महिला क्रिकेट टीम PM आवास पहुंची, PM मोदी से मिलेंगी वर्ल्ड चैंपियंस

लाइफस्टाइल

Abha Health ID और Ayushman Card में क्या फर्क है? जानिए इन दोनों के बीच अंतर और इनके फायदे

Abha Health ID Card And Ayushman Card: कई लोगों को नहीं पता कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड (ABHA कार्ड) और आयुष्मान भारत कार्ड (Ayushman Card) दोनों अलग-अलग हैं. आज हम आपको इन दोनों कार्ड में क्या अंतर है, इसके बारे में बताएंगे. साथ ही जानेंगे इन दोनों कार्ड के फायदे क्या हैं..

Abhay Sharma | Nov 05, 2025, 03:12 PM IST

1.पहले जान लें क्या है आयुष्मान भारत कार्ड (Ayushman Card)

पहले जान लें क्या है आयुष्मान भारत कार्ड (Ayushman Card)
1

आयुष्मान भारत कार्ड को केंद्र सरकार द्वारा 2018 में लॉन्च किया था, इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) कार्ड भी कहा जाता है. इसका मकसद आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card) रखने वाले व्यक्तियों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना है.

2.आयुष्मान भारत कार्ड के फायदे (Ayushman Card Benefits)

आयुष्मान भारत कार्ड के फायदे (Ayushman Card Benefits)
2

बता दें कि आयुष्मान हेल्थ कार्ड स्वास्थ्य देखभाल खर्चों के लिए वित्तीय सुरक्षा (Financial Security) प्रदान करता है. यह लाभार्थियों को देश भर में सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों में हर साल 5 लाख रुपये की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है. यह हेल्थ कार्ड पहले से मौजूद बीमारियों को भी कवर करता है.

3.आयुष्मान भारत कार्ड में क्या कवर होता है? (Ayushman Card Coverage Details)

आयुष्मान भारत कार्ड में क्या कवर होता है? (Ayushman Card Coverage Details)
3

आयुष्मान भारत कार्ड में परिवार में चाहें कितने भी सदस्य हो सभी को कवर किया जाएगा. इसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के लिए फाइनेंशियल कवरेज, देश भर में लिस्टेड पब्लिक- प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा और भर्ती होने से पहले के 3 दिन और भर्ती होने के 15 दिन बाद के खर्च शामिल भी हैं.

4.ABHA हेल्थ आईडी कार्ड क्या है? (Abha Health ID Card)

ABHA हेल्थ आईडी कार्ड क्या है? (Abha Health ID Card)
4

ABHA एक डिजिटल हेल्थ अकाउंट कार्ड है, जिसे सरकार ने 2021 में शुरू किया था. इसका मकसद देश के सभी नागरिकों को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी और हेल्थ डोजियर नंबर प्रोवाइड करना है, जिससे उनका डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके. सीधे तौर पर कहें तो ABHA कार्ड किसी व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री से संबंधित हेल्थकेयर टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करके हेल्थकेयर डेटा स्टोर और मैनेज करता है.

5.किन लोगों के लिए है ABHA हेल्थ आईडी कार्ड

किन लोगों के लिए है ABHA हेल्थ आईडी कार्ड
5

आयुष्मान कार्ड देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाया गया है, वहीं ABHA कार्ड सभी के लिए है. इससे हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स को एविडेंस-बेस्ड ट्रीटमेंट करने में मदद मिलेगी. इसमें रियल टाइम हेल्थ डेटा उपलब्ध होगा, जिससे इलाज में काफी मदद मिलेगी. इसका मकसद देश के सभी नागरिकों को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी और हेल्थ डोजियर नंबर प्रोवाइड करना है, जिससे उनका डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके. 

6.आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री 

आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री 
6

यह कार्ड देश भर में लोगों के लिए एक्सेसिबल डिजिटल हेल्थ अकाउंट के तौर पर ये कार्ड काम करता है, जिसमें हेल्थ और मेडिकल हिस्ट्री की पूरी जानकारी होती है. 14 अंकों की यह डिजिटल हेल्थ आईडी परिवार के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी. बताते चलें कि आभा कार्ड (ABHA CARD) मिलने के बाद भी कोई व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना का सदस्य बन सकता है. 

