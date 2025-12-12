Top Health Questions: 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा पूछे गए सेहत से जुड़े ये 10 सवाल, यहां पढ़ें इन सभी के जवाब 

1 . नार्मल शुगर लेवल कितना होता है?

डायबिटीज से जुड़े सवाल इस साल सबसे ज्यादा पूछे गए, इनमें कई लोगों को सवाल था कि नार्मल शुगर लेवल कितना होता है. बता दें कि खाली पेट चेक पर शुगर लेवल 70-100mg के बीच होना चाहिए. इसके अलावा नाश्ते और खाने के बाद अगर शुगर 140mg से कम है तो इसे नार्मल माना जाता है.