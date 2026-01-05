Healthy Habits: वो 6 आदतें, जो नहीं बनने देंगी शरीर को बीमारियों का घर, न्यूट्रिशनिस्ट ने दी अपनाने की सलाह

सेहत
Abhay Sharma | Jan 05, 2026, 05:32 PM IST
1.हेल्दी और फिट रहने के लिए अपनाएं ये आदतें
न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे आप छोटे छोटे लक्ष्य रखकर, अपनी जीवनशैली में कुछ आदतों को अपनाकर और कुछ आदतों में बदलाव कर सेहतमंद शरीर पा सकते हैं.
2.फ्रिज में रखें हेल्दी खाना
न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा कहती हैं कि इसके लिए सबसे पहले फ्रिज को साफ करें और उसमें से सारा जंक फूड हटा दें. इनकी जगह पर फ्रिज को ज़्यादा फलों, सब्जियों और साबुत फलों से भर दें.
3.प्रोटीन से भरपूर डाइट
मांसपेशियों को मज़बूत बनाने, भूख को नियंत्रित करने, और शरीर के कई ज़रूरी कार्यों जैसे हार्मोन और एंजाइम बनाने में प्रोटीन से भरपूर डाइट का अहम योगदान होता है. ऐसे में प्रोटीन से भरपूर डाइट शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है. इससे समग्र स्वास्थ्य और वज़न प्रबंधन में सुधार होता है.
4.रोजाना दस मिनट की दौड़ लगाएं
कई स्टडी में यह दावा किया गया है कि रोजाना केवल 10 मिनट की मध्यम-तीव्रता वाली दौड़ भी दिमाग के मूड-रेगुलेट करने वाले हिस्सों को सक्रिय करती है, इससे मूड बेहतर होता है और कार्यकारी कार्य में सुधार होता है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में रक्त प्रवाह और गतिविधि को बढ़ाती है.
5.प्री और प्रोबायोटिक्स डाइट
गट हेल्थ के लिए डाइट में प्रोबायोटिक्स दही, छाछ, इडली और प्रीबायोटिक्स फाइबर युक्त सब्जियां, फल, साबुत अनाज जरूर शामिल करें, एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रोबायोटिक्स में गुड बैक्टीरिया होते हैं और प्रीबायोटिक्स उन्हें पोषण देकर पनपने में मदद करते हैं, जिससे पाचन और इम्यूनिटी बढ़िया होती है.
6.रोजाना चलें पैंदल
इसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट ने कई बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए दिन में कम से कम 10,000 कदम चलने की सलाह दी है. बता दें कि रोजाना दस हज़ार कदम चलने से ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर और डाइजेशन ठीक होता है और इससे एनर्जी लेवल बढ़ता है, इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है.
7.जल्दी सोने की आदत
तनाव और शरीर में बढ़े हुए कोर्टिसोल को कम करने के लिए जल्दी सोने की आदत सबसे बढ़िया है. दरअसल, नींद की कमी से कोर्टिसोल बढ़ता है और यह सूजन व कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है. नियमित और आरामदायक नींद का रूटीन बनाएं.
