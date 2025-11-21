साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम

सेहत
सुमित तिवारी | Nov 21, 2025, 02:55 PM IST
1.शानदार कार्डियो
ये दोनों ही शानदार कार्डियो एक्सरसाइज़ हैं. रनिंग करने से साइकिल चलाने की तुलना में अधिक कैलोरी बर्न होती है. इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दौड़ते समय पूरे शरीर को अपने वजन का सहारा देना पड़ता है.
2.ज्यादा ऊर्जा खर्च
इसलिए दौड़ने में उर्जा ज्यादा खर्च होती है. रनिंग में प्रति घंटे 500 से 900 कैलोरी तक बर्न हो सकती है. वहीं साइकिलिंग में प्रति घंटे 400 से 700 कैलोरी तक बर्न हो सकती है.
3.जल्दी फैट बर्न
इस हिसाब से अगर आप जल्दी फैट कम करना चाहते है तो रनिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा. साइकिलिंग एक लो-इम्पैक्ट एक्सरसाइज़ है। इसे करने से घुटनों, टखनों और कमर पर कम दबाव पड़ता है.
4.लंबे समय तक कर पाना संभव
साइकिलिंग लंबे समय तक कर पाना आसान है. दरअसल अगर आपका वजन ज्यादा है, घुटनों में दर्द है या फिर रनिंग करना मुश्किल हो तो फिर साइकिलिंग एक बढ़िया एक्साइज हो सकती है.
5. दौड़ने में थकावट
वहीं, कई लोगों को दौड़ने में थकावट और शरीर पर ज़्यादा इम्पैक्ट महसूस होता है, जबकि साइकिलिंग मज़ेदार और आरामदायक हो सकती है. लंबे समय तक चलने वाली कसरत से ही वजन घटता है.