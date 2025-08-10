डायबिटीज, अस्थमा समेत खांसी-जुकाम तक में फायदेमंद है दूधी घास, जानें फायदे और इस्तेमाल

5 . बालों और स्किन के लिए

5

हेयर फॉल को रोकने बालों की ग्रोथ के लिए और स्किन को हेल्दी बनाने के लिए दूधी घास का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप इसे पीसकर इसका पेस्ट बना लें और स्कैल्प पर और स्किन पर लगाएं. कुछ देर बाद चेहरे और बालों को धो लें.

