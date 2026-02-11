Death Facts: मृत्यु के तुरंत बाद होते हैं शरीर में ये 5 बड़े बदलाव, जानें कौन सा अंग सबसे पहले होता है फेल

6 . कौन सा अंग सबसे पहले काम बंद करता है?

6

बता दें कि ब्रेन शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करने वाला ऑर्गन है, जैसे ही दिल धड़कना बंद करता है, ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचना रुक जाता है. लगभग 4 से 7 मिनट में ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं, इसे ही ब्रेन डेड कहा जाता है यानी किसी भी व्यक्ति का ब्रेन सबसे पहले मरता है. इसके बाद हार्ट और लंग्स लगभग साथ-साथ बंद होते हैं. कुछ घंटों बाद, लिवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन. इसके अलावा मृत व्यक्ति की किडनी करीब 24–36 घंटे तक जिंदा रह सकती है, किडनी को 24 36 के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से