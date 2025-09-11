FacebookTwitterYoutubeInstagram
जम्मू-कश्मीर में AAP सांसद संजय सिंह हाउस अरेस्ट, मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में पहुंचे थे श्रीनगर

Diabetes में इस फल के बीज से लेकर पत्ते तक हैं रामबाण उपाय, High Sugar Control करने के लिए जान लें सेवन का सही तरीका

भरोसे और विश्वास पर टिका है भारत-नेपाल के बीच बेटी-रोटी का रिश्ता

Glowing Skin Tips: हल्दी-बेसन के घोल में इन 2 चीजों को मिलाकर लगाएं, चेहरे पर दिखेगा गजब का निखार

कौन हैं कुलमान घीसिंग? नेपाल में Gen Z प्रोटेस्ट के बाद संभाल सकते हैं अंतरिम सरकार की कमान

Shardiya Navratri 2025: पितृपक्ष समाप्ति के अगले दिन से शुरू होंगे शारदीय नवरात्रि, जानें तारीख से लेकर घटस्थापना का शुभ मुहूर्त

क्या फ्लाइट में बच्चों की भी लगती है टिकट? आपमें से ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे ये बातें!

DSSSB PRT Vacancy 2025: दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका, जानें आवेदन के लिए किन योग्यताओं की होगी जरूरत

9/11 in Cricket History:आतंक के लिए ही क्यों याद करें 11 सितंबर, क्रिकेट में भी Ind vs Pak Asia Cup समेत जाने ये खास बातें

ये टेस्ट बताएगा 'Healthy Foods' आपके लिए हेल्दी है या नहीं, करीना कपूर की डायटीशियन ने बताया

Photos

सेहत

Diabetes में इस फल के बीज से लेकर पत्ते तक हैं रामबाण उपाय, High Sugar Control करने के लिए जान लें सेवन का सही तरीका

जामुन, औषधीय गुणों से भरपूर है. खास बात यह है कि इसके फल से लेकर बीज और पत्ते तक बेहद फायदेमंद हैं. डायबिटीज पेशेंट के लिए जामुन किसी अमृत से कम नहीं. इसे सेवन करने से हाई शुगर को बहुत जल्दी कंट्रोल हो सकता है. आइए जानते हैं कि इसके इलाज के लिए जामुन के फल, बीज व पत्ते को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं.

| Sep 11, 2025, 03:36 PM IST

1.मधुमेह में जामुन कैसे फायदेमंद है?

मधुमेह में जामुन कैसे फायदेमंद है?
1

जामुन,मधुमेह (डायबिटीज) के रोगियों के लिए एक बेहद फायदेमंद फल है. इसका सेवन करने से ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है. साथ ही, यह बीमारी से जुड़ी कई जटिलताओं को भी कम करता है. जामुन के फायदे सिर्फ इसके फल तक ही सीमित नहीं हैं. इसके बीज और पत्तियां भी औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं।

2.जामुन का बीज

जामुन का बीज
2

जामुन के बीज में जाम्बोलिन नामक एक खास यौगिक होता है, जिसमें मधुमेह-रोधी गुण पाए गए हैं। यह यौगिक ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में बहुत प्रभावी होता है। यह इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे शरीर ग्लूकोज़ का बेहतर उपयोग कर पाता है।

3.जामुन की पत्तियां

जामुन की पत्तियां
3

जामुन की पत्तियां भी कम असरदार नहीं हैं। इनमें एंटीहाइपरग्लाइसेमिक, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीहाइपरलिपिडेमिक गुण होते हैं। ये सभी गुण ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। पत्तियां इंसुलिन संवेदनशीलता सेंसिटिविटी को भी बढ़ाती हैं, जिससे कोशिकाएं ग्लूकोज़ को अधिक कुशलता से ग्रहण कर पाती हैं। इसके अलावा, ये पत्तियां ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन को कम करने में भी मदद करती हैं, जो मधुमेह से जुड़ी सामान्य समस्याएं हैं।
 

4.जामुन का फल

जामुन का फल
4

जामुन का फल भी मधुमेह रोगियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाकर ग्लूकोज़ को कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करता है। जामुन में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट रक्त में शुगर के अवशोषण को धीमा कर देते हैं, जिससे ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण तंत्रिका क्षति और किडनी को भी डैमेज होने के जोखिम को भी कम करने में सहायक होते हैं।

5.मधुमेह में जामुन का उपयोग कैसे करें?

मधुमेह में जामुन का उपयोग कैसे करें?
5

इन दिनों डायबिटीज के पीड़ितों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. ऐसे में, इसके इलाज के लिए जामुन के फल, बीज और पत्ते को अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं. 

6.बीज का पाउडर

बीज का पाउडर
6

जामुन के बीजों को सुखाकर उसका बारीक पाउडर बना लें। इस पाउडर को रोज़ाना सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ पीने से ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है और पाचन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं।

7.जामुन का रस

जामुन का रस
7

लगभग 250 ग्राम जामुन को आधा लीटर पानी में अच्छी तरह उबालें। जब पानी ठंडा हो जाए, तो जामुन को मैश करके छान लें। इस रस का नियमित सेवन करने से भी फायदा होता है।

8.पत्तियों का उपयोग

पत्तियों का उपयोग
8

जामुन की पत्तियों का पाउडर बनाकर सुबह-शाम पानी के साथ लिया जा सकता है। आप इन पत्तियों को उबालकर इसकी चाय या काढ़ा भी बना सकते हैं।

