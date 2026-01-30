Diabetes के हैं मरीज? एक्सपर्ट से जानें कब और कितनी बार Eye Checkup कराना है जरूरी 

1 . आंखों की रोशनी बचाए रखना है तो जरूर कराएं आंखों की जांच

नोएडा स्थिति ICARE Eye Hospital में सीनियर कंसल्टेंट (डायबिटिक रेटिनोपैथी और अन्य रेटिनल वेसल डिज़ीज की विशेषज्ञ) डॉ. शहाना मज़ूमदार के मुताबिक, डायबिटीज की बीमारी में हर साल आंखों की पूरी जांच (डायलेटेड आई एग्ज़ाम) कराना बहुत जरूरी है. किसी भी स्थिति में अगर नजर अचानक धुंधली हो जाए, आंखों के सामने धब्बे या काले तैरते हुए दिखें, चीजें साफ न दिखें या धुंध-सी लगे तो तुरंत एक्सपर्ट से मिलें.