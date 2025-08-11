घर के गार्डन या छत पर लगाएं ये 3 पौधे, इनकी पत्तियों से कंट्रोल होगा ब्लड शुगर लेवल

प्रेगनेंसी के बाद ऐसा था Alia Bhatt का फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन, फिटनेस ट्रेनर ने खुद की तारीफ
सेहत
Aman Maheshwari | Aug 11, 2025, 10:30 AM IST
1.शुगर कंट्रोल के लिए पत्तियां
डायबिटीज मरीज के लिए ये 3 तरह के पौधे फायदेमंद होते हैं. इन पौधे की पत्तियों की मदद से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है. चलिए आपको इन पौधों के बारे में बताते हैं.
2.इंसुलिन का प्लांट
ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए आप इंसुलिन प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप घर पर आसानी से इंसुलिन प्लांट लगा सकते हैं.
3.कैसे करें सेवन
आप इंसुलिन प्लांट की पत्तियों का सेवन कर डायबिटीज का इलाज कर सकते हैं. आप इन पत्तियों को ऐसे ही चबाकर खा सकते हैं.
4.करी पत्ता
घर पर आप करी पत्ता का पौधा लगा सकते हैं. इसकी मदद से ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद मिलती है. आप इन पत्तियों का सेवन कई तरह से कर सकते हैं.
5.कैसे करें सेवन
डायबिटीज मैनेज के लिए आप करी पत्ते की चटनी बनाकर पी सकते हैं. इन पत्तों को आप ऐसे ही चबाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं.
6.तुलसी का पौधा
तुलसी के पत्तों में मौजूद पोषक तत्व ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करते हैं. तुलसी के पौधे का धार्मिक महत्व भी होता है इसलिए यह हर घर में आासनी से मिल जाता है.
7.कैसे करें सेवन
आप खाली पेट तुलसी के पत्तों को ऐसे ही चबाकर खा सकते हैं. इसके अलावा इन पत्तों का रस मिलाकर पी सकते हैं. यह डायबिटीज मैनेज करने में अच्छा है.