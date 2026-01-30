Diabetes के हैं मरीज? एक्सपर्ट से जानें कब और कितनी बार Eye Checkup कराना है जरूरी 

सेहत
Abhay Sharma | Jan 30, 2026, 10:51 PM IST
1.आंखों की रोशनी बचाए रखना है तो जरूर कराएं आंखों की जांच
नोएडा स्थिति ICARE Eye Hospital में सीनियर कंसल्टेंट (डायबिटिक रेटिनोपैथी और अन्य रेटिनल वेसल डिज़ीज की विशेषज्ञ) डॉ. शहाना मज़ूमदार के मुताबिक, डायबिटीज की बीमारी में हर साल आंखों की पूरी जांच (डायलेटेड आई एग्ज़ाम) कराना बहुत जरूरी है. किसी भी स्थिति में अगर नजर अचानक धुंधली हो जाए, आंखों के सामने धब्बे या काले तैरते हुए दिखें, चीजें साफ न दिखें या धुंध-सी लगे तो तुरंत एक्सपर्ट से मिलें.
2.डायबिटीज में कब कराएं आंखों की जांच
डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, इस स्थिति में बढ़ी हुई ब्लड शुगर आंखों की रेटिना (आंख का अंदरूनी हिस्सा) की नसों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे खतरा बढ़ जाता है. आइए जानें कब और कितनी बार आंखों की जांच कराना है जरूरी..
3.टाइप 1 डायबिटीज में
टाइप 1 डायबिटीज की स्थिति में पहली जांच डायबिटीज पता चलने के 5 साल के भीतर करा लेनी चाहिए, इसके बाद हर साल कराना जरूरी है. इसके अलावा अगर आंखों में नुकसान मिले तो जांच और जल्दी-जल्दी करानी पड़ सकती है.
4.टाइप 2 डायबिटीज में
वहीं टाइप 2 की स्थिति में पहली जांच डायबिटीज पता चलते ही करानी जरूरी है, क्योंकि कई बार आंखों को नुकसान पहले से हो चुका होता है. इसके बाद हर साल आंखों की जांच कराएं. जरूरत पड़ने पर हर 6 महीने या उससे पहले भी जांच करानी पड़ सकती है.
5.गर्भावस्था और डायबिटीज में
इसके अलावा अगर महिला को पहले से डायबिटीज है या गर्भावस्था में डायबिटीज (जेस्टेशनल डायबिटीज) हो जाए तो इस स्थिति में गर्भधारण से पहले या पहले तीन महीनों में आंखों की जांच करा लेनी चाहिए. इसके अलावा हर तिमाही (Trimester) में जांच और डिलीवरी के बाद डॉक्टर की सलाह के अनुसार जांच करा लेनी चाहिए.
6.किन हालात में जांच ज्यादा बार करानी चाहिए जांच?
एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर पहले से डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है, हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, नजर में बदलाव महसूस हो (धुंधलापन, धब्बे, फ्लोटर्स) तो जांच करा लें.
7.जरूरी सलाह
डॉ. शहाना मज़ूमदार के मुताबिक, डायबिटीज के मरीजों को कम से कम साल में एक बार आंखों की जांच जरूर करानी चाहिए. इसके अलावा अगर डॉक्टर सलाह दें, तो जांच इससे ज्यादा बार भी करानी चाहिए.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
