Healthy Heart: दिल की दोस्त हैं ये 5 आदतें, इन्हें अपनाने से कम होगा हार्ट अटैक का रिस्क

3 . हेल्दी डाइट

3

दिल की सेहत को अच्छा रखने के लिए हेल्दी डाइट प्लान अपनाना चाहिए. आपको हरी सब्जियां, फल, ओट्स, नट्स और फाइबर युक्त चीजें अपने आहार में शामिल करनी चाहिए.