Egg Eating Benefits: इम्यूनिटी से लेकर हड्डियों और मांसपेशियों को बूस्ट करता है अंडा, जानें खाने का सही समय और तरीका

लूथरा ब्रदर्स के वकील का कोर्ट में दावा- अदालत का फैसला चाहे जो भी हो, मेरे क्लाइंट भारत वापस आ जाएंगे | आरोपी गिरफ्तार, कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी का मामला, यूपी STF ने 2 तस्करों अभिषेक शर्मा और शुभम शर्मा को गिरफ्तार किया, दोनों सहारनपुर के रहने वाले | लूथरा ब्रदर्स की शेल कंपनियों पर बड़ा खुलासा, नॉर्थ दिल्ली के एक ही पते से जुड़ी 42 कंपनियां
सेहत
नितिन शर्मा | Dec 11, 2025, 01:29 PM IST
1.अंडे से मिलते हैं ये पोषक तत्व
आयुर्वेद और विज्ञान दोनों में ही अंडे को प्रोटीन और कैल्शियम का स्रोत माना गया है. इसमें प्रोटीन और कैल्शियम के अलावा, विटामिन ए, डी, ई, बी बी12, बी2, और बी5 और फॉस्फोरस, सेलेनियम, आयरन, और जिंक भी पाए जाते हैं. ये हड्डियों से लेकर मांसपेशियों, स्किन और बालों के लिए अच्छे रहते हैं। सर्दियों में अंडे खाने से शरीर को बहुत सारे लाभ मिलते हैं.
2.इस समय करना चाहिए अंडे का सेवन
अंडे का सेवन कब और कैसे करना चाहिए. यह भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है. ऐसे में बता दें कि अंडे का सेवन नाश्ते के समय और वर्कआउट के बाद करना सही रहता है. सुबह के वक्त प्रोटीन और बाकी चीजों को शरीर में पचने का पूरा समय मिलता है और शरीर भी एक्टिव मोड पर रहता है.
3.रात के समय नहीं खाना चाहिए अंडा
वहीं एक्सपर्ट्स की मानें तो अंडे का सेवन रात के समय भूलकर भी नहीं करना चाहिए. इसकी वजह रात के समय अंडा खाने से यह सही डाइजेस्ट नहीं हो पाता. यह पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है.
4.इम्यूनिटी होती है बूस्ट
अंडों का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. इसके साथ ही बॉडी गर्म रहती है. मांसपेशियों को अच्छी रिकवरी मिलती है. स्किन चमकदार बनती है, हार्मोन बैलेंस में मदद मिलती है. इसके साथ ही यह एकाग्रता को बढ़ाता है.
5.इन चीजों को कर सकते हैं अंडों का सेवन
अंडे का सेवन हल्दी और घी के साथ कर सकते हैं. हल्दी और घी दोनों ही अंडे की पौष्टिकता को बढ़ा देते हैं. घी शरीर में अंडे की अवशोषकता को बढ़ाता है और पचाने में भी मदद करता है.
6.काली मिर्च के साथ भी खा सकते हैं
इसके अलावा इसे काली मिर्च के साथ भी खाया जा सकता है. काली मिर्च में मौजूद पिपेरिन अंडे के गुणों को बढ़ाने में मदद करता है और इससे स्वाद भी बढ़ जाता है.
7.इन चीजों के साथ करें अंडे का सेवन
अंडे के साथ गुड़ का सेवन कर सकते हैं. पुराने समय से अंडे और गुड़ को साथ खाने की बातें कही गई हैं. ये मिश्रण सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन अंडे में प्रोटीन और गुड़ में आयरन होता है, जो शरीर में रक्त की मात्रा को बढ़ाता ही है, लेकिन साथ में ऊर्जा भी देता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से