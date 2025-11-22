सर्दियों के सीजन में क्या है डिनर का सही समय? कहीं गलत टाइम पर तो नही कर रहे भोजन, समझिए वैज्ञानिक तर्क

सेहत
सुमित तिवारी | Nov 22, 2025, 10:32 AM IST
1.सर्दियों में पाचन क्रिया
विज्ञान के अनुसार सर्दियों में पाचन क्रिया धीमी होने लगती है इसलिए सही समय पर भोजन करने से आपके मेटाबॉलिज्म (पाचन), मूड और नींद में बेहतरीन सुधार हो सकता है.
2.क्रोनोन्यूट्रीशन
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार ‘क्रोनोन्यूट्रीशन’ पर हुई नई रिसर्च भी यही कहती है कि सेहत के लिए सिर्फ यह मायने नहीं रखता कि आप ‘क्या’ खा रहे हैं, बल्कि यह भी उतना ही जरूरी है कि आप ‘किस समय’ खा रहे हैं.
3.रिसर्च क्या कहती है
रिसर्च कहती है कि शाम 6 बजे की तुलना में देर रात भोजन करना यानी कि जैसे 10 बजे भोजन करने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ता है और फैट बर्न होने की गति भी स्लो हो जाती है.
4.अध्ययनों का निष्कर्ष
कई अध्ययनों का निष्कर्ष है कि दिन के शुरुआती हिस्से में ज्यादा कैलोरी लेना और रात का खाना जल्दी व हल्का रखना सेहत के लिए बेहतर है.
5.समय पर भोजन
यह आदत वजन, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद करती है. इतना ही नहीं शाम के समय में भोजन करना मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है.