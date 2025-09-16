दिल्ली-एनसीआर ही नहीं पूरे देश में फैल रहा ये खतरनाक वायरस, तेज बुखार-खांसी से जा रही जान,जान लें 10 चौंकाने वाले लक्षण 

7 . रोग का इलाज कैसे किया जाता है?

ज़्यादातर स्वस्थ लोग आराम करने से 1 से 2 हफ़्ते में ठीक हो जाते हैं. कई लोग बुखार या बदन दर्द कम करने के लिए सामान्य दवाएँ भी लेते हैं. लेकिन अगर लक्षण बिगड़ने लगें या ठीक न हों, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है.

ज़रूरत पड़ने पर, डॉक्टर एंटीवायरल दवाएं लिख सकते हैं. ये दवाएँ संक्रमण की पुष्टि के 48 घंटों के भीतर लेने पर सबसे ज़्यादा असरदार होती हैं. इससे बीमारी की गंभीरता और अवधि दोनों कम हो जाती हैं.

