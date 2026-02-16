Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी

सेहत
Abhay Sharma | Feb 16, 2026, 04:23 PM IST
1.HbA1c जांच
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, केवल सिर्फ HbA1c पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है. खतरे को समय रहते पहचानने के लिए फास्टिंग इंसुलिन, HOMA-IR स्कोर और लिपिड प्रोफाइल (खासकर ट्राइग्लिसराइड और HDL का अनुपात) जैसी जांचें भी जरूरी हो सकती हैं. सही समय पर सही जांच कराने से डायबिटीज का पता जल्दी चल सकता है.
2.केवल HbA1c जांच क्यों नहीं पर्याप्त
HbA1c पिछले तीन महीनों की औसत ब्लड शुगर बताता है, डायबिटीज की मॉनिटरिंग के लिए यह ठीक है, लेकिन शुरुआती पहचान के लिए कमजोर है. यह तब बढ़ता है जब पैंक्रियाज कई सालों से प्रभावित हो चुका होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस काफी बढ़ चुका होता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, HbA1c बताता है कि शुगर पहले कैसी थी, लेकिन आगे क्या होने वाला है, यह जानने के लिए दूसरे टेस्ट जरूरी हैं.
3.फास्टिंग इंसुलिन और HOMA-IR
फास्टिंग इंसुलिन बताता है कि ब्लड शुगर को सामान्य रखने के लिए पैंक्रियाज को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, वहीं HOMA-IR, फास्टिंग इंसुलिन और ग्लूकोज को मिलाकर इंसुलिन रेजिस्टेंस का स्कोर देता है. ऐसे में अगर शुगर सामान्य है लेकिन इंसुलिन ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि शरीर अंदर से पहले ही प्रभावित हो चुका है. यह डायबिटीज का शुरुआती और सबसे ज्यादा ठीक होने वाला चरण है. लेकिन, ज्यादातर हेल्थ चेक-अप पैकेज में ये जांच शामिल नहीं होती है.
4.TG/HDL अनुपात
एक अहम संकेत अक्सर हमारी सामान्य ब्लड रिपोर्ट में ही मौजूद होता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है. ट्राइग्लिसराइड और HDL का अनुपात (TG/HDL Ratio). यह इंसुलिन रेजिस्टेंस और दिल की बीमारी के खतरे का मजबूत संकेतक माना जाता है. अगर यह अनुपात 3.0 (mg/dL में) से ज्यादा है, तो यह धमनियों को नुकसान पहुंचाने वाले खराब LDL कणों और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बढ़ते खतरे की ओर इशारा करता है. इसके लिए अलग से कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, बस लिपिड प्रोफाइल को सही तरीके से समझने की जरूरत होती है.
5.Continuous Glucose Monitoring (CGM)
CGM कई दिनों तक लगातार शुगर मॉनिटर करता है और बताता है कि खाने के बाद शुगर कितना बढ़ती है, रात में क्या होता है और शुगर में कितना उतार-चढ़ाव है. अक्सर HbA1c सामान्य होता है, लेकिन CGM में खाने के बाद शुगर 180 mg/dL से ऊपर जाती दिखती है. यही छुपा हुआ उतार-चढ़ाव आगे चलकर अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है.
6.ApoB और HsCRP
ApoB टेस्ट उन हानिकारक कणों की सही संख्या बताता है जो दिल की बीमारी का खतरा बढ़ाते हैं, यह सामान्य LDL कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा सटीक माना जाता है. HsCRP शरीर में छिपी हुई हल्की लेकिन लगातार रहने वाली सूजन को दिखाता है, जो अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ जुड़ी होती है. इन जांचों को पहले बताए गए टेस्ट के साथ मिलाकर देखा जाए, तो शरीर की असली मेटाबॉलिक स्थिति सामने आती है, जो सिर्फ HbA1c से पता नहीं चलती है.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.