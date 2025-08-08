Healthy Heart: दिल की दोस्त हैं ये 5 आदतें, इन्हें अपनाने से कम होगा हार्ट अटैक का रिस्क

Relationship Advice: पार्टनर हो जाए गुस्सा तो ऐसे करें उसे शांत, जानें कैसे कम कम होंगे पति-पत्नी के झगड़े
सेहत
Aman Maheshwari | Aug 08, 2025, 09:45 AM IST
1.हेल्दी हैबिट्स
आप यहां बताई इन हेल्दी हैबिट्स को अपनाकर दिल की सेहत का ध्यान रख सकते हैं. ऐसा करने से आपका दिल हमेशा हेल्दी और सुपर एक्टिव रहेगा.
2.एक्सरसाइज
हेल्दी हार्ट के लिए शरीर को एक्टिव रखना बहुत ही जरूरी है. आपको रोजाना एक्सरसाइज और वॉक करनी चाहिए. इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है.
3.हेल्दी डाइट
दिल की सेहत को अच्छा रखने के लिए हेल्दी डाइट प्लान अपनाना चाहिए. आपको हरी सब्जियां, फल, ओट्स, नट्स और फाइबर युक्त चीजें अपने आहार में शामिल करनी चाहिए.
4.स्ट्रेस दूर करें
स्ट्रेस के कारण मेंटल हेल्थ और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. स्ट्रेस दूर करने के लिए अच्छी नींद लें और मेडिटेशन करें.
5.स्मोकिंग और शराब
आपको नशे से दूरी बनानी चाहिए. स्मोकिंग और शराब से दिल की धमनियों को नुकसान होता है जो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकती है.
6.हेल्थ चेकअप
ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड शुगर के कारण सेहत पर बुरा असर पड़ता है. आपको इससे बचने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए.