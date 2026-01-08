FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
भोजपुरी अश्लीलता को राजस्थान का करारा जवाब, संस्कारों और गौरवगाथा के साथ आ रही फिल्म 'सागवान'

2026 में नौकरी खोजने के लिए AI का इस्तेमाल करेंगे 90% से ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल, जानें क्या कहती है रिपोर्ट

SA20 और IPL की तुलना पर पूर्व अफ्रीकी दिग्गज ने दिया बड़ा बयान, साउथ अफ्रीका की लीग को बताया शानदार मंच

जब बजट भाषण बना मैराथन, संसद में थक गए थे सांसद...जानें भारत का सबसे लंबा Budget Speech किस वित्त मंत्री ने दिया?

जिस नदी से एशिया-यूरोप के शाही खजानों तक पहुंचे हीरे, जानें कहां है भारत का वह Diamond River

बाप-बेटे की जोड़ी ने 50000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 170 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

सेहत

Eye Twitching: हर बार आंख का फड़कना अपशकुन नहीं होता, इस विटामिन की हो सकती है कमी? 

Eye Twitching: आमतौर पर आंखों के फड़कने को शुभ या अशुभ संकेत से जोड़कर देखा जाता है. पुराने समय से ही लोगों के मन में ये विश्वास बना हुआ है कि जब भी आंखें फड़कती हैं, तो कुछ न कुछ अच्छा या बुरा हो सकता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आंखों के फड़कने के पीछे साइंटिफिक वजह भी होती है? आइए जानें... 

Abhay Sharma | Jan 08, 2026, 05:41 PM IST

1.विटामिन की कमी हो सकती है वजह

विटामिन की कमी हो सकती है वजह
1

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसा शरीर में एक खास विटामिन की कमी के कारण भी होता है. इसके पीछे कोई शुभ या अशुभ संकेत हो या न हो पर, इस विटामिन की कमी एक वजह जरूर हो सकती है. आइए जानें वजह... 

2.क्यों फड़कती हैं आंखें?

क्यों फड़कती हैं आंखें?
2

इसके पीछे मुख्य रूप से 2 वजह हो सकती हैं. आमतौर पर स्ट्रेस और थकान की वजह से सबसे ज्यादा आंख फड़कती हैं, इसके अलावा शरीर में कुछ विटामिन की कमी की वजह से भी ऐसा होता है. 

3.विटामिन-बी12 या विटामिन-डी

विटामिन-बी12 या विटामिन-डी
3

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक,  मैग्नीशियम (Magnesium), विटामिन-बी12 या विटामिन-डी की कमी के कारण ऐसा होता है, जो हमारे शरीर के सही विकास के लिए एक जरूरी विटामिन माना जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी कमी कई समस्याओं का कारण बनती है और आंखों का फड़कना इन्हीं में से एक है. 

4.इस विटामिन की कमी है जिम्मेदार

इस विटामिन की कमी है जिम्मेदार
4

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मैग्नीशियम (Magnesium), विटामिन बी12 और विटामिन डी ऐसे पोषक तत्व है, जो आंखों की हेल्थ के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं. ऐसे में शरीर में इनकी कमी से आंखों की समस्या हो सकती है. ऐसे में आंखों की अच्छी सेहत के लिए शरीर में इनकी कमी को पूरा करना जरूरी है. 

5.ऐसे दूर होगी समस्या

ऐसे दूर होगी समस्या
5

किसी भी स्थिति में शरीर में इन दिनों विटामिन की कमी को दूर करना जरूरी है, इसके लिए डाइट में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लो फैट मीट, दालें और फलियां शामिल करें. इन चीजों से मैग्नीशियम (Magnesium), विटामिन बी12 और विटामिन डी की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है. 

