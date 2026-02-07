Health Mistakes: वो 5 हेल्दी आदतें, जो फायदे से ज्यादा पहुंचाती हैं नुकसान! आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?

5 . ज्यादा पानी पीना

5

आमतौर पर एक्सपर्ट्स हमें ज़्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा पानी पीना भी नुकसानदायक हो सकता है. इसे वॉटर इंटॉक्सिकेशन कहा जाता है, जिससे शरीर में नमक और पानी का संतुलन बिगड़ जाता है. क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, गंभीर मामलों में यह जानलेवा भी हो सकता है. यह समस्या तब होती है जब आप इतना पानी पी लेते हैं, जितना किडनी फिल्टर नहीं कर पाती, आमतौर पर एक घंटे में 1 लीटर से ज्यादा. इससे खून में सोडियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिसे हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं. सोडियम कम होने पर शरीर की कोशिकाएं फूलने लगती हैं. जब यह सूजन दिमाग तक पहुंचती है, तो दौरे (सीज़र) या कोमा जैसी गंभीर स्थिति बन सकती है.

हालांकि यह समस्या दुर्लभ है, लेकिन मैराथन रनर्स जैसे एथलीट्स, ट्रेनिंग ले रहे सैनिक, बहुत गर्मी में काम करने वाले लोग और कुछ मानसिक बीमारियों से जूझ रहे लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है. सुरक्षित रहने के लिए प्यास लगने पर ही पानी पिएं और पेशाब के रंग पर ध्यान दें। इसका रंग हल्के पीले नींबू पानी जैसा होना चाहिए, बिल्कुल साफ नहीं.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

