सेहत

Diet Plan: रुक जाइए! मत करिए ये डाइट प्लान फॉलो, वरना वेट लॉस की जगह बढ़ने लगेगा वजन

वजन घटाने के लिए अगर आपने भी कुछ टार्गेट सेट किया है और उसी डाइट को प्लान को फॉलो कर रही हैं, तो यह अच्छी बात है. लेकिन यह तभी फायदेमंद है जब आप सही तरीके को अपना कर अपनी डाइट पर काम करते हैं. हद से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन भी कभी-कभी नुकसानदायक हो जाती है. इससे वेट लॉस की जगह वजन बढ़ जाता है.

| Sep 15, 2025, 09:43 AM IST

1.वेट लॉस डाइट प्लान

वेट लॉस डाइट प्लान
1

वेट लॉस करने की ख्वाहिश हर मोटे इंसान को होती है. हालांकि, इस पर सही तरीके से और सही दिशा में काम करना जरूरी होता है. जरूरी नहीं कि स्ट्रिक्ट रुल लगाकर ही आप डाइट को फॉलो करेंगे, तो आपका वजन घट जाएगा. आपकी कुछ आदतें आपको विपरीत परिणाम भी दे सकती है. चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि आपको डाइट प्लान में क्या नहीं करना चाहिए?
 

2.खाने के बाद डिटॉक्स वाटर का सेवन करना

खाने के बाद डिटॉक्स वाटर का सेवन करना
2

वेट लॉस करने के चक्कर में अगर आप बहुत ज्यादा डिटॉक्स वाटर का सेवन कर रहे हैं, तो यह गलत तरीका है. सुबह में लिया गया डिटॉक्स वाटर भले ही बॉडी के टॉक्सिंस को निकालने में मददगार होता है, पर यह हर बार या खाने के बाद लेना ठीक नहीं है. इससे आपको वजन कम करने में मदद नहीं मिलेगी. 

3.डाइट से कोई एक फूड हटा देना

डाइट से कोई एक फूड हटा देना
3

वजन घटाने के लिए अगर आप अपनी डेली डाइट से किसी एक चीज को हटा देते हैं, तो यह आपको परिणाम नहीं देगा. क्योंकि आप रोटी, चावल या फिर किसी फूड को पूरी तरह से बाहर करने पर आप थोड़े दिन तो उसे फॉलो करते हैं, पर कुछ वक्त के बाद आप उसे फिर से खाने लगेंगे. ऐसे में, कोई फायदा नहीं होगा. इसके जगह आपको कुछ हेल्दी अल्टरनेटिव को चुनना जरूरी है. जैसे गेहूं की रोटी बंद करके आप रागी, बाजरा जैसे अनाज की रोटी को शामिल करना चाहिए. 

4.डिनर में सिर्फ सलाद या सूप

डिनर में सिर्फ सलाद या सूप
4

वेट लॉस के लिए काफी सारे लोग डिनर में सलाद या सूप लेते हैं, जोकि ज्यादा दिन तक फॉलो नहीं हो पाता है. कुछ दिनों के बाद ही, वे सबकुछ खाना शुरू कर देते हैं. इसलिए आप कोशिश करें कि कुछ ऐसे ही चीज अपने डाइट में शामिल करें जो खाने में अच्छा और हेल्दी हो. इसके लिए आप सब्जियों और दाल से बनी खिचड़ी को भी चुन सकते हैं. 

5.पसंदीदा फूड को छोड़ देना

पसंदीदा फूड को छोड़ देना
5

वजन घटाने की आड़ में अक्सर लोग अपनी पसंदीदा फूड को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें तेल-मसालों का इस्तेमाल ज्यादा होता है. लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है. आप सबकुछ खा सकते हैं. इसके लिए बस आपको पोर्शन कंट्रोल करने की जरूरत है.

6.स्नैक्स में नट्स या ड्राई फ्रूट लेना

स्नैक्स में नट्स या ड्राई फ्रूट लेना
6

अगर आप भी स्नैक्स में मुट्ठीभर से ज्यादा नट्स खाते हैं, तो आपको वेट लॉस के ड्रीम को भूलना होगा. क्योंकि नट्स में कैलोरी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे वेट लॉस की जगह वजन बढ़ता है. 

7.बिना एक्सरसाइज के सिर्फ वेट लॉस पर ध्यान देना

बिना एक्सरसाइज के सिर्फ वेट लॉस पर ध्यान देना
7

वेट लॉस करने के लिए आपका केवल डाइट फॉलो करना असरदार नहीं होता है. इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना भी उतना ही जरूरी है. 

