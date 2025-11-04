शरीर में विटामिन D की अधिकता बन सकती है जहर, ओवरडोज के इन लक्षणों पर रखें नजर

8 . रोज कितनी मात्रा में विटामिन डी की जरूरत होती है?

8

वयस्कों के लिए अधिकतम 4,000 IU (100 माइक्रोग्राम) प्रति दिन से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए.10,000 IU प्रतिदिन या उससे ज़्यादा मात्रा लंबे समय तक लेने से शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है, जिससे किडनी, हड्डियों और हृदय को नुकसान हो सकता है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.