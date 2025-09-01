Ginger Benefits: मानसून में सर्दी जुकाम से लेकर पेट दर्द तक की छुट्टी कर देगा ये सुपरफूड, झटपट मिल जाएगा आराम

IBPS RRB Notification 2025: आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए ibps.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू, इस लिंक से करें अप्लाई
Sep 01, 2025
1.दवाईयों में इस्तेमाल की जाती है अदरक
अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, अदरक एक ऐसा पौधा है, जिसे सदियों से आयुर्वेद, यूनानी और चीनी चिकित्सा पद्धति में इस्तेमाल किया जाता रहा है. यह खाने के साथ ही चाय में डालते ही स्वाद घोल देती है. यह बेहद फायदेमंद होती है. ठंडी हवा लगने से लेकर गला बैठने या नाक बंद होने पर अदरक गरमाहट देने का काम करती है.
2.अदरक के फायदे
अदरक में जिंजरॉल नामक तत्व पाए जाते हैं, ये गले की सूजन को कम करता है और खांसी-जुकाम से राहत दिलाता है. अगर अदरक वाली चाय पी जाए या अदरक को शहद के साथ लिया जाए, तो बंद गले को ठीक करता है.
3.बरसात में अदरक के फायदे
बरसात में अक्सर खाना जल्दी नहीं पचता. पेट फूलता है, गैस बनती है या फिर उल्टी जैसा मन करता है. इसकी वजह मौसम में हमारी पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है. अदरक पाचन क्रिया को सक्रिय करता है, जिससे खाना आसानी से पचता है. अगर खाना खाने से पहले थोड़ा सा अदरक और सेंधा नमक चाट लिया जाए तो भूख भी खुलती है और पेट भी हल्का रहता है.
4.गर्भवती महिलाओं के लिए भी फायदेमंद
गर्भवती महिलाओं को सुबह के समय मतली की शिकायत आम होती है. वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि अदरक का सेवन इस समस्या को काफी हद तक कम कर सकता है. एक गिलास गुनगुने पानी में अदरक का रस डालकर पीने से उल्टी और चक्कर जैसी समस्या में फायदा मिलता है.
5.जोड़ों से लेकर कमर दर्द में मिलता है लाभ
बरसात के मौसम में जोड़ों का दर्द भी बढ़ जाता है, खासकर बुजुर्गों में ठंडा और नम मौसम शरीर की पुरानी बीमारियों को उभार देता है. अदरक में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो घुटनों, पीठ या कमर के दर्द को कम कर सकते हैं. अगर अदरक का तेल लगाकर मालिश की जाए या अदरक वाली चाय पी जाए तो धीरे-धीरे दर्द में राहत महसूस होती है.
6.ब्लड प्रेशर को करती हैं कंट्रोल
कुछ रिसर्च में पाया गया है कि अदरक ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है, जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, उनके लिए अदरक किसी औषधि से कम नहीं है, लेकिन ऐसे लोग अदरक का सेवन करने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लें.
7.कई तरीकों से कर सकते हैं इस्तेमाल
अदरक को इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं. आप इसे चाय में डाल सकते हैं, काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, सब्जी में स्वाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पानी में उबालकर उसका रस ले सकते हैं. कुछ लोग इसे शहद के साथ चाटते हैं, जिससे गले और छाती की जलन में आराम मिलता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
