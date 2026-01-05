Eye Symptoms: वो 7 बीमारियां, जिनके लक्षण आखों में दिखते हैं! भूलकर भी न करें नजरअंदा

6 . आंखों में दिखें ये लक्षण तो न करें नजरअंदाज

इसके अलावा आंखों में खुजली होना, जो एलर्जी, ड्राई आई सिंड्रोम, संक्रमण जैसे कंजंक्टिवाइटिस, ब्लेफेराइटिस या बाल चले जाने से हो सकती है. आंखों में दर्द, जो आंखों का सूखना, एलर्जी, संक्रमण, साइनेस, सिरदर्द या माइग्रेन के दर्द के कारण हो सकता है. वहीं ग्लूकोमा, आइरिटिस या ऑप्टिक न्यूरिटिस जैसी कंडीशंस भी आंखों के दर्द की वजह बनती हैं. अगर आपको आंखों पर इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए तो समय रहते डॉक्टर से संपर्क करें.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

