FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

अंडे के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 5 चीजें, वरना सेहत हो जाएगा कबाड़ा

Bank Closed: अगले 5 दिन कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक, जानें से पहले यहां देख लें छुट्टियों की लिस्ट

Rashifal 28 October 2025: कर्क और कन्या वालों के सुख साधनों में होगी वृद्धि, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

DU छात्रा एसिड अटैक मामले में नया मोड़, पीड़िता के पिता ने रची साजिश; घटना के वक्त करोल बाग में था आरोपी

Chhath Puja 2025 Morning Arag Time:आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होगा छठ, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर सूर्योदय का समय

UP: चंदौली में छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा, नदी में नाव पलटी, कई लोगों के डूबने की आशंका

iPhone-Samsung-Google Pixel को कड़ी टक्कर देगा OnePlus15, फोन खतरनाक फीचर्स से है लैस... 

Gold Silver Price: आज फिर इतना सस्ता हुआ सोना-चांदी, जानें किस शहर में कितनी हो हुई कीमत

IIT और Microsoft से मिला रिजेक्शन, विदेश की नौकरी को ठोकर मार खड़ा किया Lenskart, जानें पीयूष बंसल की कहानी

28 अक्टूबर को किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज? कहीं छठ तो कहीं चक्रवात की वजह से रहेगी छुट्टी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 28 October 2025: कर्क और कन्या वालों के सुख साधनों में होगी वृद्धि, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कर्क और कन्या वालों के सुख साधनों में होगी वृद्धि, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

DU छात्रा एसिड अटैक मामले में नया मोड़, पीड़िता के पिता ने रची साजिश; घटना के वक्त करोल बाग में था आरोपी

DU छात्रा एसिड अटैक मामले में नया मोड़, पीड़िता के पिता ने रची साजिश; घटना के वक्त करोल बाग में था आरोपी

Chhath Puja 2025 Morning Arag Time:आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होगा छठ, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर सूर्योदय का समय

आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होगा छठ, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर सूर्योदय का समय

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
अंडे के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 5 चीजें, वरना सेहत हो जाएगा कबाड़ा

अंडे के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 5 चीजें, वरना सेहत हो जाएगा कबाड़ा

Bank Closed: अगले 5 दिन कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक, जानें से पहले यहां देख लें छुट्टियों की लिस्ट

Bank Closed: अगले 5 दिन कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक, जानें से पहले यहां देख लें छुट्टियों की लिस्ट

Gold Silver Price: आज फिर इतना सस्ता हुआ सोना-चांदी, जानें किस शहर में कितनी हो हुई कीमत

Gold Silver Price: आज फिर इतना सस्ता हुआ सोना-चांदी, जानें किस शहर में कितनी हो हुई कीमत

HomePhotos

सेहत

अंडे के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 5 चीजें, वरना सेहत हो जाएगा कबाड़ा

Never Eat These Things With Egg: अंडे को अगर गलत फूड के साथ खाया तो यह सेहत बिगाड़ सकता है. आज हम आपको उन 5 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, जिनके साथ अंडा कभी नहीं खाना चाहिए.

रईश खान | Oct 28, 2025, 12:05 AM IST

1.अंडा खाने के फायदा और नुकसान

अंडा खाने के फायदा और नुकसान
1

अंडा (Egg) प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है. यह शरीर की मांसपेशियों की वृद्धि और मरम्मत करता है. अंडे में ओमेगा-3 एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है.

Advertisement

2.सेहत को बिगाड़ देती हैं अंडे के साथ ये चीजें

सेहत को बिगाड़ देती हैं अंडे के साथ ये चीजें
2

लेकिन अगर अंडे को गलत फूड के साथ खाया तो यह सेहत बिगाड़ सकता है. आज हम आपको उन 5 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, जिनके साथ अंडा कभी नहीं खाना चाहिए.

3.सोया मिल्क

सोया मिल्क
3

सोया मिल्क के साथ अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए. क्योंकि सोया में ट्रिप्सिन इन्हिबिटर नामक तत्व होता है, जो अंडे के प्रोटीन को बंद कर सकता है. अगर सोया के साथ अंडा खाया तो ब्लोटिंग, गैस और अन्य समस्याएं हो सकती हैं.

4.चाय

चाय
4

चाय के साथ या तुरंत बाद अंडा नहीं खाना चाहिए. चाय अंडे की आयरन और प्रोटीन को शरीर में ठीक से अवशोषित नहीं होने देती. इससे कमजोरी, कब्ज और आयरन की समस्या बढ़ सकती है.

TRENDING NOW

5.चीनी

चीनी
5

अंडे की तरह चीनी में भी अमीनो एसिड होती है. दोनों का कॉम्बिनेशन सेहत के लिए हानिकारक है. इसका अधिक इस्तेमाल ब्लड क्लॉटिंग की समस्या पैदा कर सकता है.

6.मीट

मीट
6

अंडा और मीट्स दोनों में भारी मात्रा में प्रोटीन होता है. अगर दोनों को एकसाथ खाएंगे तो डाइजेशन का ज्यादा बोझ पड़ता है. इससे एसिडिटी, गैस और पेट दर्द जैसी समस्या पैदा हो सकती है. कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है.

7.खुरमा फल

खुरमा फल
7

खुरमा फल (Persimmon) में विटामिन A, विटामिन C, फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसे अंडे के साथ खाने से शरीर में जहर का रूप ले सकता है. गैस्ट्रिक अटैक का भी खतरा बढ़ सकता है.

(Disclaimer: यह लेख जानकारियों और सामान्य सूचनाओं पर आधारित हैं. DNA.Hindi इनकी पुष्टि नहीं करता है. अमल करने से पहले संबंधित एक्स्पर्ट्स की सलाह लें)

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
अंडे के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 5 चीजें, वरना सेहत हो जाएगा कबाड़ा
अंडे के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 5 चीजें, वरना सेहत हो जाएगा कबाड़ा
Bank Closed: अगले 5 दिन कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक, जानें से पहले यहां देख लें छुट्टियों की लिस्ट
Bank Closed: अगले 5 दिन कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक, जानें से पहले यहां देख लें छुट्टियों की लिस्ट
Gold Silver Price: आज फिर इतना सस्ता हुआ सोना-चांदी, जानें किस शहर में कितनी हो हुई कीमत
Gold Silver Price: आज फिर इतना सस्ता हुआ सोना-चांदी, जानें किस शहर में कितनी हो हुई कीमत
IIT और Microsoft से मिला रिजेक्शन, विदेश की नौकरी को ठोकर मार खड़ा किया Lenskart, जानें पीयूष बंसल की कहानी
IIT और Microsoft से मिला रिजेक्शन, विदेश की नौकरी को ठोकर मार खड़ा किया Lenskart, जानें पीयूष बंसल की कहानी
साइंटिस्ट्स ने बना लिया ऐसा सीरम कि 20 दिन में गंजे सिर पर उग आएंगे बाल, ऐसे करेगा काम
साइंटिस्ट्स ने बना लिया ऐसा सीरम कि 20 दिन में गंजे सिर पर उग आएंगे बाल, ऐसे करेगा काम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE