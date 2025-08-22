इस 1 ड्राई फ्रूट में छिपा है सौंदर्य के साथ मजबूती का खजाना, बाल से लेकर त्वचा की बढ़ाता है चमक

6 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार, सरकारी फंड में हेराफेरी का आरोप
नितिन शर्मा | Aug 22, 2025, 04:44 PM IST
1.इतने सारे होते हैं पोषक तत्व
इसकी वजह मुनक्के में एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों पोषक तत्वों का पाया जाना है. इनमें विटामिन, फाइबर, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट शामिल हैं. इनका सेवन करने से बीमारियां दूर होती है. वहीं शरीर में भरी कमजोरी को दूर कर इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं.
2.स्किन से लेकर उम्र को बढ़ने से रोकते हैं मुनक्के
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित (फरवरी, 2022) रिपोर्ट के मुताबिक, किशमिश (मुनक्का) में लिपिड (वसा) कम करने और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो स्किन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, रंगत में सुधार करने और उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं.
3.इस तरह खाने से दूर होती है खून की कमी
अगर आपके शरीर में खून की कमी है, तो एक गिलास पानी में 8 से 10 मुनक्के को भिगोकर सुबह खाली पेट उस पानी को पीने और मुनक्के खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती. यह खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें अक्सर खून की कमी की समस्या होती है.
4.इम्यूनिटी को बूस्ट करता है मुनक्का
एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन-सी से भरपूर मुनक्का इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. इसके साथ ही, यह सर्दी-जुकाम और अन्य संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है. इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज की वजह से मुनक्का हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है.
5.थकान और कमजोरी करता है दूर
मुनक्के का सेवन थकान और कमजोरी को दूर करता है. इसमें आयरन और विटामिन-बी की भरपूर मात्रा होती है, जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करते हैं. साथ ही, इसमें मौजूद आयरन बालों को झड़ने से रोकता है और उन्हें मजबूत बनाता है.
6.ब्लड प्रेशर को रखता है सही
हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी पानी में मुनक्का उबालकर इसका सेवन करना लाभदायी माना जाता है. यह बीपी को कंट्रोल करने में मददगार है. सर्दियों में इस पानी को पीने से लंग्स को मजबूती मिलती है और सांस से जुड़ी दिक्कतें कम होती हैं. इसे पीने से शरीर में वात और पित्त का संतुलन बना रहता है.
