बार-बार जम्हाई आना नींद नहीं, इन बीमारियों का भी देती है संकेत, इग्नोर करना जान पर पड़ सकता है भारी

2 . क्या आपको बार-बार जम्हाई आती है?

विशेषज्ञों की मानें तो ज़्यादा जम्हाई आना आपके शरीर में गंभीर या कई शारीरिक समस्याओं का संकेत है. उदाहरण के लिए, जम्हाई तब आती है जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते. मानसिक थकान और थकावट के कारण भी जम्हाई आ सकती है. इसके अलावा जम्हाई तब आती है, जब दिल से मस्तिष्क तक ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता. कभी-कभी, मिर्गी जैसी तंत्रिका संबंधी समस्याओं के कारण भी बार-बार जम्हाई आती है.