कुछ समय से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है. ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें युवा वर्ग हार्ट अटैक का भी शिकार हुआ है. हार्ट अटैक की तरह फैटी हार्ट भी एक गंभीर समस्या है.
2.फैटी लिवर की तरह दिल पर चढ़ती है चर्बी
अब तक आपने फैटी लिवर की समस्या के बारे में सुना होगा. लेकिन लिवर की तरह फैटी हार्ट भी एक गंभीर समस्या है. अगर आप फैटी हार्ट के बारे में नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कि फैटी हार्ट के लक्षण क्या हैं और यह समस्या कैसे होती है.
3.फैटी हार्ट क्या है?
जब हृदय की मांसपेशियों में अतिरिक्त वसा जमा हो जाती है, तो उसे फैटी हार्ट की समस्या कहते हैं. हृदय की मांसपेशियों में अतिरिक्त वसा जमा होने पर हृदय की पंपिंग क्षमता पर बुरा असर पड़ता है. वसा हृदय पर दबाव भी बढ़ाती है और हार्ट फेल होने का खतरा भी बढ़ जाता है. इस वजह से फैटी हार्ट एक गंभीर समस्या साबित हो सकती है.
4.फैटी हार्ट के लक्षण
मौजूदा गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों में फैटी हार्ट भी एक चुनौती है. फैटी हार्ट के लक्षणों की बात करें तो ये लक्षण ऐसे हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज़ कर देते हैं. लेकिन सामान्य लगने वाले इन लक्षणों को कभी नज़रअंदाज़ न करें. ये लक्षण फैटी हार्ट की शुरुआत का संकेत देते हैं. अगर समय रहते सुधार लिया जाए, तो स्थिति को गंभीर होने से रोका जा सकता है.
5.थकान
कई लोग लंबे समय तक लगातार थकान को नज़रअंदाज़ कर देते हैं. लेकिन बिना किसी वजह के थकान भी फैटी हार्ट का लक्षण हो सकता है. अगर आप दिन में कोई मेहनत वाला काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी थकान महसूस कर रहे हैं, तो इसे नज़रअंदाज़ करने की गलती न करें.
6.सांस लेने में तकलीफ़
अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो यह भी फैटी हार्ट का लक्षण हो सकता है. अगर आपको सांस लेने में किसी भी तरह की समस्या है, तो उसे नज़रअंदाज़ करने से बचें. अगर सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते समय भी आपकी साँस फूल रही है, तो आपको ज़रूर जाँच करवानी चाहिए ताकि पता चल सके कि कहीं आपको हृदय संबंधी कोई समस्या तो नहीं है.
7.हृदय गति में वृद्धि
हृदय गति का अचानक बढ़ना या कम होना सामान्य नहीं है. अगर दिन में अचानक हृदय गति बढ़ जाए, तो यह फैटी हार्ट का संकेत भी हो सकता है. ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ और जाँच करवाएँ.
8.पैर की एड़ी में सूजन
यह फैटी हार्ट का एक गंभीर लक्षण है. अगर आपके पैर की एड़ी में सूजन है, तो इसे नज़रअंदाज़ न करें. फैटी हार्ट के कारण भी एड़ी और पैर में सूजन हो सकती है. अगर आपको पैर में सूजन दिखे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. ताकि सही कारण का पता लगाया जा सके.
