बिना जिम और डाइटिंग के फिटनेस कोच ने कुछ महीनों में ही घटा लिया 40 किलो वजन, जानें कैसे? 

सेहत
ऋतु सिंह | Aug 17, 2025, 09:23 PM IST
1.वजन कम करना चाहते हैं?
क्या आप बिना जिम जाए और डाइट फॉलो किए जल्दी वजन कम करना चाहते हैं? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है, तो इन टिप्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. इन टिप्स को फॉलो करने से आपको जल्दी अच्छे नतीजे मिलेंगे.
2.डाइटिंग या जिम गए बिना वेट कम कैसे होगा?
वजन बढ़ने से आप कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं. खासकर जब आपका वजन बढ़ता है, तो आपको चलने-फिरने में भी दिक्कत होती है. अगर आपका वजन ज़्यादा है, तो जोड़ों में दर्द भी बढ़ सकता है. ऐसे में अगर आप अपनी दिनचर्या में इन आदतों को अपनाएं, तो आपका वजन तेज़ी से कम होगा. इसके लिए आपको डाइटिंग या जिम जाने की ज़रूरत नहीं है. इन छोटी-बड़ी आदतों से आपका वजन तेज़ी से कम होगा. तो जानिए इसके लिए क्या करें?
3.फिटनेस कोच से जानें वजन घटाने का राज
हाल ही में फिटनेस कोच एंड्रिया ने 43 किलो वजन कम करके सबको चौंका दिया है. साथ ही कई लोगों को प्रेरित भी किया है. इंस्टाग्राम पर एंड्रिया ने बताया कि उनका वजन पहले 108 किलो था और अब 65 किलो हो गया है. तो जानिए फिटनेस कोच के इस सीक्रेट के बारे में.
4.संतुलित आहार अपनाकर अपना वज़न कम किया
एंड्रिया ने स्वस्थ और संतुलित आहार अपनाकर अपना वज़न कम किया है. कई लोग वज़न घटाने के लिए खाना-पीना छोड़ देते हैं. लेकिन ऐसा करने से उनकी सेहत बिगड़ सकती है. वज़न कम करने के लिए सकारात्मक सोच का होना बहुत ज़रूरी है. हालाँकि लोग परिणाम न मिलने पर हार मान लेते हैं, लेकिन ऐसा न करें. हमेशा कोशिश करते रहें. वज़न कम करने के लिए खुद को हमेशा प्रेरित करते रहें.
5.अच्छी नींद जरूरी है
अगर आप अपने वज़न घटाने के सफ़र को आसान बनाना चाहते हैं, तो रोज़ाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद ज़रूर लें. इसके अलावा, वज़न घटाने के लिए तनाव को नियंत्रित करना भी बेहद ज़रूरी है. इस तरह, इन छोटे-छोटे सुझावों को अपनाकर आप आसानी से वज़न कम कर सकते हैं.
6.सुबह उठते ही नींबू पानी पिएं
अगर आप जल्दी वजन कम करना चाहते हैं, तो सुबह उठते ही नींबू पानी पिएं. इसके लिए पानी को गर्म करके उसमें आधे नींबू का रस मिलाएँ. फिर इस पानी को सुबह खाली पेट पिएं. यह पानी वजन कम करने में फायदेमंद है.
7.जीरे का पानी भी पीएं
अगर आप जल्दी वजन कम करना चाहते हैं तो जीरे का पानी भी पी सकते हैं. जीरे का पानी पीने से वजन कम करने में मदद मिलती है.
8.ये भी ध्यान दें
(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)
