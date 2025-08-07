Twitter
पेट-पाचन से जुड़ी समस्या करती है परेशान तो आंतों में सूजन हो सकती है इसकी वजह, ऐसे करें ठीक

ब्लड शुगर लेवल डाउन करने के लिए खाएं ये 4 ड्राई फ्रूट्स, डायबिटीज मरीज के लिए है फायदेमंद

कौन हैं आरती साठे? जज नियुक्त होने पर बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर सियासी गलियारों में मचा बवाल

RCB स्टार यश दयाल का जेल पक्का! हाई कोर्ट के इस फैसले से बढ़ी गेंदबाज की मुश्किलें

नौकरी छोड़कर करना चाहते हैं बिजनेस? कम पैसों में शुरू होंगे ये 5 स्टार्टअप

Rashifal 07 August 2025: आज भगवान विष्णु की कृपा से बन जाएंगे सभी काम, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Flipkart पर Samsung Galaxy S24 Ultra 5G ने लगाई आग, 52,038 रुपये का बंपर डिस्काउंट, ऐसे मिलेगा Offer

AI ने बदल दी किस्मत! इन 7 दिग्गजों ने बना ली अरबों की संपत्ति

अब WhatsApp ग्रुप में सेंध नहीं मार पाएंगे ठग, लॉन्च हुआ स्कैम डिटेक्शन फीचर

भारत को डेड इकॉनमी बता रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, RBI गवर्नर ने दिया मुंहतोड़ जवाब- हम US से ज्यादा...

सेहत

ब्लड शुगर लेवल डाउन करने के लिए खाएं ये 4 ड्राई फ्रूट्स, डायबिटीज मरीज के लिए है फायदेमंद

डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी है जिससे बचने एक उपाय है ब्लड शुगर लेवल को काबू में रखना है. ब्लड शुगर लेवल मैनेज करने के लिए आपको डाइट का ध्यान रखना चाहिए. आप ड्राई फ्रूट्स की मदद से ब्लड शुगर के स्तर को कम कर सकते हैं.

Aman Maheshwari | Aug 07, 2025, 05:33 AM IST

1.डायबिटीज

डायबिटीज
1

ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है तो आप इन नट्स को डाइट में शामिल कर ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकते हैं. इसमें हेल्दी प्रोटीन और फैट होते हैं.

2.काजू

काजू
2

काजू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है ऐसे में आप इसका सेवन कर सकते हैं. इसका सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकते हैं. काजू में मोनो-अनसैचुरेटेड फैट्स, मैग्नीशियम और फाइबर होता है.
 

3.बादाम

बादाम
3

ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए बादाम खाना अच्छा होता है. फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स से भरपूर बादाम ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकता है. इससे शुगर स्पाइक को कंट्रोल कर सकते हैं. आप रोजाना सुबह खाली पेट 5-6 भीगे हुए बादाम खाएं.
 

4.पिस्ता

पिस्ता
4

ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए पिस्ता खाना अच्छा होता है. पिस्ता फाइबर, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स गुणों से भरपूर होता है. आप बिना नमक वाले 7-8 पिस्ता का सेवन कर सकते हैं.
 

5.अखरोट

अखरोट
5

अखरोट का सेवन करना भी डायबिटीज मरीज के लिए अच्छा होता है. इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और हेल्दी फैट्स होते हैं. अखरोट खाने से टाइप-2 डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं. आप रोजाना 3-4 अखरोट का सेवन करें.
 

6.Disclaimer

Disclaimer
6

(डिस्क्लेमर-ये खबर सामान्य जानकारी और रिपोर्ट्स पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से संपर्क करें.) 

