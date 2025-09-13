क्या जलने पर टूथपेस्ट लगाना चाहिए? जानें First Aid से जुड़े 5 बड़े मिथक, जिन्हें सच मान लेते हैं लोग

'एक नए सवेरे की ओर...', मणिपुर दौरे पर पीएम मोदी ने दिया शांति और विकास का बड़ा संदेश
सेहत
1.फर्स्ट एड क्यों जरूरी है?
First Aid Related Myth: वर्ल्ड फर्स्ट एड डे हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है. इसलिए, साल 2025 में यह 13 सितंबर 2025 को है. इस दिन का उद्देश्य लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जागरूक करना है, ताकि वे आपातकालीन स्थिति में जीवन बचा सकें. फर्स्ट एड के जरिए गंभीर समस्याओं का तत्काल ट्रीटमेंट करके डॉक्टर के आने तक रोका जा सकता है. सही समय पर दी गई प्राथमिक चिकित्सा से व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है.
प्राथमिक चिकित्सा के तहत बीमारी या चोट में होने वाले दर्द व तकलीफ को कम करने के लिए कुछ तत्काल उपाय किए जाते हैं. उदाहरण के लिए, जलने की स्थिति में उसपर पानी डालकर जलन को कम किया जाना आदि. हालांकि, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट से जुड़े कई ऐसे मिथक हैं जिन्हें लोग 100% सच मानकर फॉलो करते हैं. तो चलिए हम आपको इन मिथकों और इनकी सच्चाई के बारे में बताते हैं.
2.जलने पर बर्फ का इस्तेमाल: मिथक
सच्चाई: त्वचा के जलने (Skin Burn) पर बर्फ या ठंडे पानी का इस्तेमाल करने से स्किन की ऊपरी सतह को ज्यादा नुकसान हो सकता है. ऐसी स्थिति में आपको प्रभावित क्षेत्र को सामान्य तापमान वाले पानी से 10-15 मिनट तक धोना चाहिए. यह जलन को कम करके त्वचा को नुकसान से बचाता है.
3.नाक से ब्लीडिंग की स्थिति में सिर पीछे की ओर झुकाना: मिथक
सच्चाई: अक्सर आपने देखा होगा कि नाक से खून बहने (Nose Bleeding) पर लोग अपने सिर को पीछे की ओर झुकाते हैं, जो कि सही नहीं है. इससे नोज ब्लीडिंग को रोका नहीं जा सकता है. बल्कि सीधे बैठकर सिर को थोड़ा आगे की ओर झुकाना इसका सही तरीका है. इसके अलावा, नाक के नरम हिस्से को 10 मिनट तक दबाएं ताकि खून बहना बंद हो सके.
4.सांप के काटने पर मुंह से जहर निकालना: मिथक
सच्चाई: सांप के काटने (Snake Bite) के बाद उस जगह पर मुंह से चूसने का प्रयास करना खतरनाक हो सकता है. इससे शरीर में जहर फैलने की संभावना बढ़ जाती है. सांप काटने के बाद उस क्षेत्र को स्थिर रखें और जितना हो सके, उस हिस्से को हृदय से नीचे रखें. साथ ही, उस व्यक्ति को जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाएं.
5.गले में कुछ अटकने पर पीठ थपथपाना:मिथक
सच्चाई: अक्सर लोग अगर किसी के गले में कुछ अटक जाए, तो व्यक्ति की पीठ थपथपाते हैं, इससे वह चीज नीचे जाकर सांस की नली को पूरी तरह ब्लॉक कर सकती है. ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को पीछे से पकड़कर उसकी नाभि के ऊपर दबाव डालें, ताकि अटकी हुई वस्तु बाहर निकल जाए.
6.जलने पर टूथपेस्ट या मक्खन लगाना: मिथक
सच्चाई: जलने पर मक्खन या टूथपेस्ट लगाने से उस क्षेत्र में इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये पदार्थ बैक्टीरिया के लिए बेहतरीन माध्यम बन जाते हैं. ऐसे में, आपको जलने वाली जगह पर ठंडे पानी से 10-15 मिनट तक धोना चाहिए और फिर एक साफ व सूखी पट्टी से ढक दें. अगर आपको लगता है कि जलन गंभीर है, तो डॉक्टर की मदद लें.
7.घाव पर पट्टी न देकर उसे खुला छोड़ना
सच्चाई: अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि छोटे घावों को हवा देने से वे जल्दी सूखते हैं. हालांकि, यह सच नहीं है. घाव को खुला छोड़ने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. इसे साफ करके पट्टी से ढकना चाहिए.