दुबई एयर शो में बड़ा हादसा! भारतीय वायुसेना का तेजस विमान हुआ क्रैश

Photos

सेहत

साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम

अगर आप भी चाहते है कि आपका वजन तेजी से कम हो लेकिन सोच रहे है कि साइकिल चलाकर या फिर दौड़ लगाकर कैसे जल्दी वजन कम होगा. आइए जातने है कि किससे ज्यादा कैलोरी बर्न होगी और किससे जल्दी फैट कम होगा. 

सुमित तिवारी | Nov 21, 2025, 02:55 PM IST

1

ये दोनों ही शानदार कार्डियो एक्सरसाइज़ हैं. रनिंग करने से साइकिल चलाने की तुलना में अधिक कैलोरी बर्न होती है. इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दौड़ते समय पूरे शरीर को अपने वजन का सहारा देना पड़ता है. 
 

2

इसलिए दौड़ने में उर्जा ज्यादा खर्च होती है. रनिंग में प्रति घंटे 500 से 900 कैलोरी तक बर्न हो सकती है. वहीं साइकिलिंग में प्रति घंटे 400 से 700 कैलोरी तक बर्न हो सकती है.

3

इस हिसाब से अगर आप जल्दी फैट कम करना चाहते है तो रनिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा. साइकिलिंग एक लो-इम्पैक्ट एक्सरसाइज़ है। इसे करने से घुटनों, टखनों और कमर पर कम दबाव पड़ता है.
 

4

साइकिलिंग लंबे समय तक कर पाना आसान है. दरअसल अगर आपका वजन ज्यादा है, घुटनों में दर्द है या फिर रनिंग करना मुश्किल हो तो फिर साइकिलिंग एक बढ़िया एक्साइज हो सकती है. 

5

वहीं, कई लोगों को दौड़ने में थकावट और शरीर पर ज़्यादा इम्पैक्ट महसूस होता है, जबकि साइकिलिंग मज़ेदार और आरामदायक हो सकती है. लंबे समय तक चलने वाली कसरत से ही वजन घटता है.

