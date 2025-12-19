Uric Acid फ्लश आउट कर देगी ये जादुई चटनी, ठंड में नहीं सताएगा जोड़ों का दर्द 

5 . यूरिक एसिड बढ़ने के कारण (High Uric Acid Causes)

5

इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, इनमें ज्यादा तला-भुना और नॉन वेज खाना, रेड मीट और सी-फूड का अधिक सेवन, शराब, खासकर बीयर पीना, ज्यादा मीठे पीने और सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन, कम पानी पीना, डायबिटीज और हाई बीपी जैसी बीमारियां, किडनी का कमजोर होना आदि आम है.

(Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर