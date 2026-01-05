Eye Symptoms: वो 7 बीमारियां, जिनके लक्षण आखों में दिखते हैं! भूलकर भी न करें नजरअंदा

सेहत
Abhay Sharma | Jan 05, 2026, 03:08 PM IST
1.धुंधली नजर
आंखों से धुधला दिखना डायबिटीज का एक संकेत हो सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लंबे समय तक हाई शुगर लेवल बना रहे तो आंखों की छोटी ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचने लगता है. इसकी वजह से डायबिटीज रेटिनोपैथी हो जाती है. इस स्थिति में आंखें कमजोर होने लगती हैं.
2.आंखों से कीचड़ आने की समस्या
अगर आपको सोकर उठने के बाद आंखों में बहुत ज्यादा कीचड़ दिखता है तो इसके पीछे की वजह कंजंक्टिवाइटिस, एलर्जी या कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकती है. ऐसे में अगर आंखों में बार-बार और जरूरत से ज्यादा कीचड़ आता है तो इसपर ध्यान दें.
3.आंखों में पीलापन दिखना
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जब लिवर में कोई खराबी आती है तो इसका लक्षण आंखों में भी नजर आता है. लिवर खराब होने पर आंखों में पीलापन नजर आ सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक आंखों का पीलापन हेपेटाइटिस, ज्यादा शराब पीना या फिर किसी तरह के इंफेक्शन के चलते भी हो सकता है.
4.कोर्निया के चारों ओर घेरा नजर आना
आंखों के काले हिस्से यानी कोर्निया के चारों और सफेद या भूरे रंग की लकीर दिखना आंखों में फैट जमा होने का संकेत हो सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, 40 वर्ष की उम्र के बाद ऐसा होना सामान्य है. पर कम उम्र में ऐसा होना हाई कॉलेस्ट्रोल का लक्षण हो सकता है.
5.आंखों में सूजन या पानी आना
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आंखों में सूजन एलर्जी, कंजंक्टिवाइटिस, साइनस, नींद की कमी, ज्यादा रोना, थायराइड या फिर किडनी रोग की वजह से हो सकता है. इसके अलावा पलकों पर कोई दर्दनाक फुंसी निकलने पर भी आंख सूज सकती है. इसके अलावा आंखों में वायरल इंफेक्शन, एलर्जी या आंसू नलिका के अवरुद्ध होने पर आंखों से लगातार पानी बहने की समस्या हो सकती है.
6.आंखों में दिखें ये लक्षण तो न करें नजरअंदाज
इसके अलावा आंखों में खुजली होना, जो एलर्जी, ड्राई आई सिंड्रोम, संक्रमण जैसे कंजंक्टिवाइटिस, ब्लेफेराइटिस या बाल चले जाने से हो सकती है. आंखों में दर्द, जो आंखों का सूखना, एलर्जी, संक्रमण, साइनेस, सिरदर्द या माइग्रेन के दर्द के कारण हो सकता है. वहीं ग्लूकोमा, आइरिटिस या ऑप्टिक न्यूरिटिस जैसी कंडीशंस भी आंखों के दर्द की वजह बनती हैं. अगर आपको आंखों पर इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए तो समय रहते डॉक्टर से संपर्क करें.
डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से