अंडे के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 5 चीजें, वरना सेहत हो जाएगा कबाड़ा

7 . खुरमा फल

खुरमा फल (Persimmon) में विटामिन A, विटामिन C, फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसे अंडे के साथ खाने से शरीर में जहर का रूप ले सकता है. गैस्ट्रिक अटैक का भी खतरा बढ़ सकता है.

