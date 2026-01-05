Healthy Habits: वो 6 आदतें, जो नहीं बनने देंगी शरीर को बीमारियों का घर, न्यूट्रिशनिस्ट ने दी अपनाने की सलाह

4 . रोजाना दस मिनट की दौड़ लगाएं

4

कई स्टडी में यह दावा किया गया है कि रोजाना केवल 10 मिनट की मध्यम-तीव्रता वाली दौड़ भी दिमाग के मूड-रेगुलेट करने वाले हिस्सों को सक्रिय करती है, इससे मूड बेहतर होता है और कार्यकारी कार्य में सुधार होता है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में रक्त प्रवाह और गतिविधि को बढ़ाती है.