डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत देते हैं आंखों में दिखने वाले ये निशान, इन लक्षणों को गलती से भी न करें इग्नोर

सेहत
नितिन शर्मा | Dec 25, 2025, 06:58 AM IST
1.डायबिटीज और बैड कोलेस्ट्रॉल
दरअसल डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल के हाई लेवल पर पहुंचने पर इसके लक्षण आंखों में दिखने लगते हैं, जिन्हें देखकर बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए. ज्यादातर लोग इन्हें मामूली बदलाव और डायबिटीज व कोलेस्ट्रॉल को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यही दोनों समस्याएं उनके लिए जानलेवा साबित होती हैं.
2.आंखें कैसे बताती हैं सेहत का हाल
आंखों को ज्यादातर लोग सिर्फ नजर से जोड़कर देखते हैं. आंखों में धुंधला पन आना, सिरदर्द या जलन होने को आंखों की समस्या मानकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आंखों में होने वाली ये समस्या आपके शरीर में आने वाली बीमारियों का संकेत भी हो सकती हैं. यही वजह है कि डायबिटीज से लेकर कोलेस्ट्रॉल तक की बीमारियों की शुरुआत में ही आंखों में इसके कुछ लक्षण दिखने के लिए लगते हैं. इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल के कौन से लक्षण आंखों में दिखते हैं.
3.आंखों की पलकों पर पीले धब्बे
एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर आपकी आंखों की पलकों के अंदरूनी कोनों के पास पीले धब्बे दिखने लगते हैं तो समझ लें कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल पर है. आंखों पर दिखने वाले इन धब्बों को जैंथेलाज्मा कहते हैं, ये धब्बे हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत देते हैं.
4.आंख की पुतली के चारों तरफ ग्रे रिंग
आंखों के एक्सपर्ट्स के अनुसार, अक्सर आंखों के अंदर काली पुतली के चारों तरफ सफेद या ग्रे रंग का रिंग दिखाई देने लगता है. इसे कॉर्नियल आर्कस कहा जाता है. अचानक से आंखों में इसका दिखना हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत देता है. हालांकि बुजुर्गों की आंखों में इसका दिखना अन्य बीमारियों का संकेत भी हो सकता है, लेकिन 40 से कम उम्र में आंखों के ये साइन बैड कोलेस्ट्रॉल के हाई होने का संकेत देती हैं. ये आपकी नजर को भी कमजोर कर देती हैं.
5.आंखों से धुंधला नजर आना
अगर आपको अचानक ही धुंधला दिखाई देने लगा है तो यह सिर्फ थकान या मोबाइल स्क्रीन का असर नहीं है. यह बॉडी में हाई ब्लड शुगर और डायबिटीज का संकेत देता है. इसका असर आंखों की लेंस पर पड़ता है, जिसके चलते फोकस बदल जाता है.
6.आंखों में लालिमा
आंखों में लगातार लालिमा और काले धब्बों को दिखना भी डायबिटीज का संकेत है. इसमें रोशनी की चमक या अचानक से नजर कम होने लगती है. आंखों में दिखने वाला यह लक्षण हाई डायबिटीज का होता है, जिसके चलते नजर कमजोर होने लगती हैं.
डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी और रिसर्च बेस पर आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
