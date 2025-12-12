FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

HomePhotos

सेहत

Top Health Questions: 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा पूछे गए सेहत से जुड़े ये 10 सवाल, यहां पढ़ें इन सभी के जवाब 

Top 10 Health Googled Questions: सेहत से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब पाने के लिए आमतौर पर लोग गूगल का सहारा लेते हैं. ऐसे में आज हम आपको सेहत से जुड़े उन 10 सवालों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो गूगल पर सबसे ज्यादा पूछे गए...

Abhay Sharma | Dec 12, 2025, 05:20 PM IST

1.नार्मल शुगर लेवल कितना होता है?

नार्मल शुगर लेवल कितना होता है?
1

डायबिटीज से जुड़े सवाल इस साल सबसे ज्यादा पूछे गए,  इनमें कई लोगों को सवाल था कि नार्मल शुगर लेवल कितना होता है. बता दें कि खाली पेट चेक पर शुगर लेवल 70-100mg के बीच होना चाहिए. इसके अलावा नाश्ते और खाने के बाद अगर शुगर 140mg से कम है तो इसे नार्मल माना जाता है. 

2.डायबिटीज से कैसे बचें?

डायबिटीज से कैसे बचें?
2

इसके अलावा डायबिटीज से जुड़े सवालों में से एक यह भी था कि इससे कैसे बचें. बता दें कि  टाइप 1 डायबिटीज साधारण होती हैं, लेकिन टाइप 2 से बचने के लिए वजन कंट्रोल में रखना, हर रोज एक्सरसाइज करना और हेल्दी खाना खाने के साथ मीठा न खाने की सलाह दी जाती है. 

3.ब्लड प्रेशर कैसे कम करें?

ब्लड प्रेशर कैसे कम करें?
3

गूगल पर सबसे ज्यादा पूछे गए सवालों में से एक सवाल यह भी था कि ब्लड प्रेशर कम कैसे करें. बता दें कि इसके लिए नमक का सेवन कम करें, हर रोज टहलने जाएं, शराब- धूम्रपान न करें और डॉक्टर से सलाह लें. 

4.कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करें?

कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करें?
4

इसके अलावा एक सवाल ये भी सबसे ज्यादा पूछा गया कि कोलेस्ट्रॉल कैसे कम किया जाए, बता दें कि कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए वजन ही एक ही रूप है, जो मोटापे का कारण बनाता है. ऐसे में जंक फूड, तली-भुनी चीजों की बजाय साबुत अनाज और सब्जियों का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है. 

5.कैसे खत्म करें डैंड्रफ?

कैसे खत्म करें डैंड्रफ?
5

सर्दियों में डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है. इसे दूर करने के लिए एंटी डैंड्रफ शैंपू का यूज करें, बाजार में 200-300 में ये मिल जाएंगे. इसके अलावा आप नींबू भी स्कैल्प पर लगा सकते हैं. 

6.कैसे पहचानें कैंसर के लक्षण?

कैसे पहचानें कैंसर के लक्षण?
6

इसके अलावा 2025 में कैंसर के लक्षण से जुड़े सवाल भी खूब सर्च किए. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, वजन बिना किसी बीमारी के घट रहा है, शरीर में गांठ-सूजन या कोई बदलाव दिखता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. 

7.क्या हैं हार्ट अटैक के लक्षण?

क्या हैं हार्ट अटैक के लक्षण?
7

हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. आज के समय में 20-30 साल के युवा भी इसके शिकार हो रहे हैं. अगर सीने में दर्द, सांस फूलना, मतली या जबड़े में दर्द की समस्या हो तो बिना देरी किए डॉक्टर को दिखाएं. 

8.क्या नींबू पानी से वेट लॉस होता है?

क्या नींबू पानी से वेट लॉस होता है?
8

आमतौर पर वजन घटाने के लिए लोग नींबू पानी पीने की सलाह देते हैं. बता दें कि ये सीधे तौर पर नहीं बल्कि हाईड्रेशन और शुगर क्रेविंग कंट्रोल कर Weight Loss में हेल्प करता है. 

9.रोटी-चावल और मिलेट्स में क्या है ज्यादा हेल्दी?

रोटी-चावल और मिलेट्स में क्या है ज्यादा हेल्दी?
9

इस साल वजन कम करने के लिए मिलेट डाइट के बारे में भी खूब सर्च किया गया, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साबुत अनाज के फायदे क्या है. बता दें कि इसमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा रोटी और चावल के मुकाबले ज्यादा होती है.  

10.एक दिन में कैलोरी कितनी लेनी चाहिए?

एक दिन में कैलोरी कितनी लेनी चाहिए?
10

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह वजन, हाइट और डाइट पर निर्भर करता है.  आमतौर पर महिलाओं के लिए 1600-2000 कैलोरी प्रतिदिन और पुरुषों के लिए 3000 कैलोरी प्रतिदिन लेने की सलाह दी जाती है.  

