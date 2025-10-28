अंडे के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 5 चीजें, वरना सेहत हो जाएगा कबाड़ा
सेहत
रईश खान | Oct 28, 2025, 12:05 AM IST
1.अंडा खाने के फायदा और नुकसान
अंडा (Egg) प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है. यह शरीर की मांसपेशियों की वृद्धि और मरम्मत करता है. अंडे में ओमेगा-3 एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है.
2.सेहत को बिगाड़ देती हैं अंडे के साथ ये चीजें
लेकिन अगर अंडे को गलत फूड के साथ खाया तो यह सेहत बिगाड़ सकता है. आज हम आपको उन 5 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, जिनके साथ अंडा कभी नहीं खाना चाहिए.
3.सोया मिल्क
सोया मिल्क के साथ अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए. क्योंकि सोया में ट्रिप्सिन इन्हिबिटर नामक तत्व होता है, जो अंडे के प्रोटीन को बंद कर सकता है. अगर सोया के साथ अंडा खाया तो ब्लोटिंग, गैस और अन्य समस्याएं हो सकती हैं.
4.चाय
चाय के साथ या तुरंत बाद अंडा नहीं खाना चाहिए. चाय अंडे की आयरन और प्रोटीन को शरीर में ठीक से अवशोषित नहीं होने देती. इससे कमजोरी, कब्ज और आयरन की समस्या बढ़ सकती है.
5.चीनी
अंडे की तरह चीनी में भी अमीनो एसिड होती है. दोनों का कॉम्बिनेशन सेहत के लिए हानिकारक है. इसका अधिक इस्तेमाल ब्लड क्लॉटिंग की समस्या पैदा कर सकता है.
6.मीट
अंडा और मीट्स दोनों में भारी मात्रा में प्रोटीन होता है. अगर दोनों को एकसाथ खाएंगे तो डाइजेशन का ज्यादा बोझ पड़ता है. इससे एसिडिटी, गैस और पेट दर्द जैसी समस्या पैदा हो सकती है. कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है.
7.खुरमा फल
खुरमा फल (Persimmon) में विटामिन A, विटामिन C, फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसे अंडे के साथ खाने से शरीर में जहर का रूप ले सकता है. गैस्ट्रिक अटैक का भी खतरा बढ़ सकता है.
(Disclaimer: यह लेख जानकारियों और सामान्य सूचनाओं पर आधारित हैं. DNA.Hindi इनकी पुष्टि नहीं करता है. अमल करने से पहले संबंधित एक्स्पर्ट्स की सलाह लें)