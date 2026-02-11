Death Facts: मृत्यु के तुरंत बाद होते हैं शरीर में ये 5 बड़े बदलाव, जानें कौन सा अंग सबसे पहले होता है फेल

सेहत
Abhay Sharma | Feb 11, 2026, 08:21 PM IST
1.मृत्यु के बाद शरीर में होने वाले बदलाव
मृत्यु के बाद शरीर धीरे-धीरे ठंडा होने लगता है. पहले मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं, कुछ समय बाद शरीर में अकड़न आने लगती है. आइए जानें मृत्यु के बाद शरीर में कौन से बदलाव होते हैं.. इसके बाद समय के साथ शरीर सड़ने-गलने (विघटन) की प्रक्रिया में चला जाता है.
2.मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं (प्राइमरी फ्लैसिडिटी)
शरीर की सभी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, पलकें ढीली हो जाती हैं, आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं और मुंह थोड़ा खुल सकता है. हाथ-पैर और जोड़ नरम और लचीले हो जाते हैं.
3.त्वचा ढीली पड़ जाती है
इसके बाद मांसपेशियां ढीली होने से त्वचा भी ढीली हो जाती है, जिससे जबड़ा या कूल्हों की हड्डियां ज्यादा उभरी हुई दिख सकती हैं. इसके अलावा मांसपेशियों के ढीला होने से शरीर के नियंत्रण वाले हिस्से (स्फिंक्टर) खुल जाते हैं, जिससे पेशाब या मल बाहर आ सकता है.
4.शरीर का रंग पीला पड़ना (पैलर मॉर्टिस)
दिल रुकने के कुछ मिनटों बाद खून त्वचा की छोटी नसों से नीचे की ओर जमा होने लगता है. इससे शरीर का रंग फीका या पीला दिखाई देने लगता है. यह हल्के रंग की त्वचा में ज्यादा साफ दिखता है.
5.शरीर ठंडा होना (एल्गोर मॉर्टिस)
मृत्यु के बाद शरीर का तापमान धीरे-धीरे कम होने लगता है, शरीर कितनी तेजी से ठंडा होगा, यह व्यक्ति के शरीर, कपड़ों और आसपास के तापमान व नमी पर निर्भर करता है.
6.कौन सा अंग सबसे पहले काम बंद करता है?
बता दें कि ब्रेन शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करने वाला ऑर्गन है, जैसे ही दिल धड़कना बंद करता है, ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचना रुक जाता है. लगभग 4 से 7 मिनट में ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं, इसे ही ब्रेन डेड कहा जाता है यानी किसी भी व्यक्ति का ब्रेन सबसे पहले मरता है. इसके बाद हार्ट और लंग्स लगभग साथ-साथ बंद होते हैं. कुछ घंटों बाद, लिवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन. इसके अलावा मृत व्यक्ति की किडनी करीब 24–36 घंटे तक जिंदा रह सकती है, किडनी को 24 36 के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं.
