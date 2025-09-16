दिल्ली-एनसीआर ही नहीं पूरे देश में फैल रहा ये खतरनाक वायरस, तेज बुखार-खांसी से जा रही जान,जान लें 10 चौंकाने वाले लक्षण 

Chanakya Niti: ये छोटी-छोटी आदतें लोगों को आपके सामने झुकने पर कर देंगी मजबूर, अगर चाणक्य का मान लिया गुरु मंत्र
सेहत
ऋतु सिंह | Sep 16, 2025, 08:37 AM IST
1.सर्दी-ज़ुकाम, खांसी, गले में खराश, नाक बहना
अगर आप दिल्ली में रहते हैं और इन दिनों आपको सर्दी-ज़ुकाम, खांसी, गले में खराश, नाक बहना आदि जैसी समस्याएँ हो रही हैं, तो इसे हल्के में न लें. ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये समस्याएँ मौसम में बदलाव के कारण होती हैं, लेकिन ये H3N2 वायरस के लक्षण भी हो सकते हैं. इस समय दिल्ली में H3N2 फ्लू का प्रकोप है और यह तेज़ी से फैल रहा है.
2.ये इन्फ्लूएंजा ए वायरस है
यह एक प्रकार का इन्फ्लूएंजा ए वायरस है. अस्पतालों ने लोगों को सावधान रहने और इसके लक्षणों को पहचानने की सलाह दी है ताकि समय रहते इलाज शुरू किया जा सके. लोकलसर्किल ने एक सर्वेक्षण किया है जिसमें 11,000 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया. बताया जा रहा है कि दिल्ली-एनसीआर के 69% घरों में इस समय कोई न कोई सदस्य कोविड, फ्लू, वायरल बुखार जैसे लक्षणों से पीड़ित है.
3.यह वायरस वास्तव में क्या है?
H3N2 एक प्रकार का इन्फ्लूएंजा A वायरस है जो हर साल मौसमी फ्लू का कारण बनता है. शुरुआत में यह हल्का लगता है, लेकिन तेज़ी से रूपांतरित हो जाता है, जिससे इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है. यह ऐसा वायरस नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए. यह बीमारी वर्तमान में दिल्ली में व्यापक रूप से फैल रही है, और अध्ययनों से पता चलता है कि यह 70 प्रतिशत आबादी को प्रभावित करती है.
4.वायरस कैसे फैल रहा है?
H3N2 इन्फ्लूएंजा A से संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बात करने से यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैलता है. संक्रमित व्यक्ति के पास रहने या किसी दूषित सतह को छूने से भी संक्रमण हो सकता है. व्यक्ति को शायद इसका पता भी न चले, यही वजह है कि यह वायरस इतनी तेज़ी से फैलता है.
5.H2N2 के लक्षण क्या हैं?
यदि आपको H3N2 फ्लू है, तो आपको सामान्य सर्दी जैसे लक्षण अनुभव हो सकते हैं, जैसे अचानक तेज बुखार, लगातार खांसी, गले में खराश, शरीर और मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी और थकान, सिरदर्द, बहती या भरी हुई नाक, और कभी-कभी उल्टी या मतली.
6. 1 से 4 दिन बाद दिखते हैं संकेत
ये लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के 1 से 4 दिन बाद शुरू होते हैं. ज़्यादातर लोग बिना किसी जटिलता के ठीक हो जाते हैं, लेकिन यह बीमारी बुजुर्गों, छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं में निमोनिया जैसी गंभीर जटिलताएँ पैदा कर सकती है.
7.रोग का इलाज कैसे किया जाता है?
ज़्यादातर स्वस्थ लोग आराम करने से 1 से 2 हफ़्ते में ठीक हो जाते हैं. कई लोग बुखार या बदन दर्द कम करने के लिए सामान्य दवाएँ भी लेते हैं. लेकिन अगर लक्षण बिगड़ने लगें या ठीक न हों, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है.
ज़रूरत पड़ने पर, डॉक्टर एंटीवायरल दवाएं लिख सकते हैं. ये दवाएँ संक्रमण की पुष्टि के 48 घंटों के भीतर लेने पर सबसे ज़्यादा असरदार होती हैं. इससे बीमारी की गंभीरता और अवधि दोनों कम हो जाती हैं.
8.देखभाल कैसे करें?
H3N2 से बचाव के लिए नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है जैसे हर साल फ्लू का टीका लगवाना, साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोना, बीमार लोगों से दूरी बनाए रखना, खांसते या छींकते समय अपने मुंह को रूमाल, टिशू पेपर या कोहनी से ढकना, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना और बार-बार छुए जाने वाले क्षेत्रों की रोजाना सफाई करना.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
