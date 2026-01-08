Eye Twitching: हर बार आंख का फड़कना अपशकुन नहीं होता, इस विटामिन की हो सकती है कमी? 

4 . इस विटामिन की कमी है जिम्मेदार

4

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मैग्नीशियम (Magnesium), विटामिन बी12 और विटामिन डी ऐसे पोषक तत्व है, जो आंखों की हेल्थ के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं. ऐसे में शरीर में इनकी कमी से आंखों की समस्या हो सकती है. ऐसे में आंखों की अच्छी सेहत के लिए शरीर में इनकी कमी को पूरा करना जरूरी है.