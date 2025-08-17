बिना जिम और डाइटिंग के फिटनेस कोच ने कुछ महीनों में ही घटा लिया 40 किलो वजन, जानें कैसे? 

Twitter
Advertisement
Headlines

आपकी कुंडली आपको बताती है कि कौन है आपका मित्र, इन लोगों पर कर सकते हैं भरोसा

Fatty Liver Signs: शरीर में दिखने वाले ये लक्षण देते हैं फैटी लिवर होने का संकेत, अनदेखी करना जान पर पड़ सकता है भारी

मोदी-शाह के 'मास्टरस्ट्रोक' से India Alliance को झटका, क्या राहुल गांधी की दोस्ती में फूट पड़ेगी?

कौन हैं सीपी राधाकृष्णन? जिन्हें एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है

क्या एक आम आदमी को मिल सकती है पुलिस प्रोटेक्शन? जानें क्या है नियम

AUS vs SA 1st ODI Dream11 Prediction: मार्करम या मार्श किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11

भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले 5 Smartphones, देखें आपका फोन लिस्ट में या नहीं

'एक हाथ में छाता तो दूसरे में पानी की बोतल...' लंदन की सड़कों पर कैजुअल लुक में नजर आए विराट-अनुष्का, Video Viral

Indian Railway: रेलवे परीक्षा कैंडिडेट्स के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब इन रूट पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

Rashifal 18 August 2025: कर्क और तुला वालों के बनेंगे काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Fatty Liver Signs: शरीर में दिखने वाले ये लक्षण देते हैं फैटी लिवर होने का संकेत, अनदेखी करना जान पर पड़ सकता है भारी

शरीर में दिखने वाले ये लक्षण देते हैं फैटी लिवर होने का संकेत, अनदेखी करना जान पर पड़ सकता है भारी

मोदी-शाह के 'मास्टरस्ट्रोक' से India Alliance को झटका, क्या राहुल गांधी की दोस्ती में फूट पड़ेगी?

मोदी-शाह के 'मास्टरस्ट्रोक' से India Alliance को झटका, क्या राहुल गांधी की दोस्ती में फूट पड़ेगी?

कौन हैं सीपी राधाकृष्णन? जिन्हें एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है

कौन हैं सीपी राधाकृष्णन? जिन्हें एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
आपकी कुंडली आपको बताती है कि कौन है आपका मित्र, इन लोगों पर कर सकते हैं भरोसा

आपकी कुंडली आपको बताती है कि कौन है आपका मित्र, इन लोगों पर कर सकते हैं भरोसा

क्या एक आम आदमी को मिल सकती है पुलिस प्रोटेक्शन? जानें क्या है नियम

क्या एक आम आदमी को मिल सकती है पुलिस प्रोटेक्शन? जानें क्या है नियम

AUS vs SA 1st ODI Dream11 Prediction: मार्करम या मार्श किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11

AUS vs SA 1st ODI: मार्करम या मार्श किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11

HomePhotos

सेहत

बिना जिम और डाइटिंग के फिटनेस कोच ने कुछ महीनों में ही घटा लिया 40 किलो वजन, जानें कैसे? 

क्या आप बिना जिम जाए और डाइट फॉलो किए जल्दी वजन कम करना चाहते हैं? अगर इस सवाल का जवाब हां है, तो फिटनेस कोच के बताए टिप्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और देखें कैसे आपका वजन तेजी से कम होता है.  

ऋतु सिंह | Aug 17, 2025, 09:23 PM IST

1.वजन कम करना चाहते हैं?

वजन कम करना चाहते हैं?
1

क्या आप बिना जिम जाए और डाइट फॉलो किए जल्दी वजन कम करना चाहते हैं? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है, तो इन टिप्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. इन टिप्स को फॉलो करने से आपको जल्दी अच्छे नतीजे मिलेंगे.
 

Advertisement

2.डाइटिंग या जिम गए बिना वेट कम कैसे होगा?

डाइटिंग या जिम गए बिना वेट कम कैसे होगा?
2

वजन बढ़ने से आप कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं. खासकर जब आपका वजन बढ़ता है, तो आपको चलने-फिरने में भी दिक्कत होती है. अगर आपका वजन ज़्यादा है, तो जोड़ों में दर्द भी बढ़ सकता है. ऐसे में अगर आप अपनी दिनचर्या में इन आदतों को अपनाएं, तो आपका वजन तेज़ी से कम होगा. इसके लिए आपको डाइटिंग या जिम जाने की ज़रूरत नहीं है. इन छोटी-बड़ी आदतों से आपका वजन तेज़ी से कम होगा. तो जानिए इसके लिए क्या करें?
 

3.फिटनेस कोच से जानें वजन घटाने का राज

फिटनेस कोच से जानें वजन घटाने का राज
3

हाल ही में फिटनेस कोच एंड्रिया ने 43 किलो वजन कम करके सबको चौंका दिया है. साथ ही कई लोगों को प्रेरित भी किया है. इंस्टाग्राम पर एंड्रिया ने बताया कि उनका वजन पहले 108 किलो था और अब 65 किलो हो गया है. तो जानिए फिटनेस कोच के इस सीक्रेट के बारे में.
 

4.संतुलित आहार अपनाकर अपना वज़न कम किया

संतुलित आहार अपनाकर अपना वज़न कम किया
4

एंड्रिया ने स्वस्थ और संतुलित आहार अपनाकर अपना वज़न कम किया है. कई लोग वज़न घटाने के लिए खाना-पीना छोड़ देते हैं. लेकिन ऐसा करने से उनकी सेहत बिगड़ सकती है. वज़न कम करने के लिए सकारात्मक सोच का होना बहुत ज़रूरी है. हालाँकि लोग परिणाम न मिलने पर हार मान लेते हैं, लेकिन ऐसा न करें. हमेशा कोशिश करते रहें. वज़न कम करने के लिए खुद को हमेशा प्रेरित करते रहें.
 

TRENDING NOW

5.अच्छी नींद जरूरी है

अच्छी नींद जरूरी है
5

अगर आप अपने वज़न घटाने के सफ़र को आसान बनाना चाहते हैं, तो रोज़ाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद ज़रूर लें. इसके अलावा, वज़न घटाने के लिए तनाव को नियंत्रित करना भी बेहद ज़रूरी है. इस तरह, इन छोटे-छोटे सुझावों को अपनाकर आप आसानी से वज़न कम कर सकते हैं.
 

6.सुबह उठते ही नींबू पानी पिएं

सुबह उठते ही नींबू पानी पिएं
6

अगर आप जल्दी वजन कम करना चाहते हैं, तो सुबह उठते ही नींबू पानी पिएं. इसके लिए पानी को गर्म करके उसमें आधे नींबू का रस मिलाएँ. फिर इस पानी को सुबह खाली पेट पिएं. यह पानी वजन कम करने में फायदेमंद है.
 

7.जीरे का पानी भी पीएं

जीरे का पानी भी पीएं
7

अगर आप जल्दी वजन कम करना चाहते हैं तो जीरे का पानी भी पी सकते हैं. जीरे का पानी पीने से वजन कम करने में मदद मिलती है.
 

8.ये भी ध्यान दें

ये भी ध्यान दें
8

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

 देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Noida Property News: नोएडा में घर खरीदना होगा महंगा, सरकार उठा रही ऐसा कदम, जिससे कई लाख रुपये बढ़ेंगे दाम
नोएडा में घर खरीदना होगा महंगा, सरकार के एक कदम से कई लाख रुपये बढ़ेंगे दाम
Selena Gomez से इंडियन फैन ने बुलवाया 'जय श्री राम', सिंगर का रिएक्शन देख हो जाएंगे हैरान
Selena Gomez से इंडियन फैन ने बुलवाया 'जय श्री राम', सिंगर का रिएक्शन देख हो जाएंगे हैरान
Haryana Assembly Election Result: चुनाव आयोग की दलीलों से नाराज कांग्रेस, पत्र लिखकर दे दी ऐसी धमकी
चुनाव आयोग की दलीलों से नाराज कांग्रेस, पत्र लिखकर दे दी ऐसी धमकी
LG सक्सेना की चिट्ठी के बाद दिल्ली सरकार का फैसला, छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश घोषित
LG सक्सेना की चिट्ठी के बाद दिल्ली सरकार का फैसला, छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश घोषित
Virat Kohli Run Out: 'छोड़ दो क्रिकेट...'  रन आउट होने के बाद बुरी तरह ट्रोल हो रहे विराट कोहली
'छोड़ दो क्रिकेट...' रन आउट होने के बाद बुरी तरह ट्रोल हो रहे विराट कोहली
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
आपकी कुंडली आपको बताती है कि कौन है आपका मित्र, इन लोगों पर कर सकते हैं भरोसा
आपकी कुंडली आपको बताती है कि कौन है आपका मित्र, इन लोगों पर कर सकते हैं भरोसा
क्या एक आम आदमी को मिल सकती है पुलिस प्रोटेक्शन? जानें क्या है नियम
क्या एक आम आदमी को मिल सकती है पुलिस प्रोटेक्शन? जानें क्या है नियम
AUS vs SA 1st ODI Dream11 Prediction: मार्करम या मार्श किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11
AUS vs SA 1st ODI: मार्करम या मार्श किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11
भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले 5 Smartphones, देखें आपका फोन लिस्ट में या नहीं
भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले 5 Smartphones, देखें आपका फोन लिस्ट में या नहीं
कितने पढ़े लिखे हैं CP Radhakrishnan? जिन्हें NDA ने देश का अगला उपराष्ट्रपति पद के लिए बनाया है अपना उम्मीदवार
कितने पढ़े लिखे हैं CP Radhakrishnan? जिन्हें NDA ने देश का अगला उपराष्ट्रपति पद के लिए बनाया है अपना उम्मीदवार
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE