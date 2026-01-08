Eye Twitching: हर बार आंख का फड़कना अपशकुन नहीं होता, इस विटामिन की हो सकती है कमी? 

सेहत
Abhay Sharma | Jan 08, 2026, 05:41 PM IST
1.विटामिन की कमी हो सकती है वजह
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसा शरीर में एक खास विटामिन की कमी के कारण भी होता है. इसके पीछे कोई शुभ या अशुभ संकेत हो या न हो पर, इस विटामिन की कमी एक वजह जरूर हो सकती है. आइए जानें वजह...
2.क्यों फड़कती हैं आंखें?
इसके पीछे मुख्य रूप से 2 वजह हो सकती हैं. आमतौर पर स्ट्रेस और थकान की वजह से सबसे ज्यादा आंख फड़कती हैं, इसके अलावा शरीर में कुछ विटामिन की कमी की वजह से भी ऐसा होता है.
3.विटामिन-बी12 या विटामिन-डी
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मैग्नीशियम (Magnesium), विटामिन-बी12 या विटामिन-डी की कमी के कारण ऐसा होता है, जो हमारे शरीर के सही विकास के लिए एक जरूरी विटामिन माना जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी कमी कई समस्याओं का कारण बनती है और आंखों का फड़कना इन्हीं में से एक है.
4.इस विटामिन की कमी है जिम्मेदार
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मैग्नीशियम (Magnesium), विटामिन बी12 और विटामिन डी ऐसे पोषक तत्व है, जो आंखों की हेल्थ के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं. ऐसे में शरीर में इनकी कमी से आंखों की समस्या हो सकती है. ऐसे में आंखों की अच्छी सेहत के लिए शरीर में इनकी कमी को पूरा करना जरूरी है.
5.ऐसे दूर होगी समस्या
किसी भी स्थिति में शरीर में इन दिनों विटामिन की कमी को दूर करना जरूरी है, इसके लिए डाइट में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लो फैट मीट, दालें और फलियां शामिल करें. इन चीजों से मैग्नीशियम (Magnesium), विटामिन बी12 और विटामिन डी की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है.
