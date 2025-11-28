Air Pollution Safety: दिल्ली में AQI 385 के पार, डॉक्टर की कड़ी चेतावनी, बरतें ये सावधानियां 

FacebookTwitterYoutubeInstagram
सेहत

सेहत

दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है, आज यानी शुक्रवार को भी वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 385 दर्ज किया गया है, जो 'बहुत खराब' श्रेणी का माना जाता है. ऐसे में दिल्ली-एनसीआर में ठंड से जूझ रहे लोगों को वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है. इस स्थिति में डॉक्टरों की ये सलाह मानना जरूरी है..

Abhay Sharma | Nov 28, 2025, 12:50 PM IST

1.वायु गुणवत्ता में फिर आई गिरावट 

वायु गुणवत्ता में फिर आई गिरावट 
1

प्रदूषण में यह बढ़ोतरी अधिकारियों द्वारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) स्टेज-III की पाबंदियों को हटाने के ठीक एक दिन बाद हुई है, जिन्हें गंभीर प्रदूषण लेवल को रोकने के लिए लागू किया जाता है. हालांकि, यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि हवा एक बार फिर तेजी से खराब हो गई. गुरुवार को शहर का कुल AQI तेजी से बढ़कर 377 हो गया, जो पिछले दिन 327 था, जिससे 24 घंटे के अंदर हवा की गुणवत्ता में काफी गिरावट आई. 

2.वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की क्या है योजना

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की क्या है योजना
2

बिगड़ते हालात के बावजूद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने साफ किया है कि स्टेज-III की रोक तभी फिर से लगाई जाएगी, जब एक्यूआई 400 को पार कर जाएगा, जो “गंभीर” श्रेणी में आता है. तब तक अधिकारी ज्यादा सख्त रोक लगाए बिना हालात पर नजर रखने की योजना बना रहे हैं. 

3.केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 
3

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, हवा की रफ्तार लगातार कम रहने की वजह से गुरुवार को पूरे दिन प्रदूषण लेवल लगातार बढ़ता रहा. सुबह 8 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 351 रिकॉर्ड किया गया, जो शाम 7 बजे तक बढ़कर 381 हो गया. 

4.क्या है मौसम वैज्ञानिकों का कहना?

क्या है मौसम वैज्ञानिकों का कहना?
4

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिन में ज्यादा समय हवा लगभग रुकी हुई रही, सिर्फ 4-5 किलोमीटर प्रतिघंटा की थोड़ी-बहुत रफ्तार से हवा चली, जो प्रदूषण को फैलाने के लिए काफी नहीं थी. अनुमान बताते हैं कि अगले कुछ दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी “बहुत खराब” श्रेणी में ही रहेगी.  इस बीच, दिल्ली और आसपास के शहरों में चल रही ठंडी हवाएं संकट को और बढ़ा रही हैं। कम तापमान, कोहरा और ज्यादा प्रदूषण लोगों की सेहत के लिए खराब कर रहे हैं. 

5.ठंड का भी असर

ठंड का भी असर
5

दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के कई शहरों में तापमान कम से कम 8 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. सुबह से ही शहर में धुंध की एक मोटी परत छाई हुई थी और शाम को यह वापस आ गई, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई. 

 

6.मानें डॉक्टरों की ये सलाह

मानें डॉक्टरों की ये सलाह
6

डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि ऐसी प्रदूषित हवा में सांस लेने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस या दिल की बीमारियों वाले लोगों के लिए. हेल्थ एक्सपर्ट्स लोगों को सलाह देते हैं कि वे जितना हो सके घर के अंदर रहें. ज्यादा मेहनत वाली बाहरी एक्टिविटीज से बचें और सिर्फ जरूरी होने पर ही घर से निकलें. इनपुट --आईएएनएस

