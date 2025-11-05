Abha Health ID और Ayushman Card में क्या फर्क है? जानिए इन दोनों के बीच अंतर और इनके फायदे

5 . किन लोगों के लिए है ABHA हेल्थ आईडी कार्ड

5

आयुष्मान कार्ड देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाया गया है, वहीं ABHA कार्ड सभी के लिए है. इससे हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स को एविडेंस-बेस्ड ट्रीटमेंट करने में मदद मिलेगी. इसमें रियल टाइम हेल्थ डेटा उपलब्ध होगा, जिससे इलाज में काफी मदद मिलेगी. इसका मकसद देश के सभी नागरिकों को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी और हेल्थ डोजियर नंबर प्रोवाइड करना है, जिससे उनका डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके.