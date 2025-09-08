Fatty Heart Sign: लिवर की तरह हार्ट भी होता है फैटी, दिल पर चर्बी चढ़ते ही शरीर पर दिखते हैं ये लक्षण

1 . फैटी हार्ट भी एक गंभीर समस्या है

1

खराब खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण आज के समय में गंभीर बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं. ऐसे कई लोग होंगे जो कम उम्र में ही गंभीर बीमारियों का शिकार हो गए होंगे. जिसका सबसे बड़ा खतरा दिल से जुड़ी समस्याओं का है. पिछले कुछ समय से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है. ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें युवा वर्ग हार्ट अटैक का भी शिकार हुआ है. हार्ट अटैक की तरह फैटी हार्ट भी एक गंभीर समस्या है.

