Diabetes Control: डायबिटीज मरीज के लिए फायदेमंद है ये देसी चूर्ण, घर पर कर सकते हैं तैयार, यहां जानें

सेहत
Aman Maheshwari | Aug 24, 2025, 06:22 AM IST
1.डायबिटीज के लिए हर्बल चूर्ण
ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए आप यहां बताए इन हर्बल चूर्ण का सेवन कर सकते हैं. इन्हें आप आसानी से घर पर भी तैयार कर सकते हैं.
2.हरड़ बहेड़ा चूर्ण
आप किराने की दुकान से बहेड़ा और हरड़ खरीद सकते हैं. इन दोनों को मिक्स करके पीस लें. इनमें मौजूद ऑक्सीडेटिव और एंटीऑक्सिडेंट गुण ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करते हैं.
3.सहजन चूर्ण
सहजन की फलियों और फूल को सुखाकर और पीसकर आप इसका चूर्ण तैयार कर सकते हैं. यह पोषक तत्वों का भंडार है यह बल्ड शुगर लेवल को तेजी से कम करता है.
4.आंवला चूर्ण
आंवला का सूखाकर आप इसे पीस इसका पाउडर बना सकते हैं. आंवले में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं. यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है. आप ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मददगार है.
5.जामुन बीजों का चूर्ण
जामुन के बीजों का चूर्ण खाने से ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकते हैं. यह डायबिटीज मरीज के लिए फायदेमंद है. इसे बनाने के लिए जामुन के बीजों को धोकर सुखा लें और फिर इसे पीस लें.