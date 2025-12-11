FacebookTwitterYoutubeInstagram
Arunachal Pradesh Accident: अरुणाचल प्रदेश में भीषण हादसा, गहरी खाई में गिरा मजदूरों से भरा ट्रक, 22 की मौत

इंडिगो देने जा रही है 10000 रुपये का मुआवजा, एक्स्ट्रा 10000 का ट्रैवल वाउचर भी देगी कंपनी

दिल्ली पुलिस ने भी अपनाया 'धुरंधर' ट्रेंड, अक्षय खन्ना की एंट्री से दिया आंखें खोल देने वाला मैसेज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया का इकलौता देश जहां महिलाएं हैं 'इकोनॉमी की बॉस', यहां उन्हें मर्दों से ज्यादा मिलती है सैलरी

रोहित-कोहली की सैलरी काटने की तैयारी में है BCCI, जानिए कितना कमाते हैं दोनों धुरंधर

Homemade Skin Polish: चीनी, ग्लिसरीन और नारियल तेल से ऐसे बनाएं स्किन पॉलिश, बच्चों जैसी सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आएगी त्वचा

Photos

सेहत

सेहत

Egg Eating Benefits: इम्यूनिटी से लेकर हड्डियों और मांसपेशियों को बूस्ट करता है अंडा, जानें खाने का सही समय और तरीका

अंडे को पोषक तत्वों का पावरहाउस माना जाता है. इसकी डिमांड सर्दियों में और ज्यादा बढ़ जाती है. इसकी वजह अंडे का सेवन बॉडी को गर्म रखने के साथ ही कैल्शियम से लेकर आयरन जैसे पोषक तत्व देता है. इसका सेवन इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, लेकिन इसका अधिक लाभ सही समय पर खाने से मिलता है.

नितिन शर्मा | Dec 11, 2025, 01:29 PM IST

1.अंडे से मिलते हैं ये पोषक तत्व

अंडे से मिलते हैं ये पोषक तत्व
1

आयुर्वेद और विज्ञान दोनों में ही अंडे को प्रोटीन और कैल्शियम का स्रोत माना गया है. इसमें प्रोटीन और कैल्शियम के अलावा, विटामिन ए, डी, ई, बी बी12, बी2, और बी5 और फॉस्फोरस, सेलेनियम, आयरन, और जिंक भी पाए जाते हैं. ये हड्डियों से लेकर मांसपेशियों, स्किन और बालों के लिए अच्छे रहते हैं। सर्दियों में अंडे खाने से शरीर को बहुत सारे लाभ मिलते हैं.

2.इस समय करना चाहिए अंडे का सेवन

इस समय करना चाहिए अंडे का सेवन
2

अंडे का सेवन कब और कैसे करना चाहिए. यह भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है. ऐसे में बता दें कि अंडे का सेवन नाश्ते के समय और वर्कआउट के बाद करना सही रहता है. सुबह के वक्त प्रोटीन और बाकी चीजों को शरीर में पचने का पूरा समय मिलता है और शरीर भी एक्टिव मोड पर रहता है. 

3.रात के समय नहीं खाना चाहिए अंडा

रात के समय नहीं खाना चाहिए अंडा
3

वहीं एक्सपर्ट्स की मानें तो अंडे का सेवन रात के समय भूलकर भी नहीं करना चाहिए. इसकी वजह रात के समय अंडा खाने से यह सही डाइजेस्ट नहीं हो पाता. यह पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है. 

4.इम्यूनिटी होती है बूस्ट

इम्यूनिटी होती है बूस्ट
4

अंडों का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. इसके साथ ही बॉडी गर्म रहती है. मांसपेशियों को अच्छी रिकवरी मिलती है. स्किन चमकदार बनती है, हार्मोन बैलेंस में मदद मिलती है. इसके साथ ही यह एकाग्रता को बढ़ाता है.

5.इन चीजों को कर सकते हैं अंडों का सेवन

इन चीजों को कर सकते हैं अंडों का सेवन
5

अंडे का सेवन हल्दी और घी के साथ कर सकते हैं. हल्दी और घी दोनों ही अंडे की पौष्टिकता को बढ़ा देते हैं. घी शरीर में अंडे की अवशोषकता को बढ़ाता है और पचाने में भी मदद करता है.

6.काली मिर्च के साथ भी खा सकते हैं

काली मिर्च के साथ भी खा सकते हैं
6

इसके अलावा इसे काली मिर्च के साथ भी खाया जा सकता है. काली मिर्च में मौजूद पिपेरिन अंडे के गुणों को बढ़ाने में मदद करता है और इससे स्वाद भी बढ़ जाता है.

7.इन चीजों के साथ करें अंडे का सेवन

इन चीजों के साथ करें अंडे का सेवन
7

अंडे के साथ गुड़ का सेवन कर सकते हैं. पुराने समय से अंडे और गुड़ को साथ खाने की बातें कही गई हैं. ये मिश्रण सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन अंडे में प्रोटीन और गुड़ में आयरन होता है, जो शरीर में रक्त की मात्रा को बढ़ाता ही है, लेकिन साथ में ऊर्जा भी देता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
दुनिया का इकलौता देश जहां महिलाएं हैं 'इकोनॉमी की बॉस', यहां उन्हें मर्दों से ज्यादा मिलती है सैलरी
रोहित-कोहली की सैलरी काटने की तैयारी में है BCCI, जानिए कितना कमाते हैं दोनों धुरंधर
Homemade Skin Polish: चीनी, ग्लिसरीन और नारियल तेल से ऐसे बनाएं स्किन पॉलिश, बच्चों जैसी सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आएगी त्वचा
IPL 2026 ऑक्शन में ये 5 खिलाड़ी रह सकते हैं अनसोल्ड, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम
Egg Eating Benefits: इम्यूनिटी से लेकर हड्डियों और मांसपेशियों को बूस्ट करता है अंडा, जानें खाने का सही समय और तरीका
