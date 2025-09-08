FacebookTwitterYoutubeInstagram
Chris Gayle का छलका दर्द! कहा-'मेरे साथ IPL में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था..', जानें क्रिस गेल को क्यों सहना पड़ा था अपमान?

कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल जो राष्ट्रपति के साथ साये की तरह आते हैं नजर? डैशिंग लुक्स पर फिदा है इंटरनेट की दुनिया

Zodiac Signs: दोस्तों की जान बन जाते हैं इन 3 राशियों के लोग, ईमानदारी और भरोसे की होते हैं मिसाल

अब बंदरों को खाना खिलाने पर लगेगा 5000 का जुर्माना, जानें किस शहर में लागू हुआ है यह नियम?

भांजे के प्यार में मामी बनी कातिल! पति की हत्या कर नमक से गलाया शव, 311 दिनों के बाद हुआ सच का पर्दाफाश

देखते-देखते हमारी ज़िंदगी से गायब हो गईं ज़रूरी लगने वाली ये चीज़ें, किसी को पता भी नहीं चला

Chandra Grahan Effects 2025: चंद्र ग्रहण और मृत्यु पंचक के चलते इन 5 राशियों पर पड़ा बुरा प्रभाव, सतर्क रहने की है जरूरत

पूरा शहर खरीदने की औकात रखता है ये सिंगर, कभी 75 रुपये कमाने वाला आज है 99 घरों और अरबों की संपत्ति का मालिक

Physics की दुनिया के 6 भारतीय महारथी जो अमेरिका में बजा रहे डंका, किसी ने वुल्फ तो किसी ने जीता नोबेल अवॉर्ड

Dussehra 2025 Date: इस दिन है दशहरा का त्योहार, जानें सही तारीख से लेकर तिथि और शास्त्र पूजा का समय

Zodiac Signs: दोस्तों की जान बन जाते हैं इन 3 राशियों के लोग, ईमानदारी और भरोसे की होते हैं मिसाल

देखते-देखते हमारी ज़िंदगी से गायब हो गईं ज़रूरी लगने वाली ये चीज़ें, किसी को पता भी नहीं चला

सेहत

Fatty Heart Sign: लिवर की तरह हार्ट भी होता है फैटी, दिल पर चर्बी चढ़ते ही शरीर पर दिखते हैं ये लक्षण

Symptoms of Fat Accumulation on Heart: अस्वास्थ्यकर जीवनशैली और खराब खानपान के कारण न केवल लिवर फैटी होता है, बल्कि हार्ट फैटी होता है. आइए जानते हैं दिल पर चर्बी चढ़ने के क्या लक्षण क्या हैं.

ऋतु सिंह | Sep 08, 2025, 10:00 AM IST

1.फैटी हार्ट भी एक गंभीर समस्या है

फैटी हार्ट भी एक गंभीर समस्या है
1

खराब खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण आज के समय में गंभीर बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं. ऐसे कई लोग होंगे जो कम उम्र में ही गंभीर बीमारियों का शिकार हो गए होंगे. जिसका सबसे बड़ा खतरा दिल से जुड़ी समस्याओं का है. पिछले कुछ समय से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है. ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें युवा वर्ग हार्ट अटैक का भी शिकार हुआ है. हार्ट अटैक की तरह फैटी हार्ट भी एक गंभीर समस्या है. 
 

2.फैटी लिवर की तरह दिल पर चढ़ती है चर्बी

फैटी लिवर की तरह दिल पर चढ़ती है चर्बी
2

अब तक आपने फैटी लिवर की समस्या के बारे में सुना होगा. लेकिन लिवर की तरह फैटी हार्ट भी एक गंभीर समस्या है. अगर आप फैटी हार्ट के बारे में नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कि फैटी हार्ट के लक्षण क्या हैं और यह समस्या कैसे होती है. 
 

3.फैटी हार्ट क्या है? 

फैटी हार्ट क्या है? 
3

जब हृदय की मांसपेशियों में अतिरिक्त वसा जमा हो जाती है, तो उसे फैटी हार्ट की समस्या कहते हैं. हृदय की मांसपेशियों में अतिरिक्त वसा जमा होने पर हृदय की पंपिंग क्षमता पर बुरा असर पड़ता है. वसा हृदय पर दबाव भी बढ़ाती है और हार्ट फेल होने का खतरा भी बढ़ जाता है. इस वजह से फैटी हार्ट एक गंभीर समस्या साबित हो सकती है. 

 
 

4.फैटी हार्ट के लक्षण 

फैटी हार्ट के लक्षण 
4

मौजूदा गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों में फैटी हार्ट भी एक चुनौती है. फैटी हार्ट के लक्षणों की बात करें तो ये लक्षण ऐसे हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज़ कर देते हैं. लेकिन सामान्य लगने वाले इन लक्षणों को कभी नज़रअंदाज़ न करें. ये लक्षण फैटी हार्ट की शुरुआत का संकेत देते हैं. अगर समय रहते सुधार लिया जाए, तो स्थिति को गंभीर होने से रोका जा सकता है. 
 

5.थकान 

थकान 
5

कई लोग लंबे समय तक लगातार थकान को नज़रअंदाज़ कर देते हैं. लेकिन बिना किसी वजह के थकान भी फैटी हार्ट का लक्षण हो सकता है. अगर आप दिन में कोई मेहनत वाला काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी थकान महसूस कर रहे हैं, तो इसे नज़रअंदाज़ करने की गलती न करें. 
 

6.सांस लेने में तकलीफ़ 

सांस लेने में तकलीफ़ 
6

अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो यह भी फैटी हार्ट का लक्षण हो सकता है. अगर आपको सांस लेने में किसी भी तरह की समस्या है, तो उसे नज़रअंदाज़ करने से बचें. अगर सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते समय भी आपकी साँस फूल रही है, तो आपको ज़रूर जाँच करवानी चाहिए ताकि पता चल सके कि कहीं आपको हृदय संबंधी कोई समस्या तो नहीं है. 
 

7.हृदय गति में वृद्धि

हृदय गति में वृद्धि
7

हृदय गति का अचानक बढ़ना या कम होना सामान्य नहीं है. अगर दिन में अचानक हृदय गति बढ़ जाए, तो यह फैटी हार्ट का संकेत भी हो सकता है. ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ और जाँच करवाएँ. 
 

8.पैर की एड़ी में सूजन 

पैर की एड़ी में सूजन 
8

यह फैटी हार्ट का एक गंभीर लक्षण है. अगर आपके पैर की एड़ी में सूजन है, तो इसे नज़रअंदाज़ न करें. फैटी हार्ट के कारण भी एड़ी और पैर में सूजन हो सकती है. अगर आपको पैर में सूजन दिखे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. ताकि सही कारण का पता लगाया जा सके.

