इस 1 ड्राई फ्रूट में छिपा है सौंदर्य के साथ मजबूती का खजाना, बाल से लेकर त्वचा की बढ़ाता है चमक

अच्छी सेहत के लिए ड्राई फ्रूट्स का सेवन किसी खजाने से कम नहीं है. इनमें सबसे छोटा एक ड्राई फ्रूट मुनक्का है, जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहत से लेकर स्किन और बालों के लिए फायदेमंद साबित होता है. इनका नियमित सेवन शरीर में खून की कमी को दूर करने से लेकर चेहरे पर चमक बढ़ाता है.

नितिन शर्मा | Aug 22, 2025, 04:44 PM IST

1.इतने सारे होते हैं पोषक तत्व

इतने सारे होते हैं पोषक तत्व
1

इसकी वजह मुनक्के में एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों पोषक तत्वों का पाया जाना है. इनमें विटामिन, फाइबर, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट शामिल हैं. इनका सेवन करने से बीमारियां दूर होती है. वहीं शरीर में भरी कमजोरी को दूर कर इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं.

2.स्किन से लेकर उम्र को बढ़ने से रोकते हैं मुनक्के

स्किन से लेकर उम्र को बढ़ने से रोकते हैं मुनक्के
2

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित (फरवरी, 2022) रिपोर्ट के मुताबिक, किशमिश (मुनक्का) में लिपिड (वसा) कम करने और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो स्किन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, रंगत में सुधार करने और उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं.

3.इस तरह खाने से दूर होती है खून की कमी

इस तरह खाने से दूर होती है खून की कमी
3

अगर आपके शरीर में खून की कमी है, तो एक गिलास पानी में 8 से 10 मुनक्के को भिगोकर सुबह खाली पेट उस पानी को पीने और मुनक्के खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती. यह खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें अक्सर खून की कमी की समस्या होती है.

4.इम्यूनिटी को बूस्ट करता है मुनक्का

इम्यूनिटी को बूस्ट करता है मुनक्का
4

एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन-सी से भरपूर मुनक्का इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. इसके साथ ही, यह सर्दी-जुकाम और अन्य संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है. इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज की वजह से मुनक्का हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है.

TRENDING NOW

5.थकान और कमजोरी करता है दूर

थकान और कमजोरी करता है दूर
5

मुनक्के का सेवन थकान और कमजोरी को दूर करता है. इसमें आयरन और विटामिन-बी की भरपूर मात्रा होती है, जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करते हैं. साथ ही, इसमें मौजूद आयरन बालों को झड़ने से रोकता है और उन्हें मजबूत बनाता है.

6.ब्लड प्रेशर को रखता है सही

ब्लड प्रेशर को रखता है सही
6

हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी पानी में मुनक्का उबालकर इसका सेवन करना लाभदायी माना जाता है. यह बीपी को कंट्रोल करने में मददगार है. सर्दियों में इस पानी को पीने से लंग्स को मजबूती मिलती है और सांस से जुड़ी दिक्कतें कम होती हैं. इसे पीने से शरीर में वात और पित्त का संतुलन बना रहता है.

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

