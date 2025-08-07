पेट-पाचन से जुड़ी समस्या करती है परेशान तो आंतों में सूजन हो सकती है इसकी वजह, ऐसे करें ठीक

1 . पाचन और गैस की समस्या

1

पाचन और पेट में गैस होने की समस्या आंतों में सूजन के कारण हो सकती है. छोटी-बड़ी दोनों आंत हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करती है. आंतों में दिक्कत होने से आपको परेशानी हो सकती है.

