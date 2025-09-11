Diabetes में इस फल के बीज से लेकर पत्ते तक हैं रामबाण उपाय, High Sugar Control करने के लिए जान लें सेवन का सही तरीका

3 . जामुन की पत्तियां

जामुन की पत्तियां भी कम असरदार नहीं हैं। इनमें एंटीहाइपरग्लाइसेमिक, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीहाइपरलिपिडेमिक गुण होते हैं। ये सभी गुण ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। पत्तियां इंसुलिन संवेदनशीलता सेंसिटिविटी को भी बढ़ाती हैं, जिससे कोशिकाएं ग्लूकोज़ को अधिक कुशलता से ग्रहण कर पाती हैं। इसके अलावा, ये पत्तियां ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन को कम करने में भी मदद करती हैं, जो मधुमेह से जुड़ी सामान्य समस्याएं हैं।

