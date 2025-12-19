Uric Acid फ्लश आउट कर देगी ये जादुई चटनी, ठंड में नहीं सताएगा जोड़ों का दर्द 

सेहत
Abhay Sharma | Dec 19, 2025, 06:27 PM IST
1.सर्दियों में बढ़ जाती है यूरिक एसिड की समस्या
शरीर में हाई यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों में भंयकर दर्द और सूजन की समस्या पैदा होने लगती है और ये समस्या ठंड (Winter Diet) के मौसम में और ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में आपको इससे राहत पाना है तो इस देसी चटनी को डाइट में शामिल कर सकते हैं.
2.आंवले की देसी चटनी
आंवले की चटनी विटामिन सी से भरपूर होती है, यह यूरिक एसिड को कम कर सकती है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हाई यूरिक एसिड को कम करने साथ जोड़ों के दर्द से भी राहत दिलाते हैं. गठिया और गाउट के मरीजों के लिए आंवला बेहद फायदेमंद साबित होता है.
3.कैसे बनाएं आंवला की चटनी (Amla Chutney Recipe)
इस चटनी को बनाने के लिए ताजा 2-3 आंवला लेकर काट लें, फिर मिक्सी में डालकर इसमें थोड़ी हरी धनिया, हरी मिर्च, जीरा और नमक मिलाकर पीसें, इसमें चाहें तो 1 चम्मच सफेद तिल भी मिला सकते हैं. रोजाना इस चटनी को खाने के साथ खाएंगे तो जबरदस्त लाभ मिलेगा.
4.ये भी है सेवन का तरीका (Amla Chutney Benefits)
इसके अलावा आप आंवले का मुरब्बा भी खा सकते हैं या फिर रात को गर्म पानी से 1 चम्मच आंवला का पाउडर का सेवन कर सकते हैं. शहद के साथ आंवला मिलाकर खाने से भी आपको राहत मिल सकता है. इसके अलावा आंवले की सब्जी बनाकर इसे डाइट में शामिल किया जा सकता है.
5.यूरिक एसिड बढ़ने के कारण (High Uric Acid Causes)
इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, इनमें ज्यादा तला-भुना और नॉन वेज खाना, रेड मीट और सी-फूड का अधिक सेवन, शराब, खासकर बीयर पीना, ज्यादा मीठे पीने और सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन, कम पानी पीना, डायबिटीज और हाई बीपी जैसी बीमारियां, किडनी का कमजोर होना आदि आम है.
(Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)
