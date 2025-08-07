पेट-पाचन से जुड़ी समस्या करती है परेशान तो आंतों में सूजन हो सकती है इसकी वजह, ऐसे करें ठीक

Baby Girl Names: बेटी के लिए चुनें प्यारा और सुंदर नाम, यहां देखें टॉप 10 बेबी गर्ल नेम्स
सेहत
Aman Maheshwari | Aug 07, 2025, 06:03 AM IST
1.पाचन और गैस की समस्या
पाचन और पेट में गैस होने की समस्या आंतों में सूजन के कारण हो सकती है. छोटी-बड़ी दोनों आंत हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करती है. आंतों में दिक्कत होने से आपको परेशानी हो सकती है.
2.आंतों की सूजन
आंतो में सूजन संक्रमण, सूजन आंत्र रोग और दवाओं के असर के कारण हो सकती है. आपको आंतों में सूजन के कारण गैस और अपच का सामना करना पड़ रहा है तो इन चीजों को डाइट में शामिल करें.
3.दही और छाछ
आप आंतों की अच्छी सेहत के लिए दही-छाछ का सेवन कर सकते हैं. यह आंतों के बैड बैक्टीरिया को मारकर गुड बैक्टीरिया बढ़ाने में मदद करते हैं. इससे गट हेल्थ में सुधार होता है.
4.प्याज-लहसुन
आप रोजाना लहसुन की दो-तीन कलियां खाएं. इसके साथ ही सलाद के तौर पर प्याज का सेवन करें. इससे गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं और खराब बैक्टीरियां मरते हैं.
5.साबुत अनाज
साबुत अनाज में डाइटरी फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को बेहतर करता है. ऐसे में आप अपच और गैस बनने की समस्या से बचे रहेंगे. आप गेहूं, चावल, जई, बाजरा आदि का सेवन कर सकते हैं.
6.हरी पत्तेदार सब्जियां
आंतों को हेल्दी रखने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए. इसमें मौजूद गुण पाचन को मजबूत बनाते हैं. इससे आंत को हेल्दी रख सकते हैं.
7.पपीता
पाचन और आंतों के लिए पपीता खाना अच्छा होता है. पपीते में पपैन नामक एंजाइम होता है जो आंतों की सूजन को कम करने का काम करता है. यह पेट के लिए अच्छा होता है.