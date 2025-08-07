Twitter
Advertisement
Headlines

Baby Girl Names: बेटी के लिए चुनें प्यारा और सुंदर नाम, यहां देखें टॉप 10 बेबी गर्ल नेम्स

मन की दुविधाओं को दूर कर जीवन की राह आसान करेंगे Premanand Maharaj के ये विचार

पेट-पाचन से जुड़ी समस्या करती है परेशान तो आंतों में सूजन हो सकती है इसकी वजह, ऐसे करें ठीक

ब्लड शुगर लेवल डाउन करने के लिए खाएं ये 4 ड्राई फ्रूट्स, डायबिटीज मरीज के लिए है फायदेमंद

कौन हैं आरती साठे? जज नियुक्त होने पर बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर सियासी गलियारों में मचा बवाल

RCB स्टार यश दयाल का जेल पक्का! हाई कोर्ट के इस फैसले से बढ़ी गेंदबाज की मुश्किलें

नौकरी छोड़कर करना चाहते हैं बिजनेस? कम पैसों में शुरू होंगे ये 5 स्टार्टअप

Rashifal 07 August 2025: आज भगवान विष्णु की कृपा से बन जाएंगे सभी काम, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Flipkart पर Samsung Galaxy S24 Ultra 5G ने लगाई आग, 52,038 रुपये का बंपर डिस्काउंट, ऐसे मिलेगा Offer

AI ने बदल दी किस्मत! इन 7 दिग्गजों ने बना ली अरबों की संपत्ति

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कौन हैं आरती साठे? जज नियुक्त होने पर बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर सियासी गलियारों में मचा बवाल

कौन हैं आरती साठे? जज नियुक्त होने पर बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर सियासी गलियारों में मचा बवाल

RCB स्टार यश दयाल का जेल पक्का! हाई कोर्ट के इस फैसले से बढ़ी गेंदबाज की मुश्किलें

RCB स्टार यश दयाल का जेल पक्का! हाई कोर्ट के इस फैसले से बढ़ी गेंदबाज की मुश्किलें

Rashifal 07 August 2025: आज भगवान विष्णु की कृपा से बन जाएंगे सभी काम, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

आज भगवान विष्णु की कृपा से बन जाएंगे सभी काम, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Baby Girl Names: बेटी के लिए चुनें प्यारा और सुंदर नाम, यहां देखें टॉप 10 बेबी गर्ल नेम्स

बेटी के लिए चुनें प्यारा और सुंदर नाम, यहां देखें टॉप 10 बेबी गर्ल नेम्स

मन की दुविधाओं को दूर कर जीवन की राह आसान करेंगे Premanand Maharaj के ये विचार

मन की दुविधाओं को दूर कर जीवन की राह आसान करेंगे Premanand Maharaj के ये विचार

पेट-पाचन से जुड़ी समस्या करती है परेशान तो आंतों में सूजन हो सकती है इसकी वजह, ऐसे करें ठीक

पेट-पाचन से जुड़ी समस्या करती है परेशान तो आंतों में सूजन हो सकती है इसकी वजह, ऐसे करें ठीक

HomePhotos

सेहत

पेट-पाचन से जुड़ी समस्या करती है परेशान तो आंतों में सूजन हो सकती है इसकी वजह, ऐसे करें ठीक

आंतों में सूजन होने की वजह से पेट और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है. इसके कारण गैस बनने की समस्या हो सकती है. आपको हेल्दी रहने के लिए इन चीजों को खाना चाहिए.

Aman Maheshwari | Aug 07, 2025, 06:03 AM IST

1.पाचन और गैस की समस्या

पाचन और गैस की समस्या
1

पाचन और पेट में गैस होने की समस्या आंतों में सूजन के कारण हो सकती है. छोटी-बड़ी दोनों आंत हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करती है. आंतों में दिक्कत होने से आपको परेशानी हो सकती है.
 

Advertisement

2.आंतों की सूजन

आंतों की सूजन
2

आंतो में सूजन संक्रमण, सूजन आंत्र रोग और दवाओं के असर के कारण हो सकती है. आपको आंतों में सूजन के कारण गैस और अपच का सामना करना पड़ रहा है तो इन चीजों को डाइट में शामिल करें.
 

3.दही और छाछ

दही और छाछ
3

आप आंतों की अच्छी सेहत के लिए दही-छाछ का सेवन कर सकते हैं. यह आंतों के बैड बैक्टीरिया को मारकर गुड बैक्टीरिया बढ़ाने में मदद करते हैं. इससे गट हेल्थ में सुधार होता है.
 

4.प्याज-लहसुन

प्याज-लहसुन
4

आप रोजाना लहसुन की दो-तीन कलियां खाएं. इसके साथ ही सलाद के तौर पर प्याज का सेवन करें. इससे  गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं और खराब बैक्टीरियां मरते हैं.
 

TRENDING NOW

5.साबुत अनाज

साबुत अनाज
5

साबुत अनाज में डाइटरी फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को बेहतर करता है. ऐसे में आप अपच और गैस बनने की समस्या से बचे रहेंगे. आप गेहूं, चावल, जई, बाजरा आदि का सेवन कर सकते हैं.
 

6.हरी पत्तेदार सब्जियां

हरी पत्तेदार सब्जियां
6

आंतों को हेल्दी रखने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए. इसमें मौजूद गुण पाचन को मजबूत बनाते हैं. इससे आंत को हेल्दी रख सकते हैं.
 

7.पपीता

पपीता
7

पाचन और आंतों के लिए पपीता खाना अच्छा होता है. पपीते में पपैन नामक एंजाइम होता है जो आंतों की सूजन को कम करने का काम करता है. यह पेट के लिए अच्छा होता है.

8.Disclaimer

Disclaimer
8

(डिस्क्लेमर-ये खबर सामान्य जानकारी और रिपोर्ट्स पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से संपर्क करें.)

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Baby Girl Names: बेटी के लिए चुनें प्यारा और सुंदर नाम, यहां देखें टॉप 10 बेबी गर्ल नेम्स
बेटी के लिए चुनें प्यारा और सुंदर नाम, यहां देखें टॉप 10 बेबी गर्ल नेम्स
मन की दुविधाओं को दूर कर जीवन की राह आसान करेंगे Premanand Maharaj के ये विचार
मन की दुविधाओं को दूर कर जीवन की राह आसान करेंगे Premanand Maharaj के ये विचार
पेट-पाचन से जुड़ी समस्या करती है परेशान तो आंतों में सूजन हो सकती है इसकी वजह, ऐसे करें ठीक
पेट-पाचन से जुड़ी समस्या करती है परेशान तो आंतों में सूजन हो सकती है इसकी वजह, ऐसे करें ठीक
ब्लड शुगर लेवल डाउन करने के लिए खाएं ये 4 ड्राई फ्रूट्स, डायबिटीज मरीज के लिए है फायदेमंद
ब्लड शुगर लेवल डाउन करने के लिए खाएं ये 4 ड्राई फ्रूट्स, डायबिटीज मरीज के लिए है फायदेमंद
नौकरी छोड़कर करना चाहते हैं बिजनेस? कम पैसों में शुरू होंगे ये 5 स्टार्टअप
नौकरी छोड़कर करना चाहते हैं बिजनेस? कम पैसों में शुरू होंगे ये 5 स्टार्टअप
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE