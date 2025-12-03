ये 3 योगासन शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए माने जाते हैं रामबाण

1 . आयुष मंत्रालय के 3 आसन

भारत सरकार का आयुष मंत्रालय तीन सबसे आसान और फायदेमंद आसन सुझाता है. इनमें ताड़ासन, वज्रासन और भुजंगासन शामिल हैं. ये तीनों आसन घर में कहीं भी किए जा सकते हैं. रोजाना मात्र 10 से15 मिनट देने से शरीर में लचीलापन आता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और मन को शांति मिलती है.