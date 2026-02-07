FacebookTwitterYoutubeInstagram
सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक, U19 World Cup जीतने के बाद टीम इंडिया को क्रिकेट जगत ने दी बधाई

U19 World Cup 2026 Prize Money: ICC नहीं वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को BCCI ने दिया प्राइज मनी, वजह जान चौंक जाएंगे आप

BCCI के इस फैसले से विराट और रोहित का करोड़ों का नुकसान, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से शमी और सरफराज को किया बाहर

U19 World Cup Winners List: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, देखें किन टीमों ने जीता सबसे ज्यादा खिताब

Health Mistakes: वो 5 हेल्दी आदतें, जो फायदे से ज्यादा पहुंचाती हैं नुकसान! आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?

Royal Enfield की Hunter 350 लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कम डाउन पेमेंट के बाद कितनी पड़ेगी EMI

सेहत

Health Mistakes: वो 5 हेल्दी आदतें, जो फायदे से ज्यादा पहुंचाती हैं नुकसान! आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?

Health Mistakes:  सभी लोग लंबी और खुशहाल जिंदगी जीना चाहता हैं, इसलिए ज्यादा पानी पीने, पूरी नींद लेने और सही खानपान पर हर कोई ध्यान देता है. यही वजह है कि लोग कई हेल्थ ट्रेंड भी फॉलो करते हैं. लेकिन, आपकी ये हेल्दी आदतें फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकती हैं.

Abhay Sharma | Feb 07, 2026, 04:44 PM IST

1.इंटरमिटेंट फास्टिंग (Intermittent Fasting)

इंटरमिटेंट फास्टिंग (Intermittent Fasting)
1

आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग काफी ट्रेंड मे है, इसके फायदे कई हैं. लेकिन, यह तरीका हर किसी के लिए सही नहीं है. कई बार खाना छोड़ने से बाद में ज्यादा खाने या जंक फूड खाने की आदत पड़ सकती है. कुछ बीमारियों से जूझ रहे लोगों, खास दवाएं लेने वालों या जिनको खाने से जुड़ी समस्या रही हो, उनके लिए यह नुकसानदायक भी हो सकता है. 

2.डाइट सोडा 

डाइट सोडा 
2

मीठे सोडा की जगह डाइट सोडा पीना कई लोगों को सेहतमंद विकल्प लगता है, क्योंकि इसमें शुगर और कैलोरी नहीं होती. लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ज़ीरो-कैलोरी स्वीटनर शरीर के मेटाबॉलिज़्म को फायदा देने की बजाय भ्रमित कर सकते हैं. लेकिन, कई स्टडी बताती है कि डाइट सोडा दिमाग की उम्र तेजी से बढ़ा सकता है और हार्ट अटैक जैसी गंभीर दिल की बीमारियों का जोखिम बढ़ा सकता है.

3.सिर्फ बच्चों के लिए हेल्दी खाना

सिर्फ बच्चों के लिए हेल्दी खाना
3

बच्चों के लिए हेल्दी डाइट पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, लेकिन कई बार माता-पिता की अपनी खाने की आदतें इससे बिगड़ जाती हैं. पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार, जो माता-पिता बच्चों के लिए पौष्टिक खाना चुनते हैं, वे खुद जंक फूड ज़्यादा खाने लगते हैं. उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी सेहत का लक्ष्य भी पूरा कर लिया है. यही सोच उन्हें खुद अनहेल्दी चीजें खाने की छूट दे देती है.

4.व्हाइट नॉइज के साथ सोना

व्हाइट नॉइज के साथ सोना
4

व्हाइट नॉइज मशीनें आजकल अच्छी नींद के लिए काफी इस्तेमाल की जा रही हैं. ये एक लगातार आवाज पैदा करती हैं, जिससे बाहर की अचानक आने वाली आवाजें दब जाती हैं और नींद टूटने से बचती है हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार, इससे दिमाग उन आवाजों को नजरअंदाज करने लगता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट नॉइज़ से नींद बेहतर होने के पुख्ता सबूत बहुत कमजोर हैं. इसमें अगर आवाज बहुत तेज रखी जाए, तो लंबे समय में सुनने की शक्ति को नुकसान हो सकता है. 

5.ज्यादा पानी पीना

ज्यादा पानी पीना
5

आमतौर पर एक्सपर्ट्स हमें ज़्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा पानी पीना भी नुकसानदायक हो सकता है. इसे वॉटर इंटॉक्सिकेशन कहा जाता है, जिससे शरीर में नमक और पानी का संतुलन बिगड़ जाता है. क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, गंभीर मामलों में यह जानलेवा भी हो सकता है. यह समस्या तब होती है जब आप इतना पानी पी लेते हैं, जितना किडनी फिल्टर नहीं कर पाती, आमतौर पर एक घंटे में 1 लीटर से ज्यादा. इससे खून में सोडियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिसे हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं. सोडियम कम होने पर शरीर की कोशिकाएं फूलने लगती हैं. जब यह सूजन दिमाग तक पहुंचती है, तो दौरे (सीज़र) या कोमा जैसी गंभीर स्थिति बन सकती है. 

हालांकि यह समस्या दुर्लभ है, लेकिन मैराथन रनर्स जैसे एथलीट्स, ट्रेनिंग ले रहे सैनिक, बहुत गर्मी में काम करने वाले लोग और कुछ मानसिक बीमारियों से जूझ रहे लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है.  सुरक्षित रहने के लिए प्यास लगने पर ही पानी पिएं और पेशाब के रंग पर ध्यान दें। इसका रंग हल्के पीले नींबू पानी जैसा होना चाहिए, बिल्कुल साफ नहीं. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

