बिना जिम और डाइटिंग के फिटनेस कोच ने कुछ महीनों में ही घटा लिया 40 किलो वजन, जानें कैसे? 

2 . डाइटिंग या जिम गए बिना वेट कम कैसे होगा?

वजन बढ़ने से आप कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं. खासकर जब आपका वजन बढ़ता है, तो आपको चलने-फिरने में भी दिक्कत होती है. अगर आपका वजन ज़्यादा है, तो जोड़ों में दर्द भी बढ़ सकता है. ऐसे में अगर आप अपनी दिनचर्या में इन आदतों को अपनाएं, तो आपका वजन तेज़ी से कम होगा. इसके लिए आपको डाइटिंग या जिम जाने की ज़रूरत नहीं है. इन छोटी-बड़ी आदतों से आपका वजन तेज़ी से कम होगा. तो जानिए इसके लिए क्या करें?

