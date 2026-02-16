Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी

6 . ApoB और HsCRP

ApoB टेस्ट उन हानिकारक कणों की सही संख्या बताता है जो दिल की बीमारी का खतरा बढ़ाते हैं, यह सामान्य LDL कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा सटीक माना जाता है. HsCRP शरीर में छिपी हुई हल्की लेकिन लगातार रहने वाली सूजन को दिखाता है, जो अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ जुड़ी होती है. इन जांचों को पहले बताए गए टेस्ट के साथ मिलाकर देखा जाए, तो शरीर की असली मेटाबॉलिक स्थिति सामने आती है, जो सिर्फ HbA1c से पता नहीं चलती है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

