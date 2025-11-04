शरीर में विटामिन D की अधिकता बन सकती है जहर, ओवरडोज के इन लक्षणों पर रखें नजर

सेहत
ऋतु सिंह | Nov 04, 2025, 10:20 AM IST
1.विटामिन डी शरीर में अधिक होना नुकसानदायक है
आजकल धूप में घूमने वाले लोग कम ही हैं. इस वजह से कई लोगों में इस विटामिन की कमी हो जाती है. कई लोग इस विटामिन को सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं. हालाँकि, अगर आप इसकी ज़्यादा मात्रा लेते हैं, तो स्वास्थ्य समस्याओं का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है.
2.सनशाइन विटामिन जरूरी है
हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कितने विटामिन डी की आवश्यकता होती है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है. जब शरीर को पर्याप्त विटामिन डी मिलता है... तो हमारी हड्डियां मज़बूत होती हैं. हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है. यह विटामिन हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है. इसलिए इसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है.
3.यदि आप अधिक मात्रा में विटामिन डी ले लें तो क्या होगा?
विटामिन डी एक वसा में घुलनशील विटामिन है. इसलिए, यह शरीर के ऊतकों में जमा रहता है. अगर आप लंबे समय तक इस विटामिन डी की ज़्यादा मात्रा लेते हैं, तो यह कैल्शियम के स्तर को बढ़ा सकता है. कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा भी स्वास्थ्य के लिए ख़तरा है.
4.विटामिन डी की अधिकता के लक्षण
मितली, थकान, मांसपेशियों में कमजोरी, भूख में कमी, हड्डी में दर्द, उल्टी करना, भ्रम, मूर्खता, गुर्दे की पथरी, अत्यधिक पेशाब, बहुत ज्यादा प्यास लगना, समय के साथ, इससे गुर्दे की क्षति और हृदय रोग हो सकता है.
5.कब शरीर में विटामिन डी ज्यादा होता है?
आमतौर पर, धूप या भोजन के माध्यम से पर्याप्त विटामिन डी प्राप्त करना हानिकारक नहीं होता. हालांकि, सप्लीमेंट्स के रूप में इसका अधिक सेवन स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है. हर किसी को विटामिन डी की आवश्यकता के लिए सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती है.
6.लम्बे समय तक लेते हैं सप्लीमेंट तो...
लम्बे समय तक लेते हैं रोज 10,000 IU से अधिक विटामिन डी लेना खतरनाक है. सप्लीमेंट को बीच में ब्रेक करना जरूरी होता है.
7.क्या सावधानियां बरतनी चाहिए
ब्लड टेस्ट करवाएं: पता लगाएं कि आपके विटामिन डी का स्तर कम है या नहीं.
अपने डॉक्टर की सलाह लें: स्वयं से सप्लीमेंट लेना शुरू न करें.
इसे विटामिन K2 और मैग्नीशियम के साथ लें: ये हड्डियों में कैल्शियम को संग्रहीत करने में मदद करते हैं.
सूर्य के प्रकाश का लाभ उठाएं: सुबह 15-20 मिनट सूर्य के प्रकाश में बिताना इसका एक प्राकृतिक तरीका है.
8.रोज कितनी मात्रा में विटामिन डी की जरूरत होती है?
वयस्कों के लिए अधिकतम 4,000 IU (100 माइक्रोग्राम) प्रति दिन से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए.10,000 IU प्रतिदिन या उससे ज़्यादा मात्रा लंबे समय तक लेने से शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है, जिससे किडनी, हड्डियों और हृदय को नुकसान हो सकता है.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
