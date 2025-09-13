क्या जलने पर टूथपेस्ट लगाना चाहिए? जानें First Aid से जुड़े 5 बड़े मिथक, जिन्हें सच मान लेते हैं लोग

1 . फर्स्ट एड क्यों जरूरी है?

First Aid Related Myth: वर्ल्ड फर्स्ट एड डे हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है. इसलिए, साल 2025 में यह 13 सितंबर 2025 को है. इस दिन का उद्देश्य लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जागरूक करना है, ताकि वे आपातकालीन स्थिति में जीवन बचा सकें. फर्स्ट एड के जरिए गंभीर समस्याओं का तत्काल ट्रीटमेंट करके डॉक्टर के आने तक रोका जा सकता है. सही समय पर दी गई प्राथमिक चिकित्सा से व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है.

प्राथमिक चिकित्सा के तहत बीमारी या चोट में होने वाले दर्द व तकलीफ को कम करने के लिए कुछ तत्काल उपाय किए जाते हैं. उदाहरण के लिए, जलने की स्थिति में उसपर पानी डालकर जलन को कम किया जाना आदि. हालांकि, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट से जुड़े कई ऐसे म‍िथक हैं जिन्हें लोग 100% सच मानकर फॉलो करते हैं. तो चलिए हम आपको इन म‍िथकों और इनकी सच्‍चाई के बारे में बताते हैं.

