Diabetes Control: डायबिटीज मरीज के लिए फायदेमंद है ये देसी चूर्ण, घर पर कर सकते हैं तैयार, यहां जानें

5 . जामुन बीजों का चूर्ण

5

जामुन के बीजों का चूर्ण खाने से ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकते हैं. यह डायबिटीज मरीज के लिए फायदेमंद है. इसे बनाने के लिए जामुन के बीजों को धोकर सुखा लें और फिर इसे पीस लें.