Vivah Shubh Muhurat 2025: चार्तुमास खत्म होते ही इस दिन से बजेगी शहनाई, जानें विवाह की तारीख और शुभ मुहूर्त
Toran Tradition: अशोक या आम के पत्तों से ही क्यों बनते हैं तोरण, जानिए इसके पीछे के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण
राजस्थान के शांतनु राव को ब्रिटिश संसद में मिला ‘Outstanding Student Achievement Award’
Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा हुई जहरीली, पूरे NCR में GRAP-1 लागू, जानिए क्या हैं नियम और पाबंदियां
Women's Safety Law: डियर लेडीज़ आपको इन कानूनी अधिकारों के बारे में जानना चाहिए, ये हैं महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच
बार-बार जम्हाई आना नींद नहीं, इन बीमारियों का भी देती है संकेत, इग्नोर करना जान पर पड़ सकता है भारी
APJ Abdul Kalam Quotes In Hindi: मौलाना अब्दुल कलाम की वो 15 प्रेरणादायक बातें, जो संवार देंगी आपका भविष्य
IPS पूरन के आत्महत्या केस में नया मोड़, ASI संदीप के सुसाइड वीडियो से उठे कई सवाल
कोटा में Akshara Singh की अदाओं ने लूटी महफिल, लाइव परफॉर्मेंस में इस लुक में आईं नजर, VIDEO
यूपी में 'योगी मॉडल' ने बदला उद्योग नक्शा, एक साल में नई फैक्ट्रियां ने तोड़ा रिकॉर्ड
सेहत
नितिन शर्मा | Oct 15, 2025, 07:38 AM IST
1.क्या आप बार-बार जम्हाई लेते हैं
जम्हाई, आयरन की कमी और ब्रेन ट्यूमर का संकेत देती है. बहुत ज्यादा जम्हाई आना ब्रेन ट्यूमर की वजह हो सकता है.
2.क्या आपको बार-बार जम्हाई आती है?
विशेषज्ञों की मानें तो ज़्यादा जम्हाई आना आपके शरीर में गंभीर या कई शारीरिक समस्याओं का संकेत है. उदाहरण के लिए, जम्हाई तब आती है जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते. मानसिक थकान और थकावट के कारण भी जम्हाई आ सकती है. इसके अलावा जम्हाई तब आती है, जब दिल से मस्तिष्क तक ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता. कभी-कभी, मिर्गी जैसी तंत्रिका संबंधी समस्याओं के कारण भी बार-बार जम्हाई आती है.
3.ब्रेन ट्यूमर का हो सकता है लक्षण
जम्हाई आना ब्रेन ट्यूमर का भी एक लक्षण हो सकता है. इसके अलावा, अगर शरीर में आयरन की कमी हो तो भी जम्हाई आ सकती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि आयरन ब्लड के जरिये शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है.
4.शरीर में आयरन की कमी होने पर
अब, अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाए, तो शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है. अगर अनिद्रा या फेफड़ों की समस्या हो, तो इससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है. नतीजतन, जम्हाई आने लगती है.
5.ज्यादा से ज्यादा पानी और पोषण युक्त चीजों का करें सेवन
वहीं बहुत ज्यादा जम्हाई से बचने क लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिये. इसके अलावा पोषण युक्त चीजों का सेवन जरूर करें. भोजन में खासकर आयरन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे पालक, सेब, जामुन आदि का सेवन करें.